ת"א עברה לירידות; אלביט יורדת אחרי הדוחות, מקס סטוק מטפסת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:35

המסחר בתל אביב מתנהל במגמה שלילית, כאשר מדד ת"א-35 נופל בכ-0.6% ומדד ת"א-90 יורד בכ-0.5%. את הירידות מוביל סקטור הביטחוניות שמאבד כ-2%, ואחריו סקטור הטכנולוגיה שיורד ב-1.4% ומניות הביטוח שנחלש ב-1.2%.

מנגד, מדד הבנקים מרכז עניין ומוביל את העליות בבורסה עם קפיצה של 1.6%, בהובלת בנק הפועלים בעקבות פרסום דוחותיו הכספיים. כמו כן, מניות הנפט והגז עולות בכ-1.3% ברקע הזינוק במחירי האנרגיה והתקרבות חבית נפט מסוג ברנט לרף ה-90 דולר, בעוד מדד ת"א-בנייה מוסיף כ-0.5%.

מניית יצרנית הטעמים והריחות, תורפז יורדת לאחר שהמשקיעים התאכזבו משחיקה ברווחיות התפעולית לרמה של 13.4% (לעומת 15.6% ברבעון המקביל), וזאת על אף שהחברה הציגה תוצאות שיא לרבעון השני עם זינוק של 42% בהכנסות לכ-90.2 מיליון דולר וקפיצה של 56.4% ברווח הנקי ל-8.2 מיליון דולר. מנכ"לית החברה, קרן כהן חזון, הסבירה כי השחיקה התפעולית נובעת בעיקר מהפחתת נכסים בלתי מוחשיים ומהעובדה שטרם מומשו מלוא הסינרגיות מרכישות חדשות, תוך שהיא מאשררת את יעד החברה להכפיל את המכירות בכל ארבע שנים ולהמשיך במסע הרכישות הגלובלי.

10:30

הבורסה בתל אביב עוברת לירידות שערים. לפי שעה, מדד ת"א 35 יורד בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-1%.

את המגמה השלילית מובילים כעת מדד הביטוח, עם ירידה של כ-1.7%. מדד הביטחוניות נחלש במעל 1%. גם מדד הטכנולוגיה בולט לשלילה ונחלש בכ-0.9%, הרבה בגלל הירידה במניית טאואר . מנגד, שני המדדים הענפיים שבולטים לחיוב הם ת"א־נפט וגז, שמתחזק בכ-1% על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, ומדד הבנקים, שמטפס בכ-0.3% אחרי דוחות בנק הפועלים .

הבנק בניהולו של ידין ענתבי רשם רווח נקי של 2.5 מיליארד שקל ברבעון השני , ירידה של 2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד שהושפעה מהירידה בסביבת הריבית במשק, וכן מעלות המס המיוחד שהוטל על הבנקים, שעלותו לבנק הפועלים השנה מוערכת בכ-950 מיליון שקל.

בגזרת הביטחוניות, אלביט מערכות מאבדת קרוב ל-3% בעקבות הדוחות. אלביט סיכמה את הרבעון השני של שנת 2026 עם גידול נוסף בצבר ההזמנות לשיא חדש של 32 מיליארד דולר (לעומת 28 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה).

הכנסותיה של אלביט הסתכמו ברבעון השני ב-2.29 מיליארד דולר, עלייה של 16% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, ובשורה התחתונה אלביט רשמה רווח (Non-GAAP) של 199 מיליון דולר (600 מיליון שקל), זינוק של 32%. הרווח המתואם למניה שלא על בסיס כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP) הסתכם ב-4.14 דולר למניה. לשם השוואה, האנליסטים בוול סטריט ציפו שהחברה תדווח על הכנסות של 2.23 מיליארד דולר ורווח של 3.68 דולר למניה.

