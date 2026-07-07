מנהל ההשקעות שבטוח: אלו המניות שחובה להחזיק בתיק

"בתקופה הקרובה לא צריך להיות ברמה המקסימלית של חשיפה למניות, אבל גם לא בחשיפה נמוכה, כי אי־אפשר לתזמן את השוק, וכל תחום הבינה המלאכותית עדיין מאוד מתפתח", אומר מני כלפון (43), מנהל השקעות באלטשולר שחם גמל ופנסיה. "הטיפ הכי חשוב שלי למשקיעים הוא לא להיסחף לטרנדים, להיות סבלני, להבין שיש תנודתיות בשוק ולא לקנות מניה רק כי כולם קנו אותה, או כי היא עלתה ב־300%, או שהמליצו עליה באינסטגרם ובטיקטוק". בהתייחס לעליות החדות בשווקים בשנים האחרונות, הוא מזכיר כי "קצב האירועים בשוק ההון הרבה יותר מהיר".

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על דרכו לשוק ההון מספר כלפון כי "התחום נפל עליי כהתאהבות שלא ציפיתי לה. במקור הייתי טכנאי אלקטרוניקה, קשר וניווט בחיל האוויר. "נכנסתי לשנת קבע בצה"ל והמשכורת החודשית שלי קפצה מ־300 שקל ל־6,500, ופתאום הרגשתי מיליונר. תהיתי מה לעשות עם הכסף והחסכונות שלי, קראתי ספרים על שוק ההון, התחלתי להשקיע בעצמי ולמזלי, רגע לפני מפולת 2008 מכרתי את התיק בשביל לממן לימודים".

בשנת 2011 הוא עבד כסוחר בבנק הבינלאומי, אחר כך בבית השקעות קטן, ורגע לפני הקורונה (2020) הצטרף לאלטשולר שחם, בהתחלה בניהול תיקים ובשנים האחרונות בגמל והפנסיה.

על הירידות החדות בת"א בחודש יוני (ירידה של 9.5% במדד ת"א 125), הוא טוען שהן כמעט היו כתובות על הקיר: "מאז מבצע הביפרים בלבנון בספטמבר 2024, וגם אחרי הירידות האחרונות - מדד ת"א 125 סיפק תשואה של 100%. השוק תמחר רק את התרחישים החיוביים. "בתחילת מלחמת איראן האחרונה, ציפינו שנסיר לחלוטין את האיום האיראני ושיהיה שם שינוי משטר. זה לא קרה, ומבחינת השוק הישראלי ההסכם בין ארה"ב לאיראן נתפס כפוגע בישראל".

לדעת כלפון, המצב כעת מאוד דינמי וזו תקופה מעניינת בשווקים, כשמנגד למשל ההסכם עם לבנון מפיח תקווה מסוימת. "בשבוע הבא נתניהו ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. אם הוא יביא הסכם עם סעודיה, זה לא מתומחר בשוק לדוגמה, שיוכל להמשיך לעלות בזכות זה".

מעבר לכך, מבחינת כלפון, "שוק ההון מחפש יציבות", והוא מזהה ארבעה גורמים מרכזיים שישפיעו עליו בתקופה הקרובה: הבחירות בישראל, כש"ברור שממשלה צרה שתתקשה לתפקד או אם תהיה אי הכרעה"; מנגד, המשך מגמת ירידת הריבית בישראל, שצפויה לדבריו להיות חיובית לשווקים; בחו"ל, בחירות האמצע בארה"ב בסוף השנה ש"יכולות להשפיע גם על ישראל אם טראמפ לא ינצח, ויהפוך ל'ברווז צולע'"; ולבסוף, תחום הבינה המלאכותית.

ה־AI משפיע בישראל

כלפון מציין כי "ה־AI משפיע גם על השוק בישראל יותר מבעבר. היום זה לא רק בכלכלה הישראלית אלא גם במדדים. אם אלו מניות השבבים (טאואר, נובה, קמטק, נ"א) שמהוות כבר 12% ממדד ת"א 125, ותוסיף להן חברות אנרגיה או דאטה סנטרים כמו אנלייט, או.פי.סי, קיסטון ועזריאלי, שהן עוד 12%; כך שרבע מהמדד מושפע מתחום ה־AI. וצריך לזכור שחלק מהחברות כבר מתומחרות גבוה, במכפילים של ארה"ב".

