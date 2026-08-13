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מי אני | גרג (גרגורי) גלפנבויים, בן 27. מייסד חברת ליווי עסקי למקעקעים.

גרג גלפנבויים נולד וגדל ביישוב באזור באר שבע, להורים שעלו מרוסיה. כבר כילד בער בו יצר לימוד ויזמות, אז הוא נרשם בגיל 13 ללימודי תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה הפתוחה. קצת לפני שהתחיל ללמוד, אביו חלה בסרטן, אירוע שהשפיע על חייו דרמטית וגם על התפיסות הכלכליות שלו, כפי שהבין בדיעבד. "בתור ילד לא יכולתי לשים על זה את האצבע. אבל בדיעבד, שם הבנתי שהחיים קצרים, לא צפויים ואף אחד לא יודע מתי הם באמת יכולים להיגמר", הוא מספר. "זה יצר אצלי גישה מאוד אוהבת סיכון, גם בעסקים וגם בשוק ההון".

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הגישה הזאת הובילה אותו לפתוח עסק עצמאי מיד לאחר שירותו הצבאי כלוחם. "ויתרתי על הכיוון להיות רואה חשבון, הבנתי שזה לא מעניין אותי, ובמקום נהייתי יוצר תוכן של משחקי חשיבה. בשלב מסוים היה לי קהל של כ־200 אלף עוקבים בחו"ל", הוא מספר. בהמשך, הוא אף השתתף כמרצה בתוכנית לשיווק ויצירת תוכן יחד עם יוצר התוכן הבינלאומי נאס דיילי (נוסייר יאסין) בקריה האקדמית אונו, אבל למרות ההצלחה לא הכול הלך חלק מבחינה כלכלית. "חשוב לי לאהוב מאוד את החיים שלי והעשייה שלי, והלכתי לפי מה שאהבתי לעשות. אבל כעבור כמה שנים שבהן חוויתי כמה 'מכות' כלכליות, הבנתי גם את החשיבות של לדאוג לעתיד שלי ולמשפחה. כך התגלגלתי לעשות את מה שאני עושה היום - חברת פיקסלים".

לפני מספר שנים ייסד גלפנבויים, יחד עם שותפו הדר שמואלי (כיום גם גיסו), את "פיקסלים" - חברה שמלווה עסקית מקעקעים.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"בגיל 13 הלכתי לעשות תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה הפתוחה. ההורים שלי דחפו לזה, והייתי יחסית אוטודידקט כילד. אהבתי ללמוד וחשבתי שזה יהיה מעניין ומרחיב אופקים. כשסיימתי את התואר הבנתי שאני פחות רוצה להיות רואה חשבון. במהלך התואר בקורס למימון הסבירו לנו על ריבית דריבית, וראיתי איך בחישוב פשוט אפשר לצבור הון ניכר בזמן הגיוני מאוד, אם מקפידים להשקיע באופן תדיר.

"אחרי ההכשרה בצבא התחלתי לחסוך קצת כסף, ואחרי שנתיים בתור לוחם, הצלחתי לחסוך מספיק בשביל לפתוח תיק השקעות. בשנה האחרונה בצבא נחשבתי לוחם חוד, אז היה לי מספיק כדי להפקיד קבוע. יש לי חבר שבזמנו עשה רווח יפה בצבא של 200 אלף שקל על המניה של טסלה. זה השפיע על התפיסה שלי לגבי מה אפשרי בשוק ההון.

"בגיל 20 שמתי את כל הכסף על מדד ת"א נדל"ן. אחרי כשנתיים העברתי את רובו למדד S&P 500, והשארתי כמה אחוזים מהתיק להשקעות סווינגים על מניות, השקעות לטווח של חודש חודשיים. כשאני מצפה שתהיה עלייה בביקוש למניה אני משקיע בה סכום קטן מהתיק, עושה את זה לעתים רחוקות מאוד".

איך אני מתעדכן

"למען האמת, אני כמעט ולא. איכשהו תמיד המידע הרלוונטי מגיע אליי משיחות עם אנשים, אבל הגישה שלי בהשקעות היא כמה שפחות להתעסק. אני מכיר אנשים שעוסקים בסחר יומי, והם עובדים בזה כמעט כמו משרה נוספת. בהתפוצצות תופעת גיימסטופ לפני כמה שנים, חבר ואני 'דגרנו' על השוק האמריקאי כדי להצטרף לחגיגה. זה היה מטורף. דרש המון התאמות, ואני לא רואה את עצמי מצליח לנהל חיים תוך כדי שאני סוחר. מאז, אני מאמין גדול בגישה של 'שגר ושכח'".

