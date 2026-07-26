רשות החדשנות ומשרד האוצר משיקים מסלול סיוע חדש בהיקף של מיליארד שקל לחברות שנפגעו מהתחזקות השקל מול הדולר. ברשות מסבירים כי רבות מהחברות מגייסות הון או מוכרות את מוצריהן בדולרים, בעוד שרוב ההוצאות שלהן, ובהן שכר העובדים, משולמות בשקלים. כתוצאה מכך, כל דולר שגייסו או הכניסו שווה כיום פחות בשקלים, ולכן הכסף שברשותן מספיק לפחות זמן מכפי שתכננו.

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המסלול מיועד לחברות שנותרו להן פחות מ-12 חודשי פעילות לפני שייאלצו לגייס הון נוסף או למצוא מקור מימון אחר. לפי רשות החדשנות, החברות שייבחרו יוכלו לקבל מענק שיסייע להאריך את תקופת הפעילות שלהן בכשישה חודשים, זאת בתנאי שיגייסו גם מימון משלים ממשקיעים או ממקורות אחרים.

גובה המענק יהיה 33% או 50% מהסכום שיאושר לחברה, בהתאם לתנאי המסלול, ובכל מקרה לא יותר מ־1 מיליון שקל. המענק יינתן רק לחברות שיציגו מימון משלים, שיכול להגיע בין היתר מגיוס הון חדש, הסכם SAFE, הלוואה או הכנסות נוספות. למרות שהמדינה הקצתה למסלול מיליארד שקל, רשות החדשנות לא פרסמה כמה חברות צפויות לקבל את המענקים או מה יהיה גובה הסיוע הממוצע לכל חברה.

אז מי יכול להגיש בקשה?

כדי להיות זכאיות למסלול, על החברות להציג הוצאות שנתיות של בין 1.5 מיליון ל100 מיליון שקל, כאשר לפחות מחצית מההוצאות מיועדות למחקר ופיתוח ולפחות מחציתן מבוצעות בישראל ובשקלים. בנוסף, עליהן להיות בנות עד 15 שנים, והוצאותיהן צריכות להיות גבוהות מהכנסותיהן. כאמור, תנאי נוסף הוא שנותרו להן פחות מ-12 חודשי פעילות לפני שיידרשו לגייס הון נוסף.

גם חברות שלא גייסו הון בשלוש השנים האחרונות ומממנות את פעילותן בעיקר מהכנסות יוכלו להגיש בקשה, אך יידרשו להראות שלפחות מחצית מהכנסותיהן מתקבלות במטבע זר, כדי להוכיח שהשינוי בשער החליפין אכן פגע בפעילותן. כדי לקבל את המענק יידרשו החברות להגיש תוכנית עבודה ותוכנית מחקר ופיתוח. ברשות החדשנות מסרו כי הבקשות ייבחנו בין היתר לפי רמת החדשנות של החברה, איכות הטכנולוגיה שפיתחה, גודל שוק היעד, יכולת ההנהלה ופוטנציאל הצמיחה העסקי.

הגשת הבקשות תיפתח היום, יום ראשון, 26 ביולי, וברשות החדשנות מעריכים כי ההחלטות יתקבלו בתוך ארבעה שבועות ממועד ההגשה. לפי הרשות, חברות רבות שגייסו הון במטרה לממן כשנתיים של פעילות איבדו בפועל כ־20% ממשך הזמן שבו הכסף היה אמור להספיק, בעקבות התחזקות השקל. כתוצאה מכך, חלקן נאלצות להתחיל לחפש מקורות מימון חדשים מוקדם מהמתוכנן.

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, מסר כי "הייסוף המהיר של השקל יצר שחיקה משמעותית בכספי הגיוסים וההכנסות של חברות צעירות והוביל לקיצור אופק הפעילות שלהן, דווקא בשלב שבו הן נדרשות להמשיך להשקיע במחקר, בפיתוח ובהאצת הצמיחה". לדבריו, "המסלול החדש נועד לתת לחברות בעלות פוטנציאל גבוה את הזמן והוודאות הדרושים להן כדי להמשיך לצמוח, להשלים אבני דרך טכנולוגיות ועסקיות ולהגיע חזקות יותר לסבב הגיוס הבא, או להמשיך לממש את התוכנית העסקית שלהן".