מניה נוספת שמרכזת עניין היא מקס סטוק , שמתרוממת בעקבות תוצאותיה הכספיות, על אף שהתחזקות חדה של השקל ברבעון השני של 2026 שחקה את הגידול ברווח הנקי שלה. ההכנסות של מקס סטוק, בניהולו של מייסדה אורי מקס, צמחו ברבעון השני בכ-13% לכ-379 מיליון שקל, בהשוואה לכ-336 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מעלייה במכר חנויות זהות בשתי התקופות, בשיעור של כ-7%, וכן מפתיחת סניפים חדשים.

בשורה התחתונה הרווח הנקי צמח בכ-30% לכ-36 מיליון שקל (9.5% ממחזור המכירות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (8.2% ממחזור המכירות). הגידול ברווח הנקי נבע בעיקר מגידול בשיעור הרווח הגולמי כאמור לעיל ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות כאחוז ממחזור המכירות.

10:05

יציבות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נסחר כמעט ללא שינוי. בשוק המט"ח המקומי, השקל חזר ממגמת ההתחזקות שרשם הבוקר וכעת נסחר מול הדולר ביציבות, ברמה של קצת מעל לרף ה-3 שקלים.

מדד הבנקים בולט לחיוב בפתח יום המסחר עם עלייה של כ-0.5%, לאחר פרסום התוצאות הכספיות של בנק הפועלים . הבנק בניהולו של ידין ענתבי רשם רווח נקי של 2.5 מיליארד שקל ברבעון השני, ירידה של 2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד שהושפעה מהירידה בסביבת הריבית במשק, וכן מעלות המס המיוחד שהוטל על הבנקים, שעלותו לבנק הפועלים השנה מוערכת בכ-950 מיליון שקל. מנגד, ציינו בבנק כי המצב החיובי של העסקים בישראל תמך בביצועי הבנק ברבעון שחלף.

הבנק הציג תשואה גבוהה על ההון העצמי של 15%. תשואה שהייתה גבוהה יותר, ללא תשלום המס המיוחד שהטילו בעיקר השנה באוצר על הבנקים. אלמלא אותו מס, הייתה עומדת התשואה להון על 16% במונחים שנתיים. ברבעון המקביל אשתקד, עמדה התשואה על ההון על 16.7%, כך שמדובר בשחיקה בנתון גם בנטרול המס, שנובעת בין היתר מהירידה בריבית בנק ישראל במשק.

מניית אלביט מערכות יורדת מעט לאחר תוצאותיה הכספיות, על אף שדיווחה על שיא בצבר ההזמנות, שעמד על 32 מיליארד דולר.

מדד ת"א־נפט וגז מטפס בכ-0.6%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם.

8:20

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, על רקע התגברות המתיחות סביב מצר הורמוז והקפיצה שנרשמה אמש במחירי הנפט.

הנשיא טראמפ אמר במהלך הלילה כי הצי האמריקאי ניקה את מצר הורמוז ממוקשים וכעת מחזיק בשליטה של "100%" במעבר הימי, כאשר נושא הפיצויים הופך למוקד המתיחות החדש בין וושינגטון לטהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, אמר טראמפ כי הצי האמריקאי שולט כעת באופן מלא במעבר הימי. "הוא פתוח עכשיו", אמר, והוסיף כי ארה"ב היא "היחידה שמחזיקה כרגע בשליטה במצר הורמוז". הוא תיאר את ההיערכות האמריקאית כ"חומת פלדה" ואמר כי הנחת מוקשים ספורדית מצד איראן לא שינתה זאת. "הם מפילים מוקש מדי פעם, ואחנו מוצאים אותו", אמר.

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת הונג קונג יורדת בכ-0.7%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול מטפסת בכ-1.5%, בהובלת ענקית השבבים סמסונג, שמטפסת בכ-5%. ביפן לא מתקיים מסחר היום בשל יום חג.

