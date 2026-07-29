דוח חדש של חברת ההשמה GotFriends, שהגיע לידי גלובס, מצביע על כך שבזמן שחברות טכנולוגיה רבות ממשיכות לצמצם עובדים ולהאט גיוסים, כחלק ממהלכי התייעלות סביב אימוץ בינה מלאכותית, הסטארט-אפים בתחום הדיפנס-טק דווקא מרחיבים במרץ את כוח האדם. מספר המשרות החדשות בענף עלה בשנת 2026 ב-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והשכר מטפס בכ-8%.

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בחודשים האחרונים הודיעו עשרות חברות טכנולוגיה בארץ ובעולם על סבבי פיטורים חדשים. רבות מהן הסבירו כי מדובר בחלק ממהלכי התייעלות שמלווים את הרחבת השימוש בבינה מלאכותית, את האוטומציה של תהליכי עבודה ואת הבחינה מחדש של מבנה כוח האדם. אלא שבזמן שחלקים גדולים מתעשיית ההייטק מצמצמים עובדים, תחום אחד ממשיך לנוע בכיוון ההפוך. דוח בלעדי של חברת ההשמה GotFriends, שהגיע לידי גלובס, מצביע על שינוי במפת התעסוקה של ההייטק הישראלי.

לפי הדוח, מספר המשרות החדשות שנפתחו בסטארט-אפים של דיפנס-טק עלה השנה ב־20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל, השכר בענף עלה בכ־8%, נתון שממחיש בין היתר את התחרות הגוברת על עובדים בעלי ניסיון בתחומי התוכנה, החומרה, הסייבר והבינה המלאכותית. עוד לפי גוטפרנדס, בין החברות שמגייסות כיום את מספר העובדים הגדול ביותר בתחום ניתן למצוא את קלע טכנולוגיות, XTEND ,Airis Labs ,D-Fend Solutions ו־Axon Vision.

כך, אם בעבר עיקר התחרות על מהנדסים התנהלה בין חברות תוכנה, פינטק וסייבר, כיום גם הסטארט-אפים בתחום הדיפנס-טק מתחרים על אותם מועמדים, ומציעים שכר ותנאים דומים.

הזמנות רכש ישירות ממשרד הביטחון

העלייה במספר המשרות לא מתרחשת בחלל ריק. היא מגיעה במקביל לצמיחה רחבה יותר של הענף כולו. לפי הדוח, חברות דיפנס-טק בעולם גייסו מתחילת 2026 כ־12.3 מיליארד דולר, כמעט פי שניים יותר מבתקופה המקבילה בשנה שעברה. בישראל גייסו חברות התחום כ־846 מיליון דולר מתחילת השנה, סכום שכבר מתקרב להיקף הגיוסים שנרשם בכל שנת 2025.

אולם ההשקעות הן רק חלק מהסיפור. לפי הדוח, כ־800 סטארט-אפים ישראליים כבר מקבלים הזמנות רכש ישירות ממשרד הביטחון. כלומר, הענף כבר לא נשען רק על הון סיכון, אלא מתחיל לבסס גם פעילות עסקית והכנסות בפועל. עבור חברות צעירות מדובר בשינוי משמעותי, משום שהוא מאפשר להן לבחון את הטכנולוגיה שלהן בתנאי אמת, לשפר אותה במהירות ולהגיע ללקוחות נוספים עם מוצר שכבר הוכיח יכולת מבצעית.

בין החברות שמובילות כיום את הגיוסים Kela Technologies Airis Labs XTEND D-fend Solutions Axon Vision

לדברי מחברי הדוח, אחת הסיבות המרכזיות לצמיחת התחום היא השינוי במציאות הביטחונית בעולם. המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון המחישו למדינות רבות את הצורך בפתרונות שניתן לפתח ולהטמיע במהירות, במקום פרויקטים שנמשכים שנים ארוכות. במקביל השתנה גם מודל הרכש. לצד חברות הביטחון הגדולות, יותר ויותר ממשלות וצבאות פונים גם לסטארט-אפים שמסוגלים לספק פתרונות ממוקדים בזמן קצר.

המלחמות גם קיצרו את הדרך שבין המעבדה לשדה הקרב. טכנולוגיות שבעבר עברו שנים של ניסויים והדגמות נבחנות כיום בתנאי אמת, לעיתים כבר בשלבים מוקדמים של הפיתוח. עבור החברות מדובר בהזדמנות ללמוד מהשטח, לבצע התאמות במהירות ולהציג ללקוחות בעולם פתרונות שכבר הוכיחו את עצמם. לפי הדוח, התהליך הזה הפך את החדשנות הביטחונית הישראלית לחלון ראווה בינלאומי בתחומים כמו מערכות אוטונומיות, רחפנים, מודיעין והגנה אווירית.

