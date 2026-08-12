לפני כשנה הפתיע איש העסקים עופר גלבוע כשרכש את השליטה בחברת התשתיות והמים גאון אחזקות. באותה העת הצהיר גלבוע, בעלי חברת הטסת המטענים צ'אלנג' איירלינס, כי העסקה נעשתה ללא בדיקת נאותות, וכי הוא 'עוד לא יודע איזו חברה הוא מקבל'. כעבור קצת יותר משנה נראה שההחלטה המפתיעה מתחילה להוכיח את עצמה.

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מאז רכש גלבוע את השליטה בחברה זינקה מניית גאון אחזקות בכמעט 225%, תוך שגלבוע רושם רווח מהיר של כמעט 160 מיליון שקל על הנייר. ברקע, החברה הבת גאון קבוצה (68.5%) שמהווה את פעילות גאון אחזקות, עברה תחת השליטה החדשה מהלך מיקוד אסטרטגי שנועד להקל על החברה לפעול לאורך שרשרת הערך שלה.

בחודש מאי אשתקד רכש גלבוע את השליטה בגאון החזקות (65%) מידי קבוצת ויולה ושורה של משקיעים נוספים, בהם דיסקונט קפיטל, לני רקנאטי ויורשי סמי שמעון, תמורת 57 מיליון שקל. אל המהלך הצטרף גם מנכ"ל קבוצת גאון, גיא רגב, שחבר לגלבוע בגרעין השליטה באמצעות רכישת מניות ב־10 מיליון שקל.

"עוד לא ברור לי אפילו מה קניתי אבל זו נראתה לי חברה מעניינת", סיפר לגלובס לאחר השלמת העסקה. "אני לא יודע אם יש לה אפסייד גדול, אבל זה עסק שיש בו צורך. בימים אלה אנחנו מתחילים להכיר ולגבש אסטרטגיה עתידית. מדינת ישראל צריכה ותצטרך תשתיות, אז נראה שמדובר בכניסה לפעילות עם רמת סיכון לא גבוהה".

כעבור שנה נדמה שגלבוע מבין טוב יותר מה יש בידיו. מניית גאון קבוצה קפצה בשנה האחרונה לבדה בכמעט 185%, בזמן שהחברה האם גאון החזקות, בה מחזיקים גלבוע ורגב קפצה בשיעור דומה, לשווי שוק של 375 מיליון שקל. זה משקף להחזקותיו של גלבוע שווי של 214 מיליון שקל, בעוד החזקות המנכ"ל רגב כבר שוות 41 מיליון שקל.

קבוצת גאון פועלת באמצעות שלוש חטיבות: תעשייה (ייצור של מוצרים לתחומי תשתיות, הולכת מים, ביוב, דלק וגז); ייזום וביצוע (תכנון והקמה של פרויקטים בתחום תשתיות ההולכה); וסחר (מתמקדת במכירת מערכות דוגמת כיבוי אש, אינסטלציה ומערכות חשמל). מבנה זה יושם תחת בעלי השליטה החדשים כחלק ממיקוד אסטרטגי של חלוקה לחטיבות בהתאם למקומן על שרשרת הערך.

במקביל, נהנתה החברה גם משיפור מתמשך בתוצאותיה. את 2025 היא סיימה עם הכנסות של כ־654 מיליון שקל, צמיחה של כ־7.5% משנה קודם לכן, ובשורה התחתונה רשמה זינוק של כמעט 200% ברווח הנקי לכ־33.5 מיליון שקל. זאת, בעיקר הודות לשיפור בשיעור הרווח התפעולי בפעילות התעשייה.

מאופנה לשינוע ותשתיות

המהלך לרכישת גאון החזיר את גלבוע אל התחום בו צמח ופעל רוב חייו. "הייתי תעשיין בעברי, ובעצם שם גדלתי רוב החיים", סיפר לגלובס. "אני יודע להסתכל על תעשייה ולראות מה אפשר לעשות, לייעל, לשפר ובאיזו אסטרטגיה רצוי לנקוט. עכשיו נתחיל את זה מחדש פה".

גם המהלך העסקי שבמסגרתו חובר בעל הון למנכ"ל חברה לצורך השתלטות עליה, אינו זר לגלבוע. בתחילת שנות ה־2000, הוא חבר לאיש העסקים צביקה בארינבוים לרכישת השליטה בתשלובת פולגת־בגיר, אותה ניהל כעשור. בשנת 2010 עזב את התפקיד, לאחר כניסתה של קרן פימי להשקעה ביצרנית החליפות.

עם ההון שצבר בחברת הטקסטיל, הגיע לק.א.ל - חברת הטסת המטענים שהייתה נתונה אז בקשיים. בשנת 2010 רכש אותה גלבוע תמורת כ־10 מיליון דולר בלבד, ובתוך עשור וקצת הפך אותה לחברה ששווה כיום על פי ההערכות כמיליארד דולר. תחת השם צ'אלנג' איירלינס, ועם צי של 11 מטוסי ג'מבו ענקיים, החברה רושמת מחזור הכנסות של 700-800 מיליון דולר לשנה, ורווחיות של עשרות מיליוני דולרים.