במקביל, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בעליות קלות. החוזים על הדאו ג'ונס נסחרים ביציבות, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק מוסיפים לערכם כ-0.3%.

בתל אביב, המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל קל של כ-0.3%. טאואר ואלביט מערכות ייחלשו בכ-4% ובכ-2%, בהתאמה; קמטק ואורמת יטפסו בכ-2.6%, בעוד פאלו אלטו וטבע יתקדמו בכ-1.6%.

אתמול, לאחר פתיחה אופטימית, המסחר עבר בהדרגה לירידות שהחריפו לקראת הנעילה. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 0.3% בלבד, אך עיקר הירידות הורגשו במדד ת"א 90, שירד ב-1.7%.

את הירידות הוביל מדד הבנייה, שנפל בכ-3.1%. גם מדדי הבנקים והביטוח בלטו לשלילה, עם ירידות של כ-2% וכ-1.6%, בהתאמה. גם מדד הביטחוניות בלט לשלילה, עם ירידה של כ-2.1%, בעיקר בגלל הנפילה במניית נקסט ויז'ן.

הכנסות יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים, נקסט ויז'ן , בראשותו של חן גולן, עלו ב-138% ברבעון השני והסתכמו בכ-88.2 מיליון דולר. בעקבות פרסום הדוח, המניה נסחרה בתנודתיות - לאחר שזינקה בכ-6%, עברה לירידה חדה ואף השלימה צניחה של כ-45% מהשיא במרץ ושל כ-15 מיליארד שקל בשווי שוק.

מניה נוספת שריכזה עניין במהלך יום המסחר היא דוראל . חברת האנרגיה המתחדשת דוראל דיווחה כי תגדיל עוד יותר את הפוזיציה שלה בארה"ב, באמצעות השקעה של 415 מיליון דולר במזומן והקצאת מניות של חברת האם הישראלית. כך, דוראל הישראלית תגיע להחזקה של 53.3% בדוראל LLC האמריקאית, לעומת 26% לפני מספר חודשים בלבד. בתחילת היום, המניה קפצה בכ-7% בעקבות הדיווח, אך לבסוף רוב העליות נמחקו והיא סיימה את היום בעלייה של פחות מ-1%.

בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטו לטובה שלוש דואליות - טאואר שזינקה במעל 9%, נייס ופאלו אלטו . מנגד, בנוסף לנקסט ויז'ן , נאייקס ואשטרום ירדו בחדות.

בגזרת עונת הדוחות, היום בנק הפועלים צפוי לפרסם את תוצאותיו הכספיות, לצד אלביט מערכות .

מקס סטוק דיווחה כי סיכמה את הרבעון השני של 2026 עם צמיחה של 30% ברווח הנקי לכ-36 מיליון שקל. לדברי החברה, ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-13% לכ-379 מיליון שקל בזכות צמיחה של כ-7% במכר חנויות זהות שנבע מגידול במספר העסקאות, לצד גידול בסל הממוצע, וכן מפתיחת סניפים חדשים.

אתמול בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה שלילית, כאשר הלחץ במגזר הטכנולוגיה והשבבים לצד זינוק חריג במחירי האנרגיה הכבידו על המדדים המובילים. ברקע, האי-ודאות המאקרו-כלכלית חוזרת למרכז הבמה לקראת פרסום מדדי המחירים והתגברות החששות מאינפלציה.

מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.1%, מדד הנאסד"ק הוביל את הירידות עם נסיגה של 0.3% ומדד הדאו ג'ונס השיל 0.1%.

הסיפור המרכזי של אתמול נרשם בשוק הסחורות. מחירי האנרגיה זינקו בחדות ברקע התבטאויות חריפות של הנשיא דונלד טראמפ נגד איראן ודרישה לפיצויים, לצד ספקות גוברים בוול סטריט לגבי הגעה להסדר שיאפשר את פתיחת מצר הורמוז. הזינוק בנפט הקפיץ את סקטור האנרגיה (XLE ) בלמעלה מ-3.3% ליום המסחר הטוב ביותר שלו זה כחודש, אך מנגד העיק על מדדי המניות הכלליים.

