יותר ויותר חברות, בעיקר כאלה שפועלות בתחומי התוכנה, מבצעות מהלכי קיצוצים השנה במצבת העובדים שלהן, ומנמקות זאת בהתפתחות הבינה המלאכותית, מגמה שזכתה לכינוי "פיטורי AI".

גל הפיטורים מקיף חברות ענק גלובליות לצד חברות טכנולוגיה מישראל. על פי הערכת חן הרצוג, הכלכלן הראשי של פירמת רואי החשבון BDO , מתחילת השנה הנוכחית פוטרו בהייטק בישראל יותר מ־10,000 עובדים.

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בין המפטרות הגדולות נמצאות חברת Wix (וויקס) המאפשרת למשתמשים להקים ולנהל אתרי אינטרנט (1,000, מפוטרים, רובם בישראל), מאנדיי, פלטפורמה המסייעת בניהול משימות בתוך ארגונים (630 מפוטרים, יותר מחצי בישראל), חברת הגיימינג פלייטיקה (500 מפוטרים), חברת התוכנה אמדוקס עם 3,000 מפוטרים מהם כ־300־400 בישראל, חברת התוכנה האמריקאית זום אינפו עם 300 עובדים בישראל, חברת הסייבר סנטינל וואן עם 250 ואחרות.

בפני עובדים מפוטרים עומדת לא פעם השאלה "מה עושים עם האופציות?", אותה הטבה שקיבלו בעבר ושלעיתים שווה הרבה יותר מהשכר שהרוויחו. עד כמה משמעותי רכיב תגמול זה, ניתן ללמוד מההערכה לפיה שווי האופציות שמחזיקים עובדי ההייטק בישראל ושנמצאות "בתוך הכסף" הוערך בסוף השנה שעברה בכ־150 מיליארד שקל ע"י מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים (לא כולל אופציות חברות פרטיות). בשוק מספרים שמאז הסכום המשיך לגדול.

פיטורים הם אירוע לא נעים ובחברות הייטק רבות מעוניינים להמתיק את הגלולה המרה ולבוא לקראת המפוטרים עם אפשרויות כמו "הבשלה" מוקדמת יותר של האופציות (כך שניתן יהיה לממש אותן מיידית למניות) או לחילופין הארכת הזמן שבו ניתן יהיה לממש אותן. מ־90 יום בדרך כלל ל־180 יום ולעיתים גם לשנה ושנתיים. אלא שהמתנה הזו עלולה לעלות לא מעט כסף, בגלל רשות המסים.

מה צריכים לדעת עובדי ההייטק המפוטרים ועל מה אסור להם לוותר? גלובס שאל את המומחים.

1 לממש, לא להשאיר במצב הבשלה

"הדבר הבסיסי ביותר הוא לממש את האופציות למניות. כלומר לשלם תמורתן כסף, ולא להשאיר אותן במצב של הבשלה", מסביר עו"ד ורו"ח עומר יניב, מנכ"ל פסגות אקוויטי, חברת הנאמנות לעובדים של בית ההשקעות. לדבריו, "בדרך כלל יש לצורך כך 90 יום ממועד סיום העבודה בחברה".

עו"ד יאיר בנימיני, שותף מייסד במשרד בנימיני ושות' ומומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, מחדד כי, "יש המון מקרים של אנשים שלא שילמו 50־80 אלף דולר כדי לממש את האופציות למניות ואחרי זה הפסידו מיליונים, כי החברה הגיעה לאקזיט או להנפקה".

אסף גלס, מנכ"ל חברת אופציות לעובדים מקבוצת אי.בי.אי קפיטל, מוסיף גם הוא כי "ראיתי לא מעט מקרים שאנשים עזבו או פוטרו וחשבו שהאופציות הבשילו ולכן הם ייהנו מהמניות בהמשך, אבל אחר כך הם לא קיבלו כלום כי האופציות לא מומשו".

2 זהירות ממכירה מוקדמת

המלצה חמה נוספת למפוטרים היא להמתין שנתיים ממועד הקצאת האופציות בטרם מכירת המניות בשוק. הסיבה לכך היא שמימוש לפני תום פרק הזמן הזה מפר את תנאי האופציות מול רשות המסים, מה שמקפיץ את המס על הרווח ממכירת המניות מ־25% (מרווחי הון) לעד כ־50% בהייטק בשל ההגדרה של הרווחים כפירותיים.

