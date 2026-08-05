הכסף עבר לאפיק אחר, החוסכים כלל לא שמעו על זה

שנתיים אחרי שיצאה לדרך רפורמת המסלולים של רשות שוק ההון, אי־הסדר מתגבר. כזכור, הרפורמה המדוברת התיימרה לעשות סדר ולייצר סטנדרט אחיד למסלולי החיסכון הפנסיוני (פנסיה, גמל, השתלמות).

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אולם בפועל התברר כי ההבדלים בין המסלולים השונים בעלי אותו שם (כמו משולב סחיר, מניות סחיר, או עוקב מדדים גמיש) - כללו פערי תשואה עצומים בין גופי השקעה שונים, בשל הרכב השקעות שונה. כעת הגופים מתחילים לשנות מדיניות השקעה. האם מדובר בהתחלה של מגמה חדשה אצל חברות שזכו לתשואות פחותות במסלול מסוים?

השבוע הודיעה חברת הביטוח מגדל על "עדכון אסטרטגי" במסגרתו "מסלול עוקב מדדים גמיש" יהפוך ממסלול חו"ל שמורכב מאג"ח ומניות (50%־60% חשיפה למניות), ובעל חשיפה מלאה (100%) למט"ח, למסלול שישקיע רק בענקיות הטכנולוגיה ללא חשיפה בכלל למט"ח. השינוי משמעותי מאוד כמובן כיוון שהוא מקפיץ את החשיפה למניות מתוך הרכב התיק (ולכן את הסיכון הכולל של המסלול). מצד שני מוריד לאפס את החשיפה למט"ח. אם השקל יתחזק החוסכים ייהנו, אם הוא ייחלש החוסכים בו יפספסו תשואה.

שינוי במדיניות במטרה לענות על צרכי השוק

השינוי המדובר מגיע לאחר שבשנה האחרונה מסלול "עוקב מדדים גמיש" של מגדל לא הצליח לספק תשואה לחוסכים. בחודש יוני המסלול אמנם עלה ב־4.7%, אך זאת בעיקר עקב חשיפה למט"ח והתחזקות הדולר מול השקל, מה שסייע לתשואה. מנגד, בשנה האחרונה הדולר נחלש מול השקל ולכן התשואה של המסלול בשנה כולה היא 0.4% בלבד.

מה זו רפורמת המסלולים? נועדה ליצור סטנדרט אחיד למסלולי החיסכון הפנסיוני; הגבילה חשיפה למדדי מניות ספציפיים וחייבה פיזור. היא אף חייבה גופים להציע מסלולי חיסכון עם שמות אחידים בקטגוריות שונות (כמו משולב סחיר ועוד)

לשם השוואה, התשואה הממוצעת של כלל הגופים תחת הקטגוריה הזו עמדה על 1.7% בחודש יוני ו־7.5% בשנה האחרונה. אלא שהממוצע לא מעניק את התמונה המלאה, עקב הגמישות בהרכב המסלול. אנליסט למשל מציגה מסלול שונה לגמרי בתחום - חשיפה מלאה למניות, רק לישראל וללא מט"ח. התוצאה אצלה הפוכה לגמרי, בחודש יוני המסלול שלה נפל ב־9.6%, כשהשוק המקומי התממש, אך מנגד בשנה האחרונה הוא הצטיין עם תשואה של 24.3% בזכות התחזקות השקל והזינוק של השוק המקומי.

במגדל מסבירים לגלובס כי לשינוי במסלול "עוקב מדדים גמיש" אין כל קשר לתשואות העבר, אלא לרצון לענות על הצורך בשוק. "שינינו את מדיניות ההשקעה כי יש ביקוש מאוד גדול למסלול טכנולוגיה ומנגד אנשים מוטרדים מהדולר־שקל", מסביר יובל באר אבן, מנהל השקעות העמיתים במגדל ביטוח ופיננסים. "לכן החלטנו על מסלול שמשקיע רק בסקטור הטכנולוגיה שמנוטרל מט"ח, כך שתשואת העמית תושפע מהתנהגות מניות הטק ולא מגורם חיצוני כמו מטבע. עד כה נרשם עניין רב מצד סוכני הביטוח".

הוא מוסיף כי בכך מגדל יצרה שני מסלולים זהים, למעט החשיפה למט"ח. המסלול השני הוא "עוקב מדדי מניות" שעוקב אחרי מניות הטכנולוגיה בארה"ב עם חשיפה למט"ח.

עוד מציין באר אבן שהסיבה לשינוי המדיניות במסלול "עוקב מדדים גמיש" היא שאסור למגדל לפתוח עוד מסלולים באשכול - ולכן במקום לפתוח מסלול נוסף נדרש היה להחליף אחד ו"עוקב מדדים גמיש" נבחר. "כך, הסוכן והלקוח יכולים להחליט על התמהיל. ענקיות טכנולוגיה חשוף מט"ח, מנוטרל מט"ח או שילוב ביניהם, בהתאם לרצון הלקוח".