התייקרות האנרגיה והחשש מהתלקחות אינפלציונית השפיעו באופן מיידי על תמחור הריבית של הפדרל ריזרב. על פי נתוני קבוצת CME, ההסתברות שהפד יעלה את הריבית בפגישתו ב-16 בספטמבר חזרה אל מעל ל-50% ועומדת כעת על 51.7% (לעומת 44.4% בלבד ביום שישי). במקביל, תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-30 שנה טיפסה לאזור ה-5.25%, רמה הקרובה לשיא של כ-19 שנה, והפעילה לחץ כבד על סקטור הנדל"ן (XLRE ) שנפל.

מגזר הטכנולוגיה חווה יום תנודתי. מחד, נרשם לחץ מכירות ומימוש רווחים בולט במניות השבבים והרכיבים האופטיים, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) נסוג בקרוב ל-3% לאחר זינוק של מעל 9% בשבוע שעבר, קרן הסל Photonics & Optics (LYTE) צנחה ב-7.3%, ומניית קוהרנט נפלה בלמעלה מ-12% לקראת דוחותיה.

אינטל ירדה בכ-4%, לאחר שבבלומברג דווח כי היא מתכננת לגייס 15 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות, תוך ניצול ההתעוררות המחודשת באמון המשקיעים בסיכויי החברה על רקע בום הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים. במהלך הלילה, הסוכנות דיווחה כי היא אף מעוניינת להגדיל את סכום הגיוס בשליש ולגייס 20 מיליארד דולר.

בגזרת ה-AI נרשמה התפתחויות בחברות המובילות. ענקית השבבים אנבידיה חברה למנהלי הנכסים הגדולים בוול סטריט, בהם אפולו, בלקסטון , בלאקרוק , גולדמן זאקס ו-KKR , ביוזמת ענק של 500 מיליארד דולר למימון תשתיות בינה מלאכותית, מרכזי נתונים והבטחת קיבולת אנרגיה. בנוסף, בבנק מיזוהו סימנו פוטנציאל צמיחה משמעותי למניית ברודקום בזכות התרחבות אספקת שבבי AI מותאמים אישית לענקיות כמו מטא , OpenAI, אנתרופיק ואפל .

בשוק נרשמו חילוקי דעות לגבי המשך הדרך: בית ההשקעות BTIG בראשות האנליסט הראשי ג'ונתן קרינסקי הזהיר כי לגל העליות "לא נותר עוד הרבה מיץ לסחוט", וכי השוואה למצב בסוף 2021 מעידה על סיכון גובר למימוש חריף ("כיס אוויר") בשוק הרחב. מנגד, בית ההשקעות Evercore ISI והאסטרטג ג'וליאן עמנואל מעריך כי התנודתיות רק מחזקת את התרחיש השורי של ה-S&P 500 בדרך ל-9,000 נקודות, וטוען כי רכיבי ה-FOMO האמיתיים המאפיינים שיא שוק עדיין אינם כאן.

מניות נוספות שבלטו במסחר אמש:

פאלו אלטו קפצה ברקע ביקושים חזקים לפתרונות הגנה בפני איומי AI, וזכתה להעלאת מחירי יעד מצד BTIG ו-Cantor.

ברקשייר האת'וויי טיפסה בעקבות קפיצה של 16% ברווח התפעולי והאצת הרכישות החוזרות של מניותיה (Buyback) תחת גרג אייבל. אתמול דווח כי המשקיע המפורסם מייקל ברי הצהיר כי ברקשייר האת'וויי כבר אינה השקעה אטרקטיבית בעיניו, לאחר פרישתו של וורן באפט מתפקיד המנכ"ל.