באשר לשוק המט"ח, כלפון בטוח שלמרות החולשה האחרונה של השקל, שירד מ־2.8 ל־3 שקלים לדולר, "הכיוון בטווח הארוך הוא המשך התחזקות של השקל, כי נכנס לפה כסף כל הזמן".

באשר לארה"ב הוא מעריך כי מצד אחד, "יו"ר הפד החדש קווין וורש אמר בשבוע שעבר שמי שמצפה שהפד יסכים לאינפלציה גבוהה מהיעד, צפוי להתאכזב, וזה גרם לחששות שהריבית תישאר גבוהה לאורך זמן ולירידות בשוק. אך "מצד שני, דוח התעסוקה החלש שפורסם הפחית את החששות. השוק כרגע מתמחר העלאת ריבית לקראת סוף השנה. אני לא חושב שזה יקרה, אבל גם אם תהיה העלאה כזו, אני מעריך שהיא תהיה מדודה".

לכן, כלפון ממליץ להאריך את המח"מ (משך חיים ממוצע) באג"ח שבתיק ההשקעות אפילו לטווח של 9 שנים. "החלק הארוך של העקום, גם בישראל וגם בארה"ב, נראה לנו טוב ושווה להשקעה".

"להיות בחברות המובילות"

כך, כשאנחנו מבקשים מכלפון לבנות תיק השקעות הוא מציע למשקיע סולידי להקצות 7% למניות בישראל, 15% למניות ארה"ב, 3% לאירופה ו־5% למניות ביפן, טייוואן (מניית השבבים TSMC) ושווקים נוספים (סה"כ 30% מהתיק).

בחוב הוא מציע להקצות 32% לאג"ח ממשלת ישראל שקלית במח"מ, כאמור, של 9 שנים, 17% באג"ח ממשלתית צמודת מדד ל־3 שנים, 13% באג"ח ממשלת ארה"ב (מח"מ 9). לאג"ח קונצרניות בישראל הוא מקצה 4% צמודות מדד במח"מ קצר, ו־4% לקונצרניות בחו"ל, "כי המרווחים מול הממשלתית נמוכים".

למשקיע אגרסיבי הוא מציע לוותר על אג"ח קונצרניות ולהגדיל את רכיב המניות - 20% בישראל, 40% למניות בארה"ב, 8% לאירופה ו־12% ליפן, טייוואן ושאר העולם. באג"ח הוא מציע להקצות 10% לממשלתיות בישראל, 5% לאג"ח ממשלת ארה"ב ו־5% לקרן כספית "להזדמנויות".

כלפון גם בטוח שזה הזמן "להיות בחברות הטובות, המובילות, היציבות שהוכיחו את עצמן. אני ממליץ על יצרנית השבבים הגדולה בעולם TSMC, ועל אנבידיה שהיא החברה המובילה בשוק ה־AI". בנוסף הוא חיובי ביחס לאפל בגלל "רמות התמחור" שלה. לדבריו, תחומי הפיננסים והבריאות בארה"ב חזרו לעניין, הם נזנחו בגלל הייפ ה־AI, ונראים היום הרבה יותר טוב במונחי סיכוי־סיכון.

"הבנקים בתמחור טוב"

בישראל ממליץ כלפון על מניות הבנקים, שירדו ב־5% מתחילת השנה, "כי הם יודעים להרוויח גם בסביבת ריבית נמוכה והם בתמחור טוב עם יחס סיכוי־סיכון סביר".

סקטורים ומניות מומלצים בארץ

בנקים

שופרסל

קיסטון בחו"ל

אפל

אנבידיה

TSMC

פיננסים ובריאות

לצידן, כלפון מתלהב במיוחד משתי מניות ישראליות ומזהה בהן הזדמנות. האחת היא שופרסל שעלתה ב־167% ב־3 השנים האחרונות. לדבריו, "זו הקמעונאית הגדולה בישראל. החברה עושה פעולות של הצפת ערך, כמו ההחלטה שלה על יבוא בשר ללא תיווך, בזמן שאחרים מתעסקים בחשמל ומכוניות".

המניה השנייה שעליה הוא ממליץ במיוחד היא קרן ההשקעה בתשתיות קיסטון, שלמרות זינוק של 300% ב־3 השנים האחרונות, מדובר ב"חברה מאוד מעניינת. יש לה חשיפה לתחום החשמול והדאטה סנטרים".