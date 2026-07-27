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עסקת הענק בגלילות בוטלה: פייבר לא תעבור לקמפוס של וויקס

לאחר שניהלו מגעים מתקדמים לשכירת כ־4,500 מ"ר בקמפוס של וויקס בגלילות, העסקה בין החברות ירדה מהפרק • פייבר, שחוזה השכירות שלה בתל אביב צפוי להסתיים בקרוב, בחנה מעבר למשרדים גדולים יותר, אך בשלב זה לא ברור אם תשוב למגעים עם וויקס או תפנה לחלופה אחרת

מיטל וייזברגבר לביא 20:04
בניין וויקס בגלילות / צילום: יוסי כהן
בניין וויקס בגלילות / צילום: יוסי כהן

עסקת השכירות שבמסגרתה הייתה אמורה חברת פייבר לעבור לקמפוס של וויקס בגלילות בוטלה, כך נודע לגלובס. בכך יורדת מהפרק אחת מעסקאות המשרדים הבולטות שנרקמו סביב הקמפוס של וויקס, לאחר שבשנה שעברה נחשף לראשונה בגלובס כי פייבר מנהלת מגעים לשכירת שטחים במתחם.

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על פי התכנון המקורי, פייבר הייתה אמורה לשכור שטח של כ־4,500 מ"ר בקמפוס של וויקס, עם אופציה להתרחבות בעתיד. מדובר היה בשטח שוויקס מציעה להשכרה כשוכרת משנה מתוך הקמפוס שלה בגלילות, המשתרע על פני כ־60 אלף מ"ר.

פייבר פועלת כיום מבית האיכרים ברחוב קפלן בתל אביב, על שטח של כ־4,000 מ"ר. חוזה השכירות שלה צפוי להסתיים בקרוב, ובחברה בחנו מעבר למשרדים גדולים יותר שיוכלו לתת מענה למה שהגדירו אז כצורכי הצמיחה העתידיים.

קמפוס וויקס בגלילות אוכלס בשנת 2022 במסגרת חוזה שכירות ארוך טווח מול קנדה ישראל. כבר לפני כשנתיים החלה החברה להציע להשכרה חלק מהשטחים במתחם, בהיקף של אלפי מטרים רבועים, כחלק מהתאמת צרכי הנדל"ן שלה לאחר השינויים בשוק המשרדים. בשלב זה לא ברור האם הצדדים עשויים לשוב למגעים בעתיד, או שפייבר תבחר בפתרון נדל"ני אחר. גם לא נמסרו פרטים רשמיים על הסיבה לביטול העסקה.

מפייבר ומוויקס לא נמסרה תגובה.