יצוין כי מגדל בחרה להודיע על השינוי לחוסכים אך אינה מחויבת לעשות זאת, מה שרק מעצים את הבעיה ברפורמה. ייתכן כי מסלול ההשקעה שלכם ישתנה לגמרי, אך בכלל לא תדעו על כך. לדברי גורם בשוק, "על פי הרפורמה החדשה, כשרוצים לשנות מדיניות השקעה בשם של מסלול מספיק לאשר בוועדות השקעה הפנימיות של הגוף, לעדכן באתר ולשלוח בדיווח הרבעוני לחוסך". עם זאת בשוק גם יש מי שמעריכים שלא יתבצעו שינויים רבים במסלולים הללו, אלא רק לעיתים נדירות יחסית.

מגדל היא הגוף השני שמבצע שינוי כזה. בחודש שעבר הייתה זו מיטב ששינתה את מסלול "עוקב מדדים גמיש" והפכה אותו ממסלול של חו"ל בלבד, למסלול עם חלוקה משתנה בין ישראל לחו"ל לפי שיקול דעתה. גם החשיפה למניות תגדל מ־50% אף ל־65%.; גם במט"ח יהיה ניהול "גמיש". במיטב הופכים את עולם ניהול המדדים הפסיבי לאקטיבי.

אם תרצו לדעת מהי מדיניות ההשקעה של מיטב, אין לכם סיכוי להצליח בכך. על פי ברושור של בית ההשקעות, "המסלול מנוהל באופן אקטיבי באמצעות הקצאת נכסים משתנה. מנהל ההשקעות מעדכן מעת לעת את החשיפה למניות, למט"ח וחשיפה גיאוגרפית". לדברי מיטב, "שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות לאורך השנה ועומד כעת על 59%; שיעור החשיפה למט"ח עשוי להשתנות לאורך השנה וכעת עומד על 20%, חשיפה גיאוגרפית עשויה להשתנות במהלך השנה". במילים אחרות, גם אם ניתחתם את המסלול בעבר והבנתם מה מדיניות ההשקעה, לא בטוח בכלל שעוד מספר חודשים תדעו במה אתם משקיעים.

מעבירים כספים בעקבות התשואות

מוטיבציה נוספת לשינוי המסלול ניתן לראות בקשר המובהק של תנועת הכספים במסלולים הללו. כך, ממסלול "עוקב מדדים גמיש" בקרנות ההשתלמות של מגדל יצאו יותר מ־300 מיליון שקל ועברו למתחרים. גם אצל מיטב השינוי הגיע אחרי תשואות חלשות של המסלול ולאחר שעברו ממנו למתחרים (בקרנות ההשתלמות למשל) 1.1 מיליארד שקל, יותר מחצי מנכסי המסלול. מנגד, אנליסט, זו שהתשואות שלה מצוינות במסלול, העבירה אליו מהמתחרים לא פחות מ־1.3 מיליארד שקל. גם אצל הראל, שנמצאת בצד המוביל, נכנסו יותר מ־300 מיליון שקל בשנתיים של הרפורמה. כאמור, הסיבה לפערי התשואה היא שבכלל לא מדובר באותו מוצר.

גורם בשוק מסביר מדוע זה קורה. לדבריו, "מגיע הסוכן ואומר לך, במגדל עשית בקושי תשואה חיובית. אם היית באנליסט היית עושה 24% בשנה - העמית שלא מבין כלום ואומר לו ברור, תעביר אותי". מנגד, לדברי גורם אחר, "מאחר שמדובר בשינוי מסלול ולא סגירה שלו, תשואות העבר יישארו ולכן אין כאן ניסיון 'להסתיר' את תשואות שהיו עד כה".

צריך לנבור כדי להבין מה מושקע איפה

עד כה, כאמור, אי־הסדר בעקבות הרפורמה התבטא בכך שמסלולים בעלי שמות דומים לא היו בעלי הרכב השקעות דומה. כך, חוסכים זכו לתשואות נמוכות משמעותית משל המתחרים והבינו זאת בדיעבד. "זו רפורמה הזויה. זה לא תפוחים לתפוחים", אומר גם היום גורם בשוק בשיחה עם גלובס. גורם נוסף מסכים, "זה לא אינטואיטיבי כמו פעם. הרפורמה הפכה הכול לקופסאות שחורות וצריך לנבור כדי להבין מה קורה בכל מסלול. הדבר היחיד שאפשר להשוות היום זה מסלולים כלליים ומסלולי מניות".

הדרך להתגבר על כך ולדעת מראש היכן הכסף מושקע הפכה מורכבת במיוחד, מאחר ושמות המסלולים החדשים גנריים לחלוטין ולא ניתן לדעת מהם היכן הכסף מושקע. כדי למצוא את המדיניות של כל גוף נדרש לנבור באתרים של כל הגופים ולהשוות בין מרכיבי כל המסלולים שלהם, בגמל נט של רשות שוק ההון או שסוכן הביטוח יעשה עבורכם את העבודה הקשה. רבים מהסוכנים הסתבכו בכך בשנתיים האחרונות, לא באשמתם כמובן.

מרשות שוק ההון נמסר: "הרשות עוקבת אחר ישום הרפורמה ובוחנת את הצורך בשינויים בבוא העת". ממיטב לא נמסרה תגובה.