אוקראינה הצליחה לפתח בשלושה חודשים מיירט לכטב"מים מאיראן

טורקיה שואפת לפתח את חיל האוויר שלה באמצעות ארה"ב, ועשויה לקבל מענה עוד לפני העברת ה-F-35. בוושינגטון עצמה מחפשים מענים יצירתיים לכלכלת החימושים, ופונים לרכישת מיירטי פטריוט מדור ישן. ובאוקראינה, מפתחים את יכולות יירוט הכטב"מים, עם כטב"מים. על כל זאת בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

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לא רק F -35: טורקיה רוצה סיוע מארה"ב למטוס מתקדם משלה

בישראל מודאגים מאוד מהאפשרות שארה"ב תמכור לטורקיה מטוסי קרב מהדור החמישי מדגם F-35, במה שיפגע בעליונות האווירית האזורית שלה. עם זאת, באנקרה לא מסתפקים בכך, ורוצים סיוע מארה"ב עבור פרויקט קאאן שבמסגרתו מפתחת טורקיה מטוס קרב משלה מהדור החמישי. הטורקים אמנם הצליחו להביא את המטוס לטיסת בכורה בפברואר 2024, אבל הבינו כי אין ביכולתם לייצר מנוע ברמה הנדרשת.

על כן, בהתחשב במגבלות שחלות על טורקיה כל עוד מערכות ההגנה האווירית הרוסיות מדגם S-400 נמצאות אצלה ולא מאפשרות מכירת F-35, רוצים בממשל ארדואן לרכוש את המנועים האיכותיים מוושינגטון. מנכ"ל התעשייה האווירית הטורקית (TUSAŞ), מהמט דמיראולו, טוען כי ממשל טראמפ כבר אישר העברת מנועי F110 מתצורת ג'נרל אלקטריק. לדבריו, ישנם כבר עשרה מנועים בטורקיה, לטובת אבות טיפוס של קאאן.

"עבור הייצור הסדרתי של קאאן, אנחנו נקנה 80 מנועים", אמר דמיראולו. "יש לנו את רישיון היצוא למנועים". גורם בתעשייה האווירית הטורקית סיפר לאתר ברייקינג דיפנס, כי האצווה הראשונה של אותם 80 מנועים צפויה לעבור לטורקיה כבר בשנה הבאה. בין כה וכה מדובר בכישלון של התעשיות הביטחוניות הטורקיות לייצר מנוע דור חמישי זמין, ולפחות לפי שעה - ההצהרות הטורקיות מדברות על מנוע ראשון רק ב־2032.

בהשפעת איראן: ארה"ב רוכשת מיירטי פטריוט מיושנים

המערכה הממושכת עם איראן והירי על הבסיסים האמריקאיים, הביא את ארה"ב להשתמש בכמויות חסרות תקדים של מיירטים - בין אם בישראל ובין אם בכל המזרח התיכון. בוושינגטון היו שמחים לו היו יכולים לרכוש מיירטי פטריוט מהדור המתקדם, PAC-3, בכמויות גדולות, אבל החברות האמריקאיות מוגבלות בהספקים. על כן, לראשונה מזה יותר מ־30 שנה, ריית'און קיבלה הזמנה אמריקאית למיירטי PAC-2. כלומר, העיקר שניתן יהיה לנהל את כלכלת החימושים, שמשתלבת עם הצורך באספקות לאוקראינה.

ריית'און היא הקבלן המוביל של מערכת הפטריוט ומיירטי PAC-2, בעוד שלוקהיד מרטין היא הקבלן המוביל של PAC-3 המתקדם. בדומה למגמה בכל העולם, גם בתעשיות הביטחוניות האמריקאיות תופס תחום ההגנה האווירית מקום משמעותי. כיום, כרבע מהכנסות ריית'און מגיעות ממערכות הפטריוט. PAC-2 היא אמנם גרסה מיושנת, אבל המיירטים עצמם לא ממש ישנים. ארה"ב תקבל את וריאנט GEM-T, שהיווה שדרוג לאורך השנים.

השיפור היחסי של הווריאנט החדש קשור להתמודדות עם איומים קטנים יחסית, בעלי חתימה מכ"ם נמוכה יותר. בה בעת, השתנה מרעום הטיל, עבור מענה לטילים מהירים במיוחד. על כל זאת, התווספה גרסת GEM+, שמציעה דיוק, יכולות ואמינות טובים אף יותר. סוגיה מעניינת תהיה האם כל המיירטים ייועדו לצבא ארה"ב, או גם לשותפות של האמריקאים.

אוקראינה מיירטת כטב"מים עם כטב"מים

אוקראינה מתמודדת עם רוסיה במלחמה ממושכת, וחסרת תקדים בכל הנוגע להיקף הפעלת האמצעים הבלתי מאוישים. עם זאת, אתגרים גם מביאים ניסיון רב - וכך נוצרים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים. החברה האוקראינית סקייפול חשפה כטב"ם מיירט שייעודי לאיום השאהדים, מעצם היותו מהיר יותר מהם. על כן, הפיתוח עשוי להיות רלבנטי לזירות רבות כולל במזרח התיכון, שהרי מפתחת השאהדים שסיפקה את הידע לרוסיה היא איראן.

המיירט שנקרא P1-SUN ג'טקילר הוא פרי עבודה של שלושה חודשים בלבד, שנבעה מדרישות שהעלו כוחות הביטחון האוקראיניים מול האיום הרוסי. הג'טקילר שהוא גרסה חדשה לגרסאות קיימות, כבר נוסה על עשרות יעדים בשדה הקרב, ונחל הצלחה. "מה שאנחנו רואים זה את הרוסים משתמשים בשאהדים רגילים כתחליף לארטילריה ארוכת טווח ששוגרה לעומק אוקראינה", סיפר מסקייפול לאתר ברייקינג דיפנס. "על כן, היה צריך מענה ייעודי לשאהדים".

השיפור שהצליחה להטמיע החברה האוקראינית בהיבטי המהירות מרשים: מכ־310 קמ"ש לכ־370 קמ"ש. שאהדים אמנם יכולים להאיץ עד לכ־400 קמ"ש, אך לא מסוגלים להישאר במהירות אחידה לאורך כל הטיסה. על כן, ג'טקילר יכול להפיל אותם. סקייפול יחלו בייצור הסדרתי באוגוסט, שבמסגרתו הם צפויים לייצר כ־50 אלף יחידות מדי חודש.