לקח שלמדתי

"יותר סיכון זה פוטנציאל ליותר כסף. אני לא אוהב השקעות בסיכון נמוך בגיל צעיר, אין בזה הגיון. על פני עשרות שנים סיכון נהיה זניח. בשנים הראשונות של העסק משכתי הרבה כסף מהשקעות כדי להזרים לעסק. היו כמה רגעי שפל קשים מנטלית, והרבה שנים הייתי לבד לגמרי בתוך זה. סיכנתי את כל ההשקעות שלי כדי להרים את העסק. רק אחרי שהתזרים התייצב וצומח כבר תקופה, טפו טפו, אני חוזר להשקיע ולחשוב על אפיקים להגדיל את ההון, שלאט לאט גדל. כי הכי חשוב לדעתי זה קודם כל לבסס הכנסה יציבה וצומחת".

שאלון מהיר טוויטר (X) או טלגרם

"מעולם לא התחברתי לאיקס, אז אגיד טלגרם, כי הוא עובד טוב עם בוטים". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין. פחות מתחבר לאתריום. הסבירו לי כמה פעמים על אתריום, אבל הטכנולוגיה הייתה לי קצת מורכבת מדי. ביטקוין פשוט יחסית להבנה ואני מעדיף לא לשים כסף על משהו שאני לא מבין עד הסוף". ת"א 35 או 500 S&P

"פעם הייתי אומר ת"א, היום S&P. למעשה כשהתחלתי להשקיע כמעט כל התיק היה שם והעברתי אותו בהמשך כולו ל'סנופי'. בעיניי זה עניין של חוק המספרים הגדולים - בארה"ב יש יותר חברות ענקיות, משמע יותר יציבות. אין לי בעיה להחזיק תיק בדולרים על פני שקלים". מדדים או מניות

"חד משמעית מדדים. אני לא רוצה להתעסק בזה יותר מפעם ב־ עדיף לי להשקיע זמן על לפתח את העסק, כי זה יכול להגדיל את התזרים שלי, ואז לשים את האקסטרה לתוך התיק". חשבון בבנק או בבית השקעות

"בית השקעות. הבנק הוא נוח לשימוש כמובן, ולא צריך לשבור את הראש, אבל בגלל זה הוא מרשה לעצמו לקחת יותר עמלות. בכללי, אני אוהב גישה של מומחיות - מעדיף לשים את הכסף שלי במקום שמתעסק אך ורק בהשקעות".

בחיים לא אשקיע ב...

"האמת, לא עולה לי משהו לראש. חוץ מעסקים שהם לא ערכיים, שבעיניי פוגעים בחברה ולא מקדמים אותה, אני מאמין שמה שיש לו ביקוש לרוב יש לו גם צורך. אם הצורך הזה מקבל מענה הוגן והולם, אני לא רואה סיבה שלא להשקיע בפעילות הזו. אני כן אזהר מרכישה של חברות בעתיד, כי הייתה לי חוויה פחות נעימה בתחום הזה ספציפית".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"בזמן האחרון התחלנו להשתמש בעסק בטכנולוגיה של סוכני AI וזה עוזר ממש למקעקעים. דברים שפעם היינו צריכים לגייס עבורם צוות, עכשיו קורים אוטומטית בצורה ממש טובה. פיתחתי לעצמי אייג'נטים שעוזרים לי לחשב תזרים חודשי וגם כמה אני צריך להפקיד להשקעות. השלב הבא הוא להבין איך אפשר לקבל החלטות השקעה בשוק ההון בצורה אוטומטית. אני בטוח שיש תוכנות מעולות שעושות את זה כבר היום".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"הצלחתי להגיע לאזור ה־100 אלף שקל, 65-70 אלף שקל מתוכם זה הכסף ששמתי והשאר תפח טבעית בלי יותר מידי התעסקות.

"אני יודע להגיד שככל שמשכתי יותר חסכונות בשביל העסק, כך נוצר עליי יותר סטרס, אבל בו־זמנית זה עזר לי מאוד ללמוד על איך לנהל את עצמי ולנתק את התחושה האישית מהתוצאות בשטח. מצד אחד - חשוב להגדיל את ההון העצמי, מצד שני, כדאי לגשת לזה כמה שיותר לוגי, אחרת זה מלחיץ מאוד. חונכתי שהאחריות שמוטלת על גבר היא גדולה מאוד והוא צריך להיות מספיק חזק כדי להחזיק את המשפחה".

המלצת מעקב

"לא יודע אם זו המלצה או דעה - אבל אני שומע את כולם אומרים שיש בועת הייטק מטורפת שהולכת להתפוצץ, ובאותו הזמן מדברים גם על בועת נדל"ן. כל הזמן מופיעות 'בועות' חדשות, וכולם חרדתיים לפיצוץ של הבועה. אני חושב שכדאי להתנתק כמה שיותר מהרעשים ברקע, מההייפ ובו זמנית גם מהחרדות הקיומיות, ולנסות לחשוב לאן העולם הולך, ולפי זה להשקיע".