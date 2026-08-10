ביצת הזהב של אל על נחשפה, והרווח טס לשמיים

בשבוע שעבר פרסמה אל על כספיים חזקים שהפתיעו את השוק. בסיכום הרבעון השני הציגה חברת התעופה רווח נקי של כ־126 מיליון דולר - כפול מאשר ברבעון המקביל אשתקד.

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אל על נהנתה מעליית חזקה בטיסות מישראל לאחר מבצע "שאגת הארי" ומהנסיקה במחירי כרטיסי הטיסה, ורשמה זינוק של 27% בהכנסות הרבעוניות ל־986 מיליון דולר.

נוכח הדוחות החזקים, שהובילו לזינוק של 15% במניית אל על ביום רביעי שעבר, מעטים שמו לב כנראה לכך שאל על החלה לפרסם את הדוחות הכספיים המלאים של החברה־הבת - מועדון הנוסע המתמיד (75%).

הללו חשפו עד כמה פעילות מועדון הלקוחות (וכרטיס האשראי שלו, פליי קארד) מהותית בשנתיים האחרונות לתוצאות חברת התעופה כולה. המועדון, בניהולו של משה מורגנשטרן, מרוויח אחוז מסוים בכל עסקה שנסלקת בכרטיס האשראי שלו, בהתאם להסכם בינו ובין חברת האשראי (כיום ישראכרט ובעבר כאל), וכן מהלוואות הניתנות דרכו, דמי כרטיס חודשיים והכנסות מהמרת מט"ח.

משה מורגנשטרן, מנכ''ל הנוסע המתמיד ופליי קארד / צילום: איה בן עזרי

כך, ברבעון השני של 2026 רשם הנוסע המתמיד הכנסות של 41 מיליון דולר, זינוק של 77%, כאשר הרווח הנקי שלו קפץ ב־50% לסכום של 26.2 מיליון דולר. בסיכום המחצית הראשונה של השנה היו הכנסות המועדון 70.9 מיליון דולר, זינוק של 48% ביחס למחצית המקבילה ב־2025. הרווח הנקי זינק ב־22% במחצית ל־38.2 מיליון דולר (קצב של כ-75 מיליון דולר בשנה).

שיעור הרווח הנקי של המועדון בסיכום המחצית עומד על 54%, בדומה לשיעור הרווחיות של חברת הייטק מצליחה, ולא של תחום התעופה. במילים אחרות, על כל שקל שמכניס המועדון, 54 אגורות יורדות לשורת הרווח הנקי.

בשנת 2025 כולה רשם מועדון הנוסע המתמיד הכנסות של 93 מיליון דולר, זינוק של 39% לעומת 2024, והרווח טס ביותר מפי 5 לסך של 52.5 מיליון דולר (שיעור רווח נקי של 57%).

שלושה דברים שחשוב לדעת על מועדון הנוסע המתמיד 514 אלף

מספר מחזיקי כרטיס פליי קארד 58%

שיעור הרכישות של הנוסע המתמיד מכלל הכנסות אל על 3.67 מיליון

מספר החברים, כשהיעד ל־2030 הוא 4.2 מיליון

מחזורי השימוש בפליי קארד צמחו ב־30%

נציין כי הזינוק בתוצאות הנוסע המתמיד הגיע עוד בטרם בא לידי ביטוי ההסכם החדש שנחתם עם ישראכרט בחודש מרץ האחרון, שייתן בעשור הקרוב אחוז גבוה יותר מהעמלות למועדון, ביחס להסכם הקודם עם כאל.

לכן, מעריך גורם בשוק, "נראה את השיפור בבסיס ההסכם ואת המשך העלייה בתוצאות המועדון בשנת 2027, כשהמסה של התיק תתחיל להיות דרך כרטיסי אשראי בישראכרט".

הגורם מסביר את הזינוק בתוצאות ב"גידול במספר חברי המועדון ובעיקר גידול במספר מחזיקי כרטיס פליי קארד וכמות השימושים". לדבריו, יש צמיחה מאוד גדולה במחזורים ובשימושים שנסלקים בכרטיסי האשראי של המועדון, כולל עלייה במחזור הממוצע לכל כרטיס.

לדברי הגורם, העלייה הזו מתרחשת מאז ראשית שנת 2025 ונמשכת גם השנה. בשוק מעריכים כי מחזורי השימוש בפליי קארד צמחו ב-30% בשנתיים האחרונות, כשלשם השוואה, השוק צומח ב־8.5%.

