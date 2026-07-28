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שוק ההון והשקעות ג'ארד קושנר מכניס שותפים זרים להפניקס ומוכר מניות במיליארד שקל
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הפניקס

ג'ארד קושנר מכניס שותפים זרים להפניקס ומוכר מניות במיליארד שקל

קרן אפיניטי מוכרת רבע ממניותיה בחברת הביטוח תמורת כ-1.05 מיליארד שקל ומתחייבת להישאר בעלת המניות הגדולה לטווח ארוך

איתן גרסטנפלד 07:36
ג'ארד קושנר / צילום: ap, Jacquelyn Martin
ג'ארד קושנר / צילום: ap, Jacquelyn Martin

שנה וחצי אחרי שהפכה לבעלת המניות הגדולה בחברת הביטוח הפניקס, קרן אפיניטי של ג'ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מוכרת רבע ממניותיה תמורת כ-1.05 מיליארד שקל.

במסגרת המהלך, אותו הוביל בנק ההשקעות האמריקאי ג'פריס, מכרה הקרן כ-2.5% ממניות חברת הביטוח לשורה של גופים מוסדיים אמריקאיים. בעקבות המכירה, שנעשתה בדיסקאונט של כ-4% על שער הבסיס של המניה הבוקר, ירדה החזקתה של הקרן לכ-7.4%, והיא תיוותר בעלת המניות הגדולה בהפניקס. לאחר המכירה, צפויה הקרן להחזיק במניות בשווי כולל של כ-3.3 מיליארד שקל. כך שיחד עם המכירה היום היא מורווחת בכ-3.4 מיליארד שקל על ההשקעה המקורית לפני כשנתיים.

עבור אפיניטי מדובר בהצפת ערך משמעותית, לאחר שלפני כשנתיים רכשה נתח של כ-5% ממניות הפניקס, תמורת 470 מיליון שקל. בתחילת שנת 2025, קיבלה הקרן את אישור רשות שוק הון לממש אופציות לרכישת מניות בשיעור דומה, אשר הביאו את היקף ההשקעה שלה בחברת הביטוח הגדולה בישראל לכ-940 מיליון שקל.

ברקע, מאז נכנסה אפיניטי לראשונה להפניקס, זינקה מניית החברה בכמעט 420%, אשר הביאו אותה לשווי שוק של כ-44 מיליארד שקל. זאת, בין היתר, לנוכח הגאות חסרת התקדים במניות חברות הביטוח שהובילו את גל העליות בשנתיים וחצי האחרונות בשוק המקומי.

קרן אפיניטי הודיעה כי היא מחויבת להפניקס כבעלת מניות משמעותית לטווח ארוך, וכי היא "מצפה לשיתוף פעולה עם ההנהלה ועם השותפים החדשים, להמשך יצירת ערך עתידית ולבחינת הזדמנויות לתמוך בחברה, בתחומים הכוללים הזדמנויות צמיחה אזוריות, ביטוח משנה, ניהול נכסים ויוזמות צמיחה ושיתופי פעולה נוספים".