2. שוקי האג"ח

לנוכח העלייה המחודשת במחירי הנפט ולקראת מדד המחירים לצרכן בארה"ב, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים טיפסה אתמול במעל 4 נקודות בסיס וחצתה את רף ה-4.7%; תשואת האג"ח לשנתיים טיפסה במעל 3 נקודות בסיס לרמה של 4.24%.

בענקית ההשקעות שרודרס מצביעים על אג"ח להמרה כנכס אסטרטגי בתקופה של תנודתיות בשווקים. מדובר באפיק גיוס חוב, שחברה יכולה להמיר אותו למניות בעתות מצוקה פיננסית. ההמרה הזאת גורמת לאג"ח להתנהג כמו מניה במהלך המסחר, אך להעניק מעין כרית ביטחון של פירעון הלוואה בתרחישים שונים. בשרודרס מגדירים את המכשיר כ־"השקעה עם גלגלי עזר" (Stabilisers): מחד, הנכס מספק כרית ביטחון ("רצפת אג"ח") המגנה על ההון בעת ירידות בשוק המניות; מאידך, רכיב ההמרה מאפשר השתתפות ישירה ברלי ובאפסייד של שוק המניות.

להערכת כלכלני ענקית ההשקעות, הפרופיל האסימטרי הזה מעניק למשקיעי החוב נזילות וגידור סיכונים מבלי לוותר על הפוטנציאל המנייתי. בבורסה בתל אביב נסחרות 33 אג"ח להמרה, הגדולות שבהן שייכות לענקיות האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס ואנלייט בהיקף של מעל מיליארד שקל (ביחד).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

כשברקע הקפיצה במחירי הנפט ועלייה במפלס המתיחות הגאו־פוליטית, השקל מתחזק הבוקר מול הדולר בכ-0.4% ושערו הרציף עומד על מעט מתחת ל-2.99 שקלים.

השקל פתח את השבוע כשהוא ממשיך להתחזק מול הדולר ברקע העליות בסוף השבוע בוול סטריט. השער היציג נקבע על 2.998 וזו הפעם הראשונה מאז אמצע חודש יולי שהשער היציג נקבע מתחת ל־3 שקלים. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פייננשל סרביסס מעריך: "השקל אינו מושפע רק מהנעשה בארה"ב: ההתפתחויות הביטחוניות, פרמיית הסיכון המקומית ושינוי בדפוסי הפעילות של המוסדיים ממשיכים להיות גורמים משמעותיים. רמת התנודתיות צפויה להישאר גבוהה".

מחירי הנפט זינקו בכ-5% אתמול, כאשר מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) ננעל ברמה של 82.13 דולר וחבית נפט מסוג ברנט נקבעה על 87.72 דולר, ברקע ספקות גוברים בוול סטריט לגבי השגת הסכם בין ארה"ב לאיראן להרחבת תנועת המכליות במצר הורמוז. הזינוק נרשם לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי ארה"ב מנהלת "חצי-מו"מ בלבד" עם טהראן וכי יסתמך על המצור הימי להפעלת לחץ, בעוד שדובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הבהיר מנגד כי "כל עוד המצור הימי האמריקאי נמשך, לא מתקיימים התנאים הנדרשים לפתיחת המצר".

ההסלמה המחודשת מגיעה בזמן שמלאי הנפט במאגר החירום האסטרטגי של ארה"ב (SPR) ירד אל מתחת ל-300 מיליון חביות - הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 1983. בנוגע לתנאי השוק ומצב המעבר במצר, פרנסיסקו בלנש, אנליסט מבנק אוף אמריקה, אמר לרשת CNBC כי "אנו צריכים לראות פי 10 יותר ספינות שעוברות במצר הורמוז כדי שנראה את מחירי הנפט חוזרים לרמות נורמליות".