"המסלול ההוני של סעיף 102 לפקודת המסים דורש שהמניות יישבו אצל הנאמן 24 חודשים מההקצאה. מכירה מוקדמת מוציאה את האופציות ממסלול ההטבה וכל הרווח הופך להכנסה מעבודה. כלומר מס של עד 50% וכן ביטוח לאומי ומס בריאות, כלומר מס אפקטיבי של 62%" אומר יניב מפסגות.

עו"ד בנימיני מסכים ומספק דוגמה: "על רווח של 10 אלף דולר שהניבו אופציות שמומשו למניות, ההבדל יהיה אם תישאר עם רווח של 7,500 דולר או 5,000 דולר. זה הבדל גדול", וגם העובדה שלא משלמים מס ביטוח לאומי זו הטבה אדירה, בטח במשכורות בהייטק.

3 ה'ג'סטה' של המעסיק שעולה ביוקר

רבים מהמעסיקים מציעים להאריך למפוטר את חלון מימוש האופציות מעבר ל־90 יום (כי לעיתים קשה למפוטר להביא פתאום סכום גדול מהבית) או ביצוע האצת הבשלה (אקסלרציה). אלא שהמחווה התמימה הזו עלולה לפגוע דווקא בעובד המפוטר. לדברי יניב, "מחווה כזאת שנעשית בלי החלטת מיסוי מקדימה (אישור מרשות המסים לחברה, נ"א) עלולה לעלות לעובד יותר ממה שהיא נותנת לו".

בנימיני מסביר: "זו עמדה של רשות המסים מ־2017. השינויים הללו של הטבת האופציות ע"י המעסיק, נחשבים כהפרה ולכן המס על מכירת מניות המימוש יקפוץ ל־50%". לדבריו אין זה סוף פסוק. רשות המסים אמנם תגבה את המס (בשלב מכירת המניות), אך "העמדה הזו של רשות המסים לא כתובה בכלל בחוק.

"לכן לעובד יש שתי אפשרויות: האחת היא להגיש בקשה להחזר מס בגין מכירת המניות, ופעמים רבות רשות המסים אכן תחזיר את הכסף. האפשרות השניה היא להשתמש במימון חיצוני דרך חברות שמלוות לך כסף כדי שתממש את האופציות. אחר כך, בעת מכירת המניות, אותה חברה תשתתף איתך ברווח". באשר לאפשרות זו, יניב מציין כי "צריך לזכור שגם כאן מדובר באירוע מס מבחינת רשות המסים".

4 פנייה ישירה לנאמן ובדיקת תוכניות

לפני ביצוע צעדים עקב פיטורים, מומלץ לפנות ישירות לגוף המנהל את האופציות של עובד ההייטק, הנאמן (ESOP של הפניקס, אי.בי.אי קפיטל, אלטשר ופסגות הקטנה יותר).

גלס מאי.בי.אי קפיטל אומר כי כדאי "לפנות לשירות הלקוחות של הנאמן, להגיד שהוא לקראת עזיבה/פיטורים ולשאול מה המשמעויות. האם הפרת את סעיף המכירה לאחר שנתיים ממועד ההקצאה או לא, ומה המשמעויות. תשאל גם כמה כסף אתה צריך להביא מהבית למימוש האופציות וכדומה". עוד הוא מזכיר ש"בהרבה מהחברות יש תוכניות ESPP, שבהן העובדים מפרישים כסף בצד כל חודש, כדי שבסוף תקופת התוכנית הם יוכלו לקנות מניות בדיסקאונט. צריך לראות שהכסף הזה חוזר למפוטר".

5 לא להתבייש לבקש הטבות פיטורין

ומה באשר לתנאי הפרישה מהעבודה? עו"ד שני אשכנזי, שותפה וראש תחום הייטק והון סיכון במחלקת דיני עבודה במשרד עמית, פולק, מטלון ושות', מציעה למפוטרי ההייטק "לנהל מו"מ ולא להתבייש לבקש למשל הארכת תקופת הודעה מוקדמת ותוספת של חודשי הסתגלות".

כמו כן כדאי לדבריה לדון על ויתור סעיפי אי־תחרות אם יש ועל המשך קבלת הטבות כמו רכב או טלפון לתקופה נוספת, ואף לבקש מכתב לפיו סיום ההעסקה נבע מקיצוצים ולא מביצועים.

עוד היא ממליצה לא לוותר על הליך השימוע: "הרבה פעמים יש תחושה שבהייטק כולם בכירים עם שכר גבוה, אז אין דיני עבודה ואפשר לדלג על שימוע. זה לא נכון. במהלך שימוע עשויות להתגלות מגבלות חוקיות על הפיטורים כמו טיפולי פוריות, הריון או שירות מילואים".