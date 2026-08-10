הדוחות נראו כמו הצלחה מסחררת, ואז המניה הביטחונית צללה

יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן פרסמה דוח נוסף שבו היא הציגה צמיחה משמעותית בשורה העליונה והתחתונה. בנוסף, העלתה החברה, בניהולם של חן גולן ומיכאל גרוסמן, את יעד ההכנסות השנתי שלה, בפעם השנייה השנה. עם זאת, מי שפחות התרשמו מהדוחות הם המשקיעים המקומיים ששלחו אותה לירידות שערים חדות.

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הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-88.2 מיליון דולר, צמיחה של כ-138% ביחס לנתון שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. צמיחה שנבעה מגידול בכמות המכירות ובמספר הלקוחות של החברה. לדברי נקסט ויז'ן, הצמיחה בהכנסות מלמדת על יכולתה של החברה "להמשיך ולהרחיב את פעילותה במספר שווקים במקביל, תוך הגדלת כושר הייצור והעמקת פעילותה בקרב בסיס לקוחות גלובלי".

לנוכח הקפיצה המתמשכת בהכנסותיה, החליטה הנהלת נקסט ויז'ן להעלות פעם נוספת את יעד ההכנסות השנתי שלה, בפעם השנייה מתחילת השנה. כעת, צופה החברה כי תסיים את שנת 2026 עם הכנסות של 355 מיליון דולר, נתון המשקף צמיחה של כ-111% לעומת 2025, כאמור על רקע המשך הביקוש למערכות החברה. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של החברה עלה ב-130% ברבעון השני והסתכם בכ-53.6 מיליון דולר.

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אלא שלמרות התוצאות החזקות מניית נקסט ויז'ן עברה במהלך המסחר לירידות חדות. בשוק מציינים כי הדבר נבע בין היתר מכך שהחברה הציגה ירידה בשולי הרווח הגולמי שעמדו על כ-65% לאחר שבתקופה המקבילה אשתקד עמדו על כמעט 72%. בנוסף, הם מציינים את הירידה בצבר ההכנסות צבר שהסתכם בכ-265.2 מיליון דולר, ירידה של מעל ל-20 מיליון דולר ביחס לצבר שנרשם בתום הרבעון הראשון.

"על פניו יש נקודות חלשות בדוח, במיוחד שיעור הרווח הגולמי והירידה בצבר ההזמנות לעומת זה שנרשם ברבעון קודם", מסביר קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד. עם זאת, שגב מדגיש, כי "בכל שנה הצבר ברבעון השני יורד לעומת הרבעון הראשון", וכי "שיעור הרווח הגולמי ירד בגלל שהחברה הגדילה כמויות בצורה משמעותית".

ברקע, הנהלת החברה הסבירה בשיחת המשקיעים לאחר פרסום הדוחות את העדיפות שהיא נותנת להגדלת נתח השוק והמכירות, גם במחיר של שחיקה מסוימת ברווחיות הגולמית (לאור ירידה במחיר המכירה הממוצע), כאשר חלק מההשפעה צפוי להתקזז באמצעות המינוף התפעולי.

עם זאת, אנליסט שעוקב אחרי החברה מציין כי "בעוד שבעבר ציינה החברה כי היא אינה צופה שינוי בפרופיל הרווחיות בטווח של 72%-65%, הפעם היא לא סיפקה התייחסות ברורה לרמת הרווחיות בעתיד".

הוא גם מציין כי הנהלת החברה אמנם אמרה בשיחת המשקיעים שהיא מזהה עלייה במספר החברות הפועלות בתחום, אך הדגישה כי היא אינה רואה בכך סיכון מהותי, אלא עדות להתפתחות וצמיחת השוק, בין היתר, לאור היתרונות התחרותיים של החברה. "למרות זאת, נראה כי המשקיעים חוששים שהתגברות התחרות עלולה להוביל ללחץ נוסף על המרווחים", מציין האנליסט.

עם זאת, למרות החששות והחולשה בנתונים הספציפיים שגב מאקורד מעריך כי מדובר "בדוח טוב, מניית החברה לא זולה אבל מדובר בחברה מצויינת שפועלת בסביבה עסקית חיובית מאוד. עדות לגידול בכמויות הנמכרות לכל לקוח ניתן לראות במספר הלקוחות עליו החברה מדווחת שגדל מאוד במתינות מול הזינוק בהיקף החוזים, מה שמסביר שכל לקוח מזמין כמות הולכת וגדלה של מוצרים".

באשר לתגובה של השוק מציין שגב כי "קשה להסביר את גחמות השוק. מחיר המניה היה כפול במרץ, מאוד מאוד יקר, אז בשוק זה לא היה נראה מוזר. החברה מציגה שיעורי צמיחה ורווחיות מצוינים, והמחיר הנוכחי הוא סביב מחיר שווי המשקל הכלכלי של החברה, בהינתן הצמיחה המשמעותית הצפויה".

למרות הירידות היום (ב') מניית נקסט ויז'ן היא אחת מסיפורי ההצלחה של הבורסה המקומית בשנים האחרונות. בשלוש האחרונות זינקה המניה במעל 1,000% אשר הביאו אותה בתחילת חודש מרץ האחרון לשווי שיא של כמעט 36 מיליארד שקל. עם זאת, בשלושת החודשים האחרונים דווקא התממשה המניה והשלימה ירידה של של 45% מהשיא תוך שהיא משילה כמעט 15 מיליארד שקל מערכה, לנוכח הביצועים החלשים של הסקטור הבטחוני. זאת לנוכח רגיעה יחסית בזירה האיראנית. שווי השוק הנוכחי של נקסט ויז'ן עומד על כ-20 מיליארד שקל, כשבחמש השנים האחרונות רשמו המשקיעים במנייתה תשואה חלומית של כ-4,000%, לאור השיפור הדרמטי הכמעט תמידי בעסקיה.