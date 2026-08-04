אירלנד מחרימה את אלביט, והמטוס של רה"מ שלה לא יכול לנחות בערפל

מטוס מנהלים חדיש שנרכש על-ידי ממשלת אירלנד ב-53 מיליון אירו אינו יכול לנחות בבטחה בערפל או בתנאי מזג אוויר קשים, בגלל שדבלין התעקשה להסיר ממנו מערכות עם טכנולוגיה ישראלית - כך מדווחים היום (ג') כלי התקשורת במדינה.

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המטוס, מדגם Falcon 6X, מיוצר על-ידי החברה הצרפתי דסו וכולל בדרך-כלל מערכת בשם FalconEye הממוקמת בחרטום ומסייעת לטייסים במקרים של ערפל ותנאי מזג אוויר קשים. ואולם בגלל שהמערכת מיוצרת על-ידי חברת אלביט הישראלית, הרשויות באירלנד התעקשו לרכוש את המטוס כשהמערכת הוסרה ממנו.

אירלנד היא אחת המדינות הפרו-פלסטיניות ביותר באיחוד האירופי, והסלידה בה מישראל חוצה מחנות פוליטיים והביאה את המדינה לנסות ולהוביל את השעיית היחסים בין ישראל לאיחוד.

כחברה ביטחונית, אלביט מואשמת באירלנד בשותפות במה שהשלטון מכנה "ג'נוסייד" ברצועת עזה. המטוס נרכש בעלות גבוהה, כשהוא מחליף מטוס אחר ששימש לטיסות של ראש הממשלה האירי ובכירים אחרים.

טייס לשעבר בטייסת האחראית למטוס הממשלתי אמר ל"אייריש טיימס" כי המערכת הישראלית "מעניקה למטוס את היכולת לנחות בערפל, בעוד מטוסים אחרים ללא המערכת יהיו חייבים להיות מופנים לשדות תעופה חליפיים".

האתר האירי TheJournal, שחשף את העניין, אמר כי הסרת המערכת "עלולה לפגוע ביכולת הנחיתה של המטוס בערפל ובתנאי מזג אוויר קשים".

למטוס יש יכולת להטיס כ-14 נוסעים. חברת דסו הצרפתית מגדירה את המערכת של אלביט ככזו "המעניקה יכולת חסרת תקדים לנווט בכל סוגי מזג האוויר, בלילה או ביום". המערכת משדרת את המידע מהחיישנים שבה לתא הטייס.

בעוד שממשלת אירלנד אמרה לאתר כי "אין כל מגבלה על היכולות המבצעיות של המטוס", האתר האירי אומר כי "מקורות יודעי דבר סבורים כי חיסרון המערכת הישראלית מגביל את טווח האפשרויות הניצב בפני טייסי המטוס".

ההחלטה האירית להחרים את המוצרים הישראלים, שהוכרזה בשם ההתנגדות למלחמה בעזה, בולטת על רקע העובדה שארבעה מסוקים חדשים שהוזמנו מאיירבס כוללים גם הם טכנולוגיה ישראלית. מדובר במערכת Hellonix המיוצרת במשותף על-ידי אלביט ואיירבוס, והיא נחשבת למערכת "קריטית" בעבור טייסי מסוקים, וכזו שלא ניתן להסיר או להחרים. גם למטוס סיור ימי אירי חדיש שהוזמן יש מערכות רדאר ישראליות.