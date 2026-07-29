בזמן הלחימה עם ארה"ב: סין מספקת אמל"ח לאיראן

סין עומדת לספק לאיראן כ־400 טילי כתף להגנה אווירית, כשהמשלוח הראשון צפוי להתבצע בתוך שבועות. כך מדווח בסוכנות הידיעות רויטרס, מפי שלושה מקורות. העסקה בסך כ־70-60 מיליון דולר היא אחת מהמרכזיות בניסיונות הרפובליקה האסלאמית לשפר את יכולות ההגנה לטווחים קצרים, לאחר התקיפות האינטנסיביות שספגה בחודשים האחרונים.

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הדבר יתבצע בעזרת כ־400-300 מערכות סיניות מדגמים QW-12 ו־FN-16. המערכת הראשונה היא הגרסה המשודרגת של סדרת QW, שבדומה ל־FN-16 היא MANPADS (Man Portable Air Defense Systems), קרי מערכת הגנה אווירית שמפעיל אדם, או טילי כתף בשפה המוכרת יותר. QW-12 מונחית אינפרא־אדום, והשיפורים המרכזיים בה ביחס לדגם הקודם, QW-2, עוסקים במיקוד במטרה ובשיגור בטוח יותר. מפרסומים סיניים ניכר כי אותה המערכת יכולה לתת מענה מול כלי טיס, טילי שיוט, או רקטות 122 מ"מ.

את ההתקשרות עבור טילי הכתף הללו ביצעו משטר האייתוללות מול חברת "ז'ונגקינג באושאנג", שנמצאת בהונג קונג. כך לפי הדיווח ברויטרס. "הדיווחים הרלבנטיים הם חסרי בסיס", הכחישו במשרד החוץ הסיני, תוך שמקביליהם בטהרן בחרו שלא להגיב. "סין בוחרת באופן עקבי למלא תפקיד בקידום השלום וסיום הקונפליקט".

חסין יותר מפני שיבושי לוחמה אלקטרונית

ברמת השטח, אלו רחוקות מלהיות המערכות הסיניות הראשונות שאיראן תקבל. FN-16 אף הוא מיועד לטווחים קצרים, ונחשב לגרסה משודרגת לסדרה FN-6. בדומה למערכת השנייה שאיראן צפויה לקבל, FN-16 חסין יותר מפני שיבושי לוחמה אלקטרונית או שחרור נורים מכלי טיס לצרכי הגנה. הייעודים העיקריים שלו הם מסוקים, קבועי כנף וכלי טיס בלתי-מאוישים שפועלים בגבהים נמוכים יחסית.

בסיכומו של דבר, איראן כבר מפעילה מערכות הגנה אווירית סיניות אסטרטגיות יותר. כך, למשל, ישנה מערכת הלייזר "שן נונג", שמיועדת לעוור כלי טיס בלתי מאוישים או אף ליירט אותם במצבים מסוימים. את המערכת ניתן לפרוס על בסיס מכולת הפעלה או על גבי רכבי 4X4. המכ"ם של "שן נונג" מסוגל לזהות איומים במרחק של 5 ק"מ, כאשר הלייזר שלו בהספק של 20-10 קילו־וואט. במסגרת הפעלתו ניתן לעוור כטב"מים במרחק של 3 ק"מ, או ליירט אותם בטווח של 1.5 ק"מ. את הלייזר ניתן להפעיל במשך 200 שניות, שלאחריהם נדרשת המערכת לחמש דקות (300 שניות) להטענה מחודשת.