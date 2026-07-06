לאחר שנה וחצי ללא מינויים, בשבוע האחרון מינתה הוועדה לבחירת שופטים עשרות שופטים לבתי משפט השלום, לתעבורה, נוער ומשפחה, וגם 15 שופטים זמניים לחלק מבתי המשפט המחוזיים. מי שנותרו מחוץ למינויים הם בתי המשפט הרגילים (מחוזי ושלום) במחוז תל אביב ומרכז - המחוזות הגדולים ביותר. זאת למרות שגם בבתי משפט אלו קיים עומס, וגם בהם עומדים תקנים ריקים. המשמעות היא, שהמינויים יידחו כעת לתקופה ארוכה, עד לאחר הקמת הממשלה הבאה. כל זאת כשברקע פסיקת בג"ץ, שקבעה בחודש שעבר כי על שר המשפטים יריב לוין לפעול באופן מיידי למינוי שופטים בכל בתי המשפט המחוזיים, תוך הדגשת המחסור במחוז דרום וחיפה.

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בבית המשפט המחוזי בתל אביב חסרים ארבעה שופטים, ועד סוף השנה יעלה המספר לחמישה. במחוזי מרכז חסרים שלושה שופטים. בשלום חסרים במחוז מרכז תשעה שופטים ועד סוף השנה יהיו חסרים 13. בשלום תל אביב חסרים חמישה שופטים, ועד סוף השנה יהיו חסרים שישה.

בשיחה עם גלובס מספר נשיא בתי משפט השלום מרכז, השופט מנחם מזרחי, על העומס במחוז ועל ההשלכות של מחסור בשופטים ותקנים שעומדים ריקים. מזרחי עצמו מונה במסגרת סבב המינויים האחרון לבית המשפט המחוזי, לאחר שיסיים את הקדנציה כנשיא השלום מרכז, במסגרת מינוי כל נשיאי בתי משפט השלום בארץ.

תעודת זהות מנחם מזרחי

אישי: בן 60 מקצועי: נשיא בתי משפט השלום מחוז מרכז מאז 2022. קודם לכן שימש כפרקליט פלילי בפרקליטות מחוז תל אביב. מונה ב-2012 לשפיטה עוד משהו: משמש כשופט מוקד לטיפול מקדמי בתיקים פליליים, דן בבקשות בפרשת קטרגייט, בטענת השרה מירי רגב לחסינות על המסמכים ובבקשה למסור חומרי גלם של הראיון שנערך ב"עובדה" לאלי פלדשטיין

מחוז מרכז הוא הגדול ביותר מבין המחוזות מבחינת מספר תיקים. הוא חולש על שמונה בתי משפט וכולל 120 שופטים ורשמים. בשנת 2025 נפתחו בו 208 אלף תיקים. בסבב המינויים האחרון מונו שופטים לבית משפט לתעבורה ומשפחה במחוז, אך כאמור, תשעה תקנים לבתי המשפט הרגילים עדיין עומדים ריקים. עד סוף 2026 יעלה המספר ל-13 שופטים חסרים.

"פורשים לפני הפנסיה"

"יש תיקים אזרחיים שאני 'שם על המדף' ולא קובע בהם דיון. אני עונה שאין לי שופטים", מספר מזרחי.

"בתביעות אלו", הוא אומר, "הצדדים מקבלים הודעה מובנית שלא ניתן לקבוע את התיקים. התוצאה היא שיש תביעות שהצדדים רואים בהן שופט בחלוף שנה".

הוא מתאר כי שופט הדן בתיקים בתחום הנזיקין מנהל 1,500 תיקים במקביל, וכי שופט אזרחי מנהל 600 תיקים. לדבריו, עומס העבודה הזה מביא שופטים לפרוש לפני גיל הפנסיה. "יש שופטים שלא יכולים להמשיך בקצב הזה".

אחת הדוגמאות להשלכות של מינויים חלקיים היא קידומם של שופטים המפנים תקן בשלום, ועוברים למחוזי, אך אין מי שיחליף אותם. כך למשל, השופט דב גוטליב, סגן נשיא השלום ראשון לציון, מונה בסבב הנוכחי במינוי זמני לבית המשפט המחוזי, אך מאחר שלא מונו שופטים במקומו, הוא משאיר 1,500 תיקים שצריך לחלק בין יתר השופטים.

גם בתחום המשפחה, שבו כן היו מינויים, קיים עומס רב. השופט מזרחי מתאר את העיכוב בטיפול בתיקים: "עד לא מזמן שמנו על המדף תיקי משפחה. עכשיו מונו שני שופטים, וזה לא ממלא את כל התקינה".

השופט מזרחי מתאר כי המחסור בשופטים משפיע גם על ועדות ערעור בעניין נכים ונפגעי המלחמה. "אני רוצה לתת מענה מיידי לתיקים שבהם משרד הביטחון לא הכיר בנכות של חיילים או של קשיש בן 80 שהגיש תביעת נזיקין. אני רוצה לתת טיפול מהיר אבל אני לא יכול".

מזרחי מדגיש כי השופטים מלאי שליחות ומסורים לעבודה. "זו עבודה קשה מאוד. עבודה יומיומית לתת שירות. אנחנו רוצים לתת שירות מיטבי לציבור. אנחנו רוצים לתת את הצדק ומהר". במקביל מזרחי מודה כי יש מקום להתייעלות בתוך המערכת. "בגלל העומס אני מחפש דרכים לשפר תהליכים ארגוניים שונים".

מינוי שופטים עמיתים הוא פתרון שיכול להפחית קצת מהעומס. אך כבר תקופה ארוכה שאין מינויים לשורה של תפקידים הדורשים את הסכמת השר יריב לוין ונשיא העליון יצחק עמית, בהם מינויים של סגני נשיא ושל שופטים עמיתים.

שופטים עמיתים הם שופטים שפרשו וחוזרים לעבוד באופן חלקי. לוין מסרב לשתף פעולה עם הנשיא עמית, ותפקידים רבים עומדים ריקים.

בג"ץ הורה לשתף פעולה

בחודש שעבר בג"ץ קיבל עתירה בעניין והורה ללוין לשתף פעולה עם הנשיא עמית. השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין ויחיאל כשר קבעו כי טענתו של לוין כי עמית לא מונה כדין לתפקיד היא חסרת בסיס משפטי, וכי סירובו לשתף עימו פעולה אינו חוקי, ופוגע קשות בתפקודה התקין של מערכת בתי המשפט.

השופטים קבעו כי על לוין לפעול בהקדם האפשרי למינוים של נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, מינוי שופטים עמיתים ועוד. אך עד כה לוין לא פעל בהתאם לפסיקה. מייד לאחר מתן פסק הדין הוא הודיע (שוב) כי הוא לא מכיר במינויו של הנשיא עמית.

מלשכת שר המשפטים יריב לוין נמסר: "השר לוין פעל לאיוש כלל התקנים בבתי המשפט. במסגרת זו, מונו בקדנציה הנוכחית מספר עצום של 290 שופטים לערכאות השונות. השר ניסה לקדם גם מינוי שופטים במחוזות ת"א והמרכז, אולם המינויים עוכבו בשל העתירה שהוגשה בנושא.

"השר לוין פועל בתיאום מלא עם הנהלת בתי המשפט, והוא מעוניין גם בעת הזו לבצע מינויים בהתאם לצרכים".