מחיר הזהב נסחר אתמול בקרבת שיא של שבעה שבועות, כשהוא עולה ב-0.4% לרמה של 4,356.79 דולר לאונקיה (וחוזים עתידיים ברמה של 4,416.00 דולר), כתוצאה ממומנטום טכני חזק, חשש מפספוס גל עליות וחידוש הרכישות המסיביות מצד הבנק המרכזי של סין, שהגדיל את יתרותיו ביולי בקצב הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2023. הבוקר, החוזים העתידיים על הזהב ממשיכים לטפס בכ-1% והוא נסחר ברמה של 4,460 דולר לאונקיה.

הזינוק בביקושים מגיע בהמשך לנתוני תעסוקה חלשים מהצפוי בארה"ב ולקראת פרסום מדדי המחירים לצרכן (CPI) והיצרן (PPI) השבוע, אשר עשויים לרמוז על תוואי הריבית של הפדרל ריזרב, כאשר השוק מתמחר כעת הסתברות של 50% להעלאת ריבית בספטמבר. "המומנטום הטכני כרגע די חזק עבור הזהב באופן כללי", ציין בוב הברקורן, אסטרטג שוק בכיר ב-StoneX ל-CNBC.

"מדובר במסחר זהיר, שלצידו רכישות מצידה של סין, דוחות ה-CPI וה-PPI השבוע, ומעין פחד מפספוס מהלך חזרה אל מעבר לרף ה-4,500 דולר לעת עתה". במקביל, ג'ים ויקוף, אנליסט שוק ב-American Gold Exchange, הוסיף ואמר ל-CNBC כי "נתוני ה-CPI יהיו חשובים. האינפלציה מתחילה להתקרר מעט, כשהשווקים מצפים לדוח שלא יהיה חם מדי, מה שיוביל למסחר בזהב במגמה אופקית עד עולה בטווח הקצר".

4. מאקרו

לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן ביום רביעי הקרוב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ארה"ב, שוקי החיזוי מציגים תמונה אופטימית יותר בהשוואה לתחזיות הכלכלנים המוסדיים. נתונים מפלטפורמת החיזוי Kalshi מראים כי הפעילים בשוק מעריכים בסבירות נמוכה יחסית תרחיש של מדד "חם" מהצפוי, ומסמנים סבירות גבוהה להתקררות נמשכת בלחצי האינפלציה.

בגזרת המדד הכללי, תחזית הקונסנזוס של הכלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג'ונס עומדת על עלייה שנתית של 3.4% בחודש יולי, התמתנות קלה בהשוואה לשיעור של 3.5% שנרשם בחודש יוני. לעומת זאת, חוזי האירוע הנגזרים ב-Kalshi מראים כי הסוחרים מעניקים הסתברות של פחות מ-55% לכך שהמדד השנתי יעלה על 3.3%, וסיכוי של 15% בלבד לכך שיעמוד על מעל 3.4%. מגמה זו מגיעה בהמשך לנתוני יוני, אז עמדה האינפלציה השנתית על 3.5% (מתחת לתחזית של 3.8%), כאשר בחישוב חודשי נרשמה ירידה של 0.4% במדד - הירידה החדה ביותר מזה שש שנים, בעקבות נסיגה זמנית במחירי האנרגיה.

מגמה דומה של פער ציפיות נרשמת גם במדד אינפלציית הליבה, המנטרל את רכיבי המזון והאנרגיה התנודתיים. בעוד קונסנזוס האנליסטים של דאו ג'ונס צופה קצב עלייה שנתי של 2.5% ביולי (לעומת 2.6% ביוני), הסוחרים ב-Kalshi מעריכים בסבירות של 47% בלבד כי מדד הליבה יעלה על 2.4%, ורואים סיכוי של 11% בלבד לכך שיחצה את רף ה-2.5%.

לנתונים שיתפרסמו ביום רביעי תהיה השפעה מכרעת על קובעי המדיניות בפד. הבנק המרכזי יבחן מקרוב את קצב התכנסות האינפלציה לעבר יעד היציבות, והממצאים קריטיים בדיוני הריבית הקרובים של ה-FOMC בחודש ספטמבר.

