האיש העשיר בעולם איבד 130 מיליארד דולר בשבוע

זה היה שבוע קשה לאילון מאסק. מניית טסלה צנחה ב-18% - הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז 2022. במקביל, מניית SpaceX המשיכה במגמת הירידה שלה, כשאיבדה 7.2% על פני חמישה ימים וננעלה ביום שישי במחיר של 115 - הרמה הנמוכה ביותר שלה מאז ההנפקה בחודש שעבר.

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הירידות בשתי המניות מחקו כ-130 מיליארד דולר מהונו של מאסק, האיש העשיר בעולם, שבועות ספורים בלבד לאחר שהפך לטריליונר הראשון בעולם.

בפוסט שפרסם ב-X ביום שישי, כתב מאסק: "(טריליונר) לשעבר".

הצניחה של טסלה נגרמה כתוצאה מדוחות חלשים מהצפוי שפורסמו השבוע. תזרים המזומנים של החברה הפך שלילי, בעקבות זינוק בהוצאות על פרויקטים עתידניים כמו רובוטקסי, רובוטים דמויי-אדם ומפעל שבבים ענקי.

"אנחנו צופים לחץ על תזרים המזומנים החופשי, עיכוב בצמיחת הרווח ופגיעה בתשואה לבעלי המניות בטווח הקצר", כתבו ביום שישי אנליסטים מ-Argus Research (המדרגים את המנייה בהמלצת "החזק"). "להערכתנו, יהיה כמעט בלתי אפשרי עבור טסלה לייצר יציבות כלשהי בצמיחת הרווחים בטווח הקרוב".

מניית טסלה ירדה ב-30% מתחילת השנה, והיא בעלת הביצועים הגרועים ביותר בפער ניכר מבין חברות הענק בתחום הטכנולוגיה.

בינתיים, מניית SpaceX נמצאת במסלול ירידה מתמיד במהלך החודש האחרון, לאחר קפיצה ראשונית כשהחברה הונפקה לציבור. המניות ירדו בארבעה מתוך חמשת השבועות האחרונים, והן נמוכות בכ-43% ממחיר השיא שלהן בהנפקה.

ויש גם חדשות טובות. SpaceX שיגרה הלילה מטקסס את טיסת הניסוי ה-13 במספר של ה-Starship, הרקטה הגדולה ביותר שנבנתה או טסה אי פעם.

הרקטה, שגובהה כ-120 מטרים, היא השיגור הראשון של החברה מאז ההנפקה. SpaceX מתכננת להשתמש ב-Starship כדי להחזיר אסטרונאוטים אמריקאים לפני השטח של הירח, ומאסק רוצה שהרקטה תניע בסופו של דבר משימות מאוישות למאדים.