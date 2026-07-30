מתברר שהחברות הגדולות בארה"ב עשויות להזדקק לעובדים נוספים בכל זאת.

במשך חודשים מעסיקים גדולים התייחסו לגיוס עובדים כמוצא אחרון ויקר. כעת מסתמנת תפנית במגוון ענפים. חברות, החל מענקית הרכבות CSX ועד אלפאבית, החברה־האם של גוגל, אמרו למשקיעים בימים האחרונים כי בכוונתן לגייס עובדים כדי לעמוד ביעדי הצמיחה שלהן או לנצל טכנולוגיות מתפתחות.

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המהלך להגדלת מצבת כוח האדם, גם אם במידה מתונה, מסמן שינוי לעומת המסר שאפיין חברות רבות לאורך רוב עידן הבינה המלאכותית. מעסיקים גדולים נמנעו ברובם מגיוס עובדים חדשים בשל אי־ודאות כלכלית או מתוך אמונה שהבינה המלאכותית תוכל לבצע חלק גדול יותר מהמשימות במקום העבודה. אלא שכעת, יש מנהלים הסבורים כי העלויות והמגבלות של הבינה המלאכותית מחייבות גיוס עובדים נוספים, ואחרים מבקשים לגייס מחדש עובדים בעקבות סבבי פיטורים.

"אנחנו למעשה צריכים להאיץ מעט את קצב הגיוסים. כרגע אנחנו מעט בפיגור", אמרה למשקיעים מנהלת התפעול של חברת בוז אלן המילטון, קריסטין מרטין אנדרסון. "אנחנו מטפלים בזה עכשיו". חברת הקבלנות הממשלתית פיטרה אלפי עובדים בשנה שעברה, לאחר שממשל טראמפ קיצץ בחוזים פדרליים ודרש מחברות להצדיק את העלויות שהן גובות.

נכון ל־30 ביוני החברה העסיקה כ־30,900 עובדים, ירידה של 7.5% לעומת שנה קודם לכן. אלא שכעת היא מזהה ביקוש בריא לשירותיה, בין היתר בתחום הביטחון הלאומי, שבו נדרשים עובדים בעלי סיווג ביטחוני.

ביקוש לתפקידים זוטרים

במשך רוב 18 החודשים האחרונים מעסיקים גדולים השתכנעו שפחות עובדים פירושו צמיחה מהירה יותר. חברות ציבוריות בארה"ב צמצמו את מספר העובדים בתפקידי משרד. כעת גם היקף הפיטורים מצטמצם. מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע האחרון היה הנמוך ביותר שנרשם מאז 1969, לפי נתוני הממשל הפדרלי.

חלק מהשינוי במדיניות הגיוס משקף גם הערכה מחודשת של מעסיקים לגבי יכולותיה של הבינה המלאכותית, אמרה שרה פרנקלין, מנכ"לית פלטפורמת משאבי האנוש לאטיס. חברות רבות הפסיקו לגייס עובדים לתפקידי כניסה, מתוך מחשבה שסוכני בינה מלאכותית יוכלו להשלים את החסר. מאז הן הבינו שיש צורך בבני אדם שיעבדו לצד הבינה המלאכותית.

"זה שיש סוכני בינה מלאכותית לכתיבת קוד לא אומר שאתם מפסיקים לגייס מהנדסים", אמרה פרנקלין, והוסיפה שחברות המשתמשות בסוכני בינה מלאכותית למכירות עדיין זקוקות לאנשי מכירות.

בקרב אלפי הלקוחות של לאטיס, חברות רבות חזרו כעת לגייס עובדים למגוון תפקידים, ובייחוד לתפקידים זוטרים.

"יש לכך ביקוש עצום", מציינת פרנקלין. "מה שאנחנו רואים עכשיו זו ההבנה שנדרשות מיומנויות המתאימות לעידן הבינה המלאכותית. צריך את כוח העבודה הזה, שנמצא בתחילת דרכו, מביא חשיבה חדשנית ועדיין לא התקבע בדפוסי חשיבה. בנוסף, הוא גם משתלם יותר למעסיקים משום שמדובר בעובדים חדשים יחסית בשוק העבודה".

העלייה בקצב הגיוסים אינה מוגבלת למשרות משרדיות. יצרנית כלי העבודה סנאפ־און מסרה כי בכוונתה לגייס עובדים כדי להרחיב את פעילותה. חברת הרכבות CSX מסרה שמספר העובדים בתפקידי הפעלת הרכבות והקטרים צפוי "לגדול במתינות" בחודשים הקרובים, כדי לסייע לה לעמוד בביקוש הגובר, גם בשעה שהיא ממשיכה להסתמך על טכנולוגיה כדי לפצות על שחיקה בכוח האדם בתחומים אחרים של החברה. עם זאת, חברת התחבורה ציינה שמספר עובדיה עדיין נמוך מזה שהיה לפני שנה.

מעטות החברות שמצהירות כי הן מתכננות לצאת למסע גיוסים רחב היקף, וגם אלה שמגייסות מבהירות שהן מחפשות סוגים מסוימים של עובדים.

ענקית הטכנולוגיה אלפאבית צפויה להמשיך לגייס עובדים בתחומי השקעה מרכזיים כמו בינה מלאכותית ומחשוב ענן, אמרה סמנכ"לית הכספים של החברה, ענת אשכנזי. חברת התוכנה סרוויסנאו מבקשת לגייס אנשי מכירות שטח נוספים כדי לתמוך בצמיחה בתחומים כמו אבטחת סייבר.

מ' קית' ואדל, מנכ"ל חברת ההשמה רוברט האף, אמר כי השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה מתבררת כ"מתונה יותר מכפי שחלק חששו". החברה משבצת עובדים במשרות בתחומים שונים, מטכנולוגיה ועד שירותים פיננסיים, וחלק מלקוחותיה שבו לאחרונה לגייס עובדים.

"הביקוש לגיוס עובדים ממשיך להשתפר, ותנאי השוק תומכים יותר ויותר בפעילות שלנו", אמר.

לאן הולכים מכאן?

עם זאת, יש המזהירים שעדיין רב הנסתר על הגלוי, משום שהפוטנציאל האמיתי של הבינה המלאכותית ממשיך להתפתח. "האם נצטרך יותר עובדים? האם נצטרך פחות עובדים?", תהה פול אוסטרמן, פרופסור אמריטוס ב־MIT ומחבר הספר החדש Disposable Workers העוסק בשינויים בעולם התעסוקה. "אין לנו מושג. לאף אחד אין מושג".

לדברי אוסטרמן, חברות רבות התייחסו לעובדיהן כאל משאב שניתן להחליף, ופיטרו אותם כשהדבר התאים להן או העבירו אותם למעמד של קבלנים או עובדים במשרה חלקית. להערכתו, המגמה הזו תימשך גם בתקופה הנוכחית של חוסר ודאות.

"הבינה המלאכותית יוצרת אי־ודאות רבה בקרב מעסיקים, שפשוט אינם יודעים עדיין אילו עובדים הם צריכים ואילו לא", אמר. הוא הוסיף שהמסר החוזר שלפיו הבינה המלאכותית תחליף עובדים ותחסוך כסף לבעלי המניות לא צפוי להיעלם. "ומי יהיה הקורבן של כל הרעש הזה?".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.