זאת ועוד: לפי נתוני אל על, 58% מכל רכישות הכרטיסים בחברה מתבצעות על־ידי חברי מועדון הנוסע המתמיד, לעומת 41% בלבד בשנת 2023. מספר חברי המועדון בסוף המחצית הראשונה של השנה הסתכם ב־3.68 מיליון איש, עלייה של 271 אלף לקוחות (8%) בשנה. בחברת התעופה מאמינים שיגיעו ל־4.2 מיליון לקוחות במועדון עד שנת 2030.

המספרים המרשימים הללו הופכים את מועדון הנוסע המתמיד לאחד הגדולים בישראל, והוא גם כזה שמייצר הכנסות ורווחים למועדון עצמו. הדבר עשוי להסביר את כניסתה של קבוצת הביטוח הפניקס להשקעה במניות המועדון לפני ארבע שנים, ואת הלהיטות של חברת כרטיסי האשראי ישראכרט להצטרף לחגיגה.

למעשה, הסיבה לפרסום הדוחות המלאים של הנוסע המתמיד הוא השקעת הפניקס בחברה. קבוצת הביטוח הגדולה בישראל מימשה לאחרונה אופציה לרכישת 5% נוספים במניות הנוסע המתמיד תמורת 146 מיליון שקל, וחשפה בכך שהמועדון שווה 2.88 מיליארד שקל - יותר מכפול לעומת שווייו בשנת 2022, עת ביצעה את השקעתה הראשונה במועדון (כשאל על הייתה על סף קריסה בעקבות מגפת הקורונה ונזקקה באופן נואש לכסף).

עם מימוש האופציה עלתה הפניקס להחזקה של 25% במניות הנוסע המתמיד. אלא שהדבר אסור עליה בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ולכן הפניקס חילקה את הזכויות כדיבידנד בעין לחברה־הבת הפניקס גמא.

תוצאות הנוסע המתמיד מהותיות מבחינתה של הפניקס גמא, זרוע האשראי של הפניקס, ולכן זו החלה לפרסם אותן בדוחותיה בצורה מלאה, וזו הסיבה שגם אל על נאלצה לחשוף את התוצאות בצורה מלאה.

כך יושפע הרווח מההסכם עם ישראכרט

כאמור, במרץ האחרון הפתיעה חברת ישראכרט את השוק כאשר בהובלת קבוצת דלק של יצחק תשובה, בעלת השליטה החדשה יחסית, "חטפה" את הנפקת ותפעול כרטיסי פליי קארד מידי חברת כרטיסי האשראי המתחרה כאל.

בישראכרט החלו בתהליך של הסבת כרטיסי האשראי, שלדבריהם בטווח הקצר יפגע ברווחי החברה, בהיקף הנאמד ב־110-150 מיליון שקל לפני מס בתוצאות 2026. אולם בטווח הארוך החברה מעריכה כי הפעילות תייצר הודות לכך תוספת רווח שנתית של 170-160 מיליון שקל לפני מס ו־120-160 מיליון שקל לאחר מס בעשר השנים הבאות.

מבחינתה של אל על עצמה, מדובר גם כן בתוספת משמעותית לרווח כתוצאה מההסכם החדש. באל על צפו בעקבות ההסכם כי הרווח השנתי של החברה יגדל בטווח של 100-130 מיליון שקל לשנה.

אל על מציינת בדוחות כי ב־12 החודשים האחרונים גדל מספר כרטיסי פליי קארד בשיעור של כמעט 7% ל־514 אלף כרטיסי אשראי, אלא שמתחילת 2026 דווקא ירד מספר הכרטיסים ב־4,000. ההנחה היא שעד סוף השנה תירשם ירידה נוספת במספר כרטיסי האשראי של המועדון בשל ההסבה לישראכרט.

ואיך מפתים את לקוחות אל על שמחזיקים כיום בכרטיס אשראי של כאל לעבור לישראכרט? בשיטת המקל והגזר. מי שימשיך להחזיק בכרטיס האשראי של כאל, יוכל להמשיך להשתמש בו עד סוף השנה הנוכחית בלבד; לאחר מכן הוא לא ימשיך לצבור נקודות והטבות במועדון.

מהצד השני, הגזר הוא שלקוחות שיצטרפו לכרטיס החדש של פליי קארד דרך ישראכרט, ויבצעו רכישות בכרטיס ביותר מ־10 אלף שקל עד סוף חודש נובמבר הקרוב, יקבלו כרטיס טיסה במתנה ליעדים שונים באירופה כמו אתונה, ברצלונה, ונציה, רומא ועוד. בנוסף, הם יוכלו לקבל כרטיס טיסה חינם פעם בשנה החל מהשנה הבאה, אם ירכשו כרטיס טיסה רגיל.