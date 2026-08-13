חיסכון של עשרות אלפי שקלים: כך תגדילו את הסכום לפנסיה

ביציאה לפנסיה יש כמה החלטות שיכולות להגדיל משמעותית את הסכום שיישאר בידיכם בשנות הפרישה. העצות שלהלן הן כלליות, ולכן מומלץ להתייעץ בכל מקרה לגופו.

● חלק ראשון | טיפים לפנסיה - שיחסכו לכם עשרות אלפי שקלים

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1. פטור ממס של כמיליון שקל. לא תנצלו?

כל פורש מקבל סל פטור ממס, 976 אלף שקל נכון ל-2026. ההטבה ממומשת בהליך "קיבוע זכויות", שבו יש רק 90 יום להתחרט. הבחירה המרכזית היא בין פטור על הקצבה החודשית למשיכה הונית חד-פעמית. אם בעבר משכתם פיצויים היקף ההטבה קטן יותר. ניתן לבצע את ההליך רטרואקטיבית עד שש שנים אחורה, ולפעמים כדאי לדחות את קבלת הקצבה כדי להחריג מהבדיקה (32 שנה) משיכות ישנות שישפיעו על גובה הפטור. הטעות הגדולה ביותר, לפי המומחים: לא לדעת שההליך קיים ולשלם מס מיותר על הפנסיה מדי חודש.

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2. האם מגיע לכם מס מופחת על רווחי ההון?

מס רווחי הון של 25% אינו בהכרח סופי. בני 60 ומעלה שמרוויחים פחות מ-193 אלף שקל בשנה עשויים להיות זכאים למס מופחת (10% עד 20%) על תיק ניירות הערך. לשם כך צריך להגיש דוח שנתי לרשות המסים. אפיק נוסף הוא תיקון 190, שמאפשר להעביר כספים נזילים לקופת גמל ואז רווחיהם ימוסו ב-15% נומינליים במקום 25% ריאלי. זה משתלם בעיקר בתקופות בהן האינפלציה נמוכה.

כמו תמיד, קרן ההשתלמות נשארת הכלי עם הפטור הגדול מכולם. לכן לפני שמממשים השקעות בפרישה, כדאי לבדוק את כלל ההכנסות באותה שנה, ואם צברתם הפסדים בעבר לקזז אותם מהרווחים כדי להפחית את המס.

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3. קצבה גבוהה יותר או הגנה ליקירכם?

בפרישה צריך להחליט כמה קצבה חודשית רוצים לקבל לעומת כמה הגנה כלכלית להשאיר לבני הזוג וליורשים. זה משחק סכום אפס: יותר "חודשים מובטחים" למשפחה, לאחר פטירתכם, או שיעור גבוה יותר של קצבה עבורם, משמעותם שקצבתכם החודשית קטנה יותר כבר מהיום הראשון. שימו לב במיוחד אם אתם חיים לבד: טעות נפוצה היא לוותר על "תקופת ההבטחה" כדי למקסם את הקצבה החודשית - אך במקרה פטירה מוקדמת יתרת הכסף עלולה "להיבלע" בקרן הפנסיה במקום לעבור ליורשים.

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ההמלצה המקצועית היא לבחור בתקופת הבטחה מרבית של 240 חודשים (20 שנה), כך שאם הפורש ילך לעולמו במהלכה, היתרה תהוון - כלומר תחושב לפי שוויה ותשולם למשפחה כסכום חד-פעמי.