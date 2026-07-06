פרשה משפטית שנמשכה מעבר לחייו של התובע הגיעה השבוע לסיומה, שלוש שנים לאחר פטירתו. ביהמ"ש העליון אימץ את פסק דינו של המחוזי בתביעה שהגיש עו"ד יוסי שגב ז"ל, אחד מוותיקי הליטיגטורים בישראל, נגד חברת לנוקס השקעות ונושאי המשרה בה.

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במרכז הסכסוך עמדה דירת פנטהאוז יוקרתית בת שלושה חדרי שינה ובשטח של 178 מ"ר, בפינת הרחובות נחמני ואחד העם בתל אביב, שאותה רכש שגב בשנת 2013 באמצעות חברה בבעלותו, תמורת 21 מיליון שקל.

התביעה נסבה על ליקויים שונים שהתגלו בפנטהאוז, והועמדה על סכום של 10 מיליון שקל. המחוזי פסק לטובת התובע 963 אלף שקל בלבד - ודחה את רוב טענותיו.

עיצוב על ידי אדריכל נודע

לטענת עו"ד שגב ז"ל, סוכם שדירת היוקרה תהיה מעוצבת על ידי אדריכל נודע, אשר יתאים אותה אישית עבורו, וכי יוצב בה ריהוט יוקרתי שיירכש בהנחה משמעותית. "שגב ראה בעיני רוחו מסירה של דירה מאובזרת ומרוהטת על ידי אחד הארכיטקטים הגדולים והנחשבים בעולם", פורט בכתב התביעה.

שגב עצמו, נכתב בתביעה, לא הכיר קודם לכן את "קונספט המסירה המושלמת" ששווק לו, וזה היה עבורו "החלום בהתגלמותו" - ולשם כך היה מוכן לשלם תמורה הגבוהה בהרבה מערכה של דירה באזור זה. שגב טען כי בניגוד להתחייבויות אלה, סופקה לו דירה הסובלת מליקויים רבים, וכי מצגים מחייבים שניתנו לו הופרו.

לטענתו, הוא נדרש להשקיע תשומות אדירות כדי להביא את הדירה למצב הראוי למגורים, והיא גם נמסרה לו באיחור רב - וכל אלה, לגרסתו, מזכים אותו בפיצוי נכבד.

מוכרי הדירה טענו כי נמסרה לו דירה ברף גימור יוקרתי, וערכה האמיתי משקף גם את תמורתה החוזית. באשר לאיחור, הם הוסיפו כי ככל שהתקיים, הוא נבע משינויים שביקש התובע לבצע, ומאחריות צד שלישי - קבלן הביצוע.

סכום הפיצוי שנקבע נתן מענה לליקויים מסוימים בדירה, לדמי שכירות ראויים ולתשלומים שבהם נשאו התובעים. התביעה נגד נושאי המשרה נדחתה במלואה.

עוד נקבע, כי התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים, בשל ניהול הליך מורכב ללא הצדקה, בסכום העומד על מעל ל-400 אלף שקל, ובנוסף חויבו בתשלום הוצאות המומחים בהליך.

בלי תוקף מחייב ל"תוכנית ההמחשה"

הערעור שהוגש לעליון חוזר על טענות התביעה, ובכללן הטענה כי המחוזי לא מצא לנכון לייחס תוקף מחייב ל"תוכנית ההמחשה", שהוצגה בפני עו"ד שגב ז"ל בשעתו על גבי תשריט.

ביהמ"ש העליון לא מצא לנכון לייחס תוקף מחייב ל"תוכנית ההמחשה", וקבע כי הטענה שכשמדובר ברכישת דירת יוקרה ייחודית, ובעסקה עם עו"ד צמרת, יש לייחס ל"תוכנית ההמחשה" שהוצגה לרוכש משמעות העולה על משקלם של מסמכי החוזה - אינה תואמת את התפיסה המקובלת ביחס לחוזים מסחריים בין צדדים, שיש להניח שהם מיוצגים היטב. יצוין כי במחוזי נקבע, כי שגב היה עו"ד מנוסה וחזקה עליו שקרא את ההסכם במלואו והבין מה יש ומה אין בו.

עו"ד גל מנשה, בא כוחה של לנוקס, מסר בתגובה: "ביהמ"ש הבהיר את המשמעות של חתימה על מסמכי הסכמי מכר וכיבוד של הוראות הסכם המכר כפי שנדרש לעשות ביחס לחוזים מסחריים".

מעו"ד בועז שגב נמסר: "ישנה אכזבה עמוקה מהתהליך. היה כאן סירוב להתמודד עם טענות מרכזיות והתעלמו מהלכות שהפנינו אליהן".