5. תחזית

בנק ג'יי.פי מורגן הוא הגוף הפיננסי האחרון בוול סטריט שמעדכן מעלה את התחזית למדד ה-S&P 500. כעת, מציב הבנק יעד של 8,000 נקודות לסוף השנה - עדכון לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 7,800 נקודות. מחיר היעד החדש מגלם אפסייד של כ-3% בהשוואה לרמת הסגירה של המדד בסוף השבוע שעבר (7,757.64 נקודות).

הטריגר המרכזי לעדכון התחזית הוא עונת הדוחות של הרבעון השני, אשר איששה את הטיעון המרכזי של שחקנים שוריים בשוק: השקעות העתק של ענקיות הטכנולוגיה בתשתיות ובפיתוחי בינה מלאכותית אינן בועה, אלא מהלך בעל היגיון כלכלי מוצק.

תוצאות הרבעון השני הציגו ביצועים עודפים לרוחב השוק. מתוך כ-87% מהחברות במדד ה-S&P 500 שדיווחו עד כה, כ-78% עקפו את תחזיות הרווח של האנליסטים. עוצמת ההפתעה עמדה על כ-31% מעל ההערכות המוקדמות (ולפי הבנק, גם בנטרול אירועים חד-פעמיים מדובר בהפתעה ממוצעת של כ-11%).

במקביל, הספקות לגבי התשואה על ההשקעה בתחום ה-AI מתחילים להתפוגג. חברות כמו אלפאבית , אמזון ומיקרוסופט הציגו שיפור בצמיחת שירותי הענן, הרחבת צבר ההזמנות וגידול בתזרים המזומנים התפעולי.

דוברובקו לאקוס-בוז'אס, ראש מערך אסטרטגיית השווקים הגלובלית בג'יי.פי מורגן, התייחס במפורש לנושא בסקירתו ללקוחות: "אף על פי שזרם המזומנים החופשי צפוי להישאר שלילי בשנת הכספים 2027 עבור מרבית שחקניות הענן הגדולות, הביקוש וכיסוי ההזמנות משתפרים ביחס להוצאות ההון, כפי שמשתקף בעלייה ביחס שבין צבר ההזמנות להוצאות ההון וביחס ההזמנות לביצוע".

לאקוס-בוז'אס הוסיף כי "מגמה זו מרמזת כי המסחור עשוי להתגבר בקצב מהיר יותר מההוצאות, מה שצפוי לתמוך בצמיחה חזקה יותר בהכנסות בעתיד ולהפחית עוד יותר את החששות בנוגע לתשואה על ההון המושקע".

בעקבות התוצאות, עדכן האסטרטג גם את תחזיות הרווח למניה עבור מדד ה-S&P 500. לשנת 2026 - תחזית הרווח עודכנה ל-365 דולר למניה (צמיחה שנתית של 35%). לשנת 2027 - תחזית הרווח עודכנה ל-420 דולר למניה (צמיחה שנתית של 15%). מכפיל הרווח העתידי הושאר ללא שינוי ברמה של כ-20, ברקע סביבת ריבית שעשויה להישאר גבוהה, אי־ודאות גאו־פוליטית והיקפי הנפקות חוב ומניות חסרי־תקדים שהשוק יידרש לספוג.

ג'יי.פי מורגן מצטרף לשורה של בתי השקעות מובילים שעדכנו לאחרונה את תחזיותיהם מעלה, בהם CFRA שעדכנה את היעד ל-8,050 נקודות, ו-UBS שקבע מחיר יעד של 8,100 נקודות. עדכונים אלו ממקמים את הגופים הללו כשורייים ביותר בוול סטריט, בשעה שהמדד המוביל נסחר בסמוך לרמות שיא כל הזמנים.