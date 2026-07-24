התוצאות של אינטל מוכיחות: לא משתלם להמר נגד טראמפ

בתחילת החודש התפאר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי ממשלת ארה"ב עשתה "70 מיליארד דולר" על הנייר כשרכשה כ- 10% ממניית אינטל בתקופתה הקשה ביותר בקיץ 2025.

מניית אינטל הפכה לאחת ממניות הטכנולוגיה הצומחות של השנה האחרונה לאחר שזינקה בכ-326% וחצתה רף שווי שוק של חצי מיליארד דולר, הגבוה בהיסטוריה שלה אי פעם, גם ביחס לימי הפאר שלה בשנות התשעים כאשר עוד נחשבה לחברת השבבים הגדולה בעולם.

אמש (חמישי) התברר שאם נשיא ארה"ב רוצה - הוא יכול להיות איש המכירות הטוב ביותר של אינטל. לא מן הנמנע שהנשיא, שבעצמו גילה כי היה לשושבינה של עסקת שבבים בין אינטל לאפל , אחראי גם לענקיות טכנולוגיה נוספות שעשו ועושות עסקאות ענק עם החברה מסנטה קלרה: החברה דיווחה על מכירות של שבבים בהתאמה אישית (XPU) - כלומר שבבים המיוצרים בהתאם למבנה המבוקש על ידי חברות טכנולוגיה אחרות - בקצב שנתי (ARR) של 2 מיליארד דולר, פי שלוש ביחס לרבעון המקביל, וכי חטיבת הפאונדרי - מפעל הייצור של אינטל השמור ללקוחות חיצוניים - עלה על הציפיות.

לא מן הנמנע כי גם הסכם הענק שהוכרז מוקדם יותר השנה לייצור שבבים לטסלה וספייס אקס במפעלי אינטל, השמועות הרבות על העניין שמגלה אנבידיה בייצור במפעלי אינטל וכי הרחבת שיתוף הפעולה עם גוגל - נולד גם הוא בהתערבות הממשל, אם כי גם לא ניתן להיות בטוח בכך.

עסקי הפיתוח והייצור של שבבים בהתאמה אישית עבור חברות ענן עשויים להפוך לעסק של 4 מיליארד דולר עד סוף השנה, מתוך שוק שעל פי מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן עומד על כ- 100 מיליארד דולר - ובו פעילות חברות כמו ברודקום ומארוול - אלא שאינטל מציעה בנוסף אליהן גם שירותי ייצור ואריזה במפעלים בארה"ב המייצרים בטכנולוגיה הזעירה מ-2 ננומטר.

מלבד שבבים מותאמים אישית, כלל פעילות הייצור של אינטל כלפי חוץ - המגלמת את מאמץ השיקום הגדול ביותר של אינטל להיחלץ מהמשב הגיע ל- 5.8 מיליארד דולר, גבוה ביחס לציפיות שעמדו על 5.48 מיליארד דולר ו-6% יותר מהרבעון המקביל בשל שיפורים בתפוקת תהליך הייצור החדש, שבבים בטכנולוגיה של 1.8 ננומטר (המיוצרים תחת המותג 18A). לטענת החברה, תפוקת פרוסות הסיליקון בתחום השתפרה בעשרות אחוזים במהלך השנה.

עם זאת, פעילות החטיבה עדיין הפסדית - עם קיטון בהפסדים ל-730 מיליון דולר בשל עלייה בתפוקת פרוסות הסיליקון וקיטון במצבת כח האדם. אינטל עודנה נדרשת להשקיע מיליארדי דולרים בהקמת מפעלי הייצור בארה"ב ובשדרוג המפעל באירלנד - כיום מפעל הדגל היחיד של החברה מחוץ לארה"ב המייצר שבבים בטכנולוגיות מתקדמות. המפעל בקרית גת, המתמקד בייצור שבבי "אינטל 7" ואיננו קשור לעסקי ה"פאונדרי", ממתין לשדרוג שככל הנראה מתעכב בשל חוסר היציבות במזרח התיכון.

צמיחה שנתית של 59% במעבדים הסטנדרטיים

הצמיחה הפתאומית באינטל בשני הרבעונים האחרונים מהווים חדשות טובות שמחזירות את הצבע ללחיי המשקיעים בחברה - אך אין להם בהכרח קשר לטראמפ או אפילו למנכ"ל החדש טאן.

המעבר בתעשיית ה-AI מדגש על אימון מודלי שפה להפעלת מודלים קיימים וחיפוש אחר כח עיבוד בעלות נמוכה מוביל את כל ענקיות הענן לרכוש את השבבים הסטנדרטיים של אינטל- מעבדי ה"זיאון" (XEON) - מעבדי ליבה המיועדים לפעילות בחוות שרתים.

ברבעון הקודם הדהימה אינטל את המשקיעים עם זינוק ראשון חד בפעילות זו, וכעת היא מדווחת על צמיחה שנתית של 59% ל-6.3 מיליארד דולר ברבעון השני עם רווחיות תפעולית של 40%, וסך רווח תפעולי שגדל במיליארד דולר מרבעון לרבעון.

במקרה שכזה מדובר במעבדים סטנדרטיים המיוצרים בקרית גת, אירלנד ובארה"ב - אך אחראים על כ- 70% מהכנסות החברה ועל זינוק כולל של 70% ביחס לשנה שעברה בפעילויות הקשורות בבינה מלאכותית.

כעת, מתגאה סמנכ"ל הכספים דיוויד זינסנר - כבר אי אפשר להגיד שאינטל לא נמצאת על גל הבינה המלאכותית - כשרוב הכנסותיה מהתחום - זו המהפכה הראשונה שאינטל מצטרפת אליה בצורה נרחבת מאז מהפכת המחשוב האישי בשנות התשעים והאלפיים המוקדמות.

מניית אינטל מזנקת כעת בכ-5% במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר שלפני הדיווחים ירדה בכ-2% ביום המסחר ובכ-24% בחודש האחרון, בשל יציאת האוויר החם ממניות השבבים. זו תמונת מראה לדוחות אלפאבית מאמש - במסגרתם חשפה ענקית החיפוש כי הגדילה את הוצאותיה על שבבים ושרתים למעל ל-200 מיליארד דולר בכל השנה, מה שהביא לאכזבה מצד המשקיעים והוכיח שענקיות התוכנה והענן רק מגדילות את מחויבותן לרכישת שבבים.