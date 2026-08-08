ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות מנהל ההשקעות שממליץ על מניה שהיא "כמו לקנות בונקר"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

מנהל ההשקעות שממליץ על מניה שהיא "כמו לקנות בונקר"

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

נתנו לקלוד להשקיע 50 אלף דולר, והוא הצליח לעקוף את התשואה של S&P 500 • לאחרונה נפער פער חריג בין שני מדדי הדגל בבורסה - ת"א 35 ות"א 90, כאשר דווקא ת"א 35 תופס את ההובלה • בנק ישראל יוצא בצעד שיאפשר רישום כפול של מניות הבנקים בוול סטריט • וגם: איתן עציוני מנהל בית השקעות שמנהל 2.3 מיליארד שקל, ובשוק הישראלי הוא רואה לא מעט הזדמנויות מתחת לרדאר

איתן עציוני / צילום: עציוני ניהול תיקים
המלצות אנליסטים

מנהל ההשקעות שממליץ על מניה שהיא "כמו לקנות בונקר"
נתנאל אריאל 04.08.2026
בורסת ת''א התפצלה לשניים בגלל מניות הנדל''ן / צילום: Shutterstock
הבורסה בת"א | ניתוח

השיא החדש והלא מוכר של מדד ת"א 35
נתנאל אריאל 06.08.2026
המפקח על הבנקים דני חחיאשוילי והבנקים / צילומים: שלומי יוסף, איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
בנקים בישראל

הבנקים בישראל יוכלו להירשם בוול סטריט. מה זה יעשה למניות שלהם
חזי שטרנליכט 05.08.2026
מסלולים בעלי שם דומה - הרכב השקעות שונה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
חיסכון פנסיוני

הכסף עבר לאפיק אחר, החוסכים כלל לא שמעו על זה
נתנאל אריאל 06.08.2026
קלוד / אילוסטרציה: Shutterstock
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

נתנו לקלוד להשקיע 50 אלף ד', והוא עקף את התשואה של S&P 500
מיטל וייזברג 06.08.2026