רשות שוק ההון הטילה על "נאמנות סוכנות לביטוח" ועל המנכ"ל שלה, נאור נאמן, קנס אזרחי ועיצום כספי בסכום של כ-10.5 מיליון שקל בגין הפרת הוראות האסדרה בתחום הפנסיה והייעוץ הפנסיוני. בין היתר, נמצא כי "הסוכנות הונתה לקוחות וכן עודדה את הלקוחות למשוך שלא כדין את כספי החיסכון הפנסיוני תוך פגיעה בכיסוי הביטוחי, כשהם נדרשים לתשלום מס לצד תשלום בגין שכר טרחה בסכומים גבוהים" - כך עולה מהודעת רשות שוק ההון.

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הליך הביקורת הנרחב של הסוכנות נפתח לאחר פניות מגורמים שונים, ובמסגרתו נאספו ממצאים ע"י אנשי מחלקת המודיעין והאכיפה של הרשות. מן הממצאים עלה "דפוס פעולה של עידוד לקוחות למשיכה מוקדמת של כספי פנסיה באמצעים שונים".

בין היתר, על פי הודעת הרשות, נמצא כי נציגי הסוכנות העניקו ייעוץ למשיכת הכספים ללקוחות מבלי שהחזיקו ברישיון פנסיוני כנדרש בחוק. בחלק מן המקרים הטעו את הלקוחות לחשוב שהם מדברים עם נציג הגוף המוסדי שבו נוהל החיסכון הפנסיוני שלהם. נמצא כי נציגי הסוכנות נהגו להיכנס לאזור האישי של החוסכים באתר האינטרנט של הגופים המוסדיים ללא ידיעת הלקוחות. כמו כן, בהליך הביקורת מצאו נציגי הרשות מסמכי הנמקה שנשלחו ללקוחות בדיעבד, לאחר שקיבלו ייעוץ מנציג הסוכנות ואשר כללו ליקויים רבים. כך, למשל, חלקם כללו חתימה על מסמך הנמקה בידי בעל רישיון אשר כלל לא נתן יעוץ ללקוח.

"הרשות עשתה שימוש בלתי מידתי בסמכויות שהעניק לה המחוקק"

עם סיום הביקורת הודיעה הרשות לסוכנות על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי. לסוכנות ניתנה האפשרות להשמיע טענותיה בהליך שימוע כנדרש בחוק, וכלל הטענות שהועלו על ידה נדחו בידי הממונה על רשות שוק ההון. בסופו של דבר הוטלו על הסוכנות כאמור קנס אזרחי לצד עיצום כספי בסכום כולל של כ- 10.5 מיליון שקל.

יצויין כי נוסף על הביקורת שביצעה הרשות בסוכנות בתחום הפנסיוני, מקיימת הרשות בימים אלה הליך ביקורת מקביל לעניין תפקודה של הסוכנות גם בתחום הביטוח.

תגובת הסוכנות באמצעות בא כוחה, עו"ד לירן זילברמן: "קיבלנו את החלטת רשות שוק ההון. עיון בהחלטה מלמד כי הרשות עשתה שימוש בלתי מידתי בסמכויות שהעניק לה המחוקק, באופן שלטעמנו חורג ממתחם שיקול הדעת הראוי. מטרת סמכויות האכיפה אינה להביא למיטוטם של עסקים פעילים בשל ליקויים טכניים, אלא להבטיח ציות והגנה על ציבור הלקוחות.

‘נאמנות’ פועלת במשך שנים עבור ציבור לקוחותיה, בשקיפות ומתוך מחויבות מלאה ללקוחותיה ולהוראות הדין. חשוב להבהיר כי כל ניסיון להציג את החלטת הרשות כאילו נקבע בה ש’נאמנות’ הונתה את לקוחותיה הוא שגוי - קביעה כזו אינה מופיעה בהחלטה ואף לא נטענה כלפי מרשתנו.

אנו סבורים כי הסנקציה שהוטלה חריגה ובלתי מידתית, ונפעל בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו על מנת להביא לביטולה."