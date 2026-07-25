גירושי המאה: יו"ר תאגיד הענק ישלם לגרושתו 644 מיליון דולר

בית המשפט לערעורים בסיאול פסק כי יו"ר תאגיד הענק SK, צ'יי טאי-וון, ישלם לגרושתו, רו סו-יונג, סכום של 944 מיליארד וון (כ-644 מיליון דולר) במסגרת חלוקת הרכוש בתיק הגירושים המתוקשר במדינה.

ההחלטה התקבלה בסוף השבוע במסגרת דיון חוזר, לאחר שבית המשפט העליון קבל חלקית את ערעורו של צ'יי והפך פסיקה מ-2024 שקבעה פיצוי שיא של 1.38 טריליון וון. בית המשפט העליון קבע כי כספים בסך 30 מיליארד וון - שזרמו לפי החשד לקבוצה בשנות ה-90 מאביה של רו, נשיא דרום קוריאה לשעבר רו טה-וו - נבעו מכספי שוחד בלתי חוקיים, ולכן אינם יכולים להיחשב כתרומה לגיטימית להון המשותף.

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על פי הפסיקה המעודכנת, מניותיו של צ'יי בחברת ההחזקות SK Inc הוכרו כרכוש משותף שנצבר במהלך 34 שנות הנישואים, והשופטים הקצו לרו שליש מנכסים אלה.

עם זאת, כדי למנוע פגיעה בשליטה הניהולית של צ'יי בתאגיד - החולש בין היתר על יצרנית שבבי ה-AI העולמית SK Hynix - נקבע כי התשלום יבוצע במזומן ולא באמצעות העברת מניות.

אף שהסכום קוצץ בכשליש, מדובר עדיין בהסדר הגירושים הגבוה בתולדות המדינה, המהווה כ-12% מהונו המוערך של צ'יי.

הפרשה התפוצצה בדצמבר 2015, כאשר צ'יי שלח מכתב יוצא דופן באורכו לעיתונות בקוריאה. במכתב הודה כי נישואיו לרו סו-יונג עלו על שרטון וחשף כי יש לו בת זוג חדשה ואף בת משותפת שנולדה להם מחוץ לנישואים.

חברת SK Hynix היא ענקית שבבי זיכרון מדרום קוריאה שהשלימה לאחרונה הנפקת ענק בארה״ב. למעשה זו היתה הנפקת המניות הגדולה ביותר אי-פעם של חברה זרה בארה"ב. החברה, המשמשת כספקית של רכיבי זיכרון מתקדמים (HBM) עבור מעבדי הבינה המלאכותית של אנבידיה, גייסה סכום שיא של 26.5 מיליארד דולר.