מקצועות החומרה חוזרים למרכז הבמה

השינוי ניכר גם בסוגי העובדים שהחברות מחפשות. אם בעבר עיקר הביקוש היה למפתחי תוכנה, כיום החברות מגייסות כמעט לכל תחומי הפיתוח. לפי הדוח, הן מחפשות מפתחי Python ,Embedded ו־++C, לצד מומחי ענן ובינה מלאכותית. במקביל גדל הביקוש למהנדסי חומרה, ובהם מהנדסי FPGA ו־VLSI, האחראים על תכנון ופיתוח שבבים ורכיבים אלקטרוניים המשמשים במערכות ביטחוניות מתקדמות.

גם תחומי האלגוריתמיקה נמצאים בצמיחה, בעיקר בתחום הראייה הממוחשבת, שמאפשרת למערכות לזהות ולנתח תמונות, ובתחום שילוב המידע מחיישנים שונים, יכולת חיונית לרחפנים ולמערכות אוטונומיות. לצד אלה ממשיכות החברות לגייס גם חוקרי סייבר, מומחי הנדסה לאחור (Reverse Engineering) ואנשי מודיעין איומים (Threat Intelligence).

אחת המגמות הבולטות שעליהן מצביע הדוח היא חזרתם של מהנדסי החומרה למרכז הבמה. במשך שנים עיקר הביקוש בהייטק היה למפתחי תוכנה, אך המעבר למערכות מבוססות בינה מלאכותית, רחפנים, חיישנים ותקשורת מתקדמת, מחזיר את הצורך במומחים שמפתחים את התשתית הפיזית שעליה פועלות אותן מערכות. בגוטפרנדס מציינים כי תפקידים כמו Hardware Architect, מהנדסי VLSI ו־Board Design, המתכננים את מבנה הכרטיסים האלקטרוניים והרכיבים שעליהם מבוססות המערכות, נמנים כיום עם התפקידים המבוקשים והמתגמלים ביותר בענף.

כך, לדברי מחברי הדוח, כאמור בעוד שבחלק מחברות ההייטק אימוץ הבינה המלאכותית מלווה בצמצום משרות כחלק ממהלכי התייעלות, בדיפנס טק מתרחש דווקא תהליך הפוך. ככל שהחברות מפתחות יותר מערכות מבוססות AI, כך הן זקוקות ליותר מהנדסים ואנשי פיתוח, ולכן הבינה המלאכותית הופכת דווקא למנוע של גיוס עובדים.

צמצום הפער בשכר מול התחומים האחרים

אבל השינוי לא מסתכם במספר המשרות. לפי הדוח, גם השכר בענף עלה בכ־8% בשנה האחרונה. בגוטפרנדס מציינים כי אחד השינויים המשמעותיים ביותר הוא שהפער ברמות השכר בין סטארט-אפים בדיפנס-טק לחברות SaaS, פינטק וסייבר, הצטמצם משמעותית.

אם בעבר חברות ביטחוניות נתפסו כמעסיקות יציבות אך תחרותיות פחות מבחינת השכר, כיום סטארט-אפים של דיפנס-טק מציעים חבילות תגמול דומות לאלה של חברות ההייטק המובילות, במטרה למשוך את אותם מהנדסים ואנשי פיתוח. כך למשל, שכרם הממוצע של ארכיטקטים בתחום החומרה מגיע לכ־50 אלף שקל בחודש, מהנדסי אלגוריתמיקה משתכרים בממוצע כ־47 אלף שקל, מהנדסי AI ומהנדסי VLSI כ־45 אלף שקל, וגם שכרם של מפתחי תוכנה מנוסים מתקרב ל־44 אלף שקל בחודש.

לדברי החברה, התחרות כבר אינה מתנהלת רק על השכר. בשלוש השנים האחרונות נרשמה עלייה חדה במספר המועמדים שפונים מיוזמתם לחברות דיפנס-טק. אם בעבר רבים העדיפו לבנות קריירה בחברות תוכנה מסחריות, כיום יותר ויותר עובדים מבקשים להשתלב בפיתוח טכנולוגיות בעלות יישומים ביטחוניים. עוד לפי מחברי הדוח, לצד השכר, תחושת המשמעות והרצון לעבוד על מוצרים בעלי השפעה ישירה על ביטחון המדינה הפכו עבור חלק מהמועמדים לשיקול משמעותי בבחירת מקום העבודה.

וגם בצד היזמי מורגש השינוי. לפי הדוח, רבים מהסטארט-אפים החדשים בתחום הוקמו בידי אנשי מילואים ויוצאי יחידות טכנולוגיות, שנחשפו במהלך שירותם לצרכים מבצעיים שלא קיבלו מענה מספק. החיבור בין ניסיון מבצעי, ידע הנדסי ויזמות יצר בשנים האחרונות גל חדש של חברות שמפתחות פתרונות בתחומים כמו רחפנים, מערכות אוטונומיות, סייבר ובינה מלאכותית, ומושכות כאמור הן השקעות והן עובדים.