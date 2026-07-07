ארה״ב סוגרת לאיראן את הברז. מה הסיכוי שהמלחמה תתחדש?

מה הצעד שבו נקטה ארה״ב ומה המשמעויות?

משרד האוצר האמריקני ביטל את הרישיון הזמני שאיפשר לאיראן להפיק, לספק ולמכור נפט.

הסנקציות מקשות על איראן לייצא נפט, לבצע עסקאות בדולרים, למשוך השקעות זרות ולגייס מטבע חוץ. המשמעות של חזרתן היא פגיעה בהכנסות המדינה, שחיקה נוספת של המטבע המקומי וקושי לממן את הכלכלה - וגם את מנגנוני הביטחון והשלוחות האזוריות. כלומר בפועל ארה״ב סוגרת את ברז המזומנים המרכזי של הכלכלה האיראנית.

● בעקבות התקיפות בהורמוז: ארה"ב מחזירה את הסנקציות על איראן, הנפט מזנק

מה עומד ברקע המהלך?

הסיבה הישירה היא סדרה של תקיפות שהתרחשו השבוע נגד מיכליות נפט וגז במצר הורמוז ובסמוך אליו, אשר מיוחסות לאיראן (קטאר, למשל, הטילה עליה אחריות ישירה לתקיפת מיכלית גז שלה).

מזכר ההבנות בין ארה״ב ואיראן היה מבוסס על "מבחן התוצאה והתנהגות״. ב-CNBC ציטטו בכיר אמריקאי אומר כי איראן תזכה להטבות רק אם תפגין ״התנהגות טובה" מבחינת ארה״ב איראן שברה את הכלים.

זאת ועוד, ניכר כי ארה״ב בפועל יצרה משוואה של כסף תמורת שקט. איראן הפרה את השקט, ולכן חטפה.

כיצד הצעד משפיע על היציבות במצר הורמוז ומה ההשלכות הכלכליות והגיאופוליטיות?

מצר הורמוז הוא עורק שייט קריטי שדרכו עובר חלק משמעותי מאספקת הנפט והגז העולמית. ביטול ההסכם והתקיפות האחרונות (לפחות 3 תקיפות שדווחו לצבא בריטניה) מעלים את רמת המתיחות הביטחונית באזור ומייקרים את עלויות הביטוח והשילוח הימי בעולם. כמובן שההשפעה המיידית היא קפיצה במחירי הנפט שזינקו רגע לאחר ההודעה בכ-5%.

אלא שלאירועים האחרונים יש משמעות רחבה יותר ואולי גם חיובית עבור ישראל- מדינות כמו קטאר (שנפגעה ישירות בתקיפת מיכלית הגז שלה) ובריטניה (שעוקבת אחר האבטחה הימית באזור) מוצאות את עצמן שותפות לאינטרס האמריקני לעצור את התוקפנות האיראנית בים.

האם זה אומר שההסכם בין ארה"ב לאיראן קרס?

לא בהכרח. גם לאחר ההסכמות הראשוניות והפסקת האש, שני הצדדים ממשיכים במגעים בנושאים שונים. חידוש הלחץ הכלכלי יכול להיות גם כלי מיקוח שנועד לשפר את עמדת ארה"ב לקראת המשך השיחות, ולא בהכרח סימן לניתוק מוחלט.

האם יש סיכוי שהמלחמה תחזור?

כן, אבל כרגע נראה שאף אחד מהצדדים אינו מעוניין במלחמה כוללת. גם ארה"ב וגם איראן מבינות את המחיר הכלכלי והביטחוני של עימות נוסף. עם זאת, הסיכון להסלמה נותר משמעותי בגלל חוסר האמון, אירועים בזירה האזורית או טעות בחישוב של אחד הצדדים.