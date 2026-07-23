סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:15

מחירי הנפט קופצים הבוקר, לאחר שטיל שוגר לעבר מכלית סעודית שנושאת חצי מיליון חביות נפט, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים להפציץ תשתיות איראניות בתגובה לכל תקיפה של כלי שיט העוברים במצר הורמוז, דבר שהגביר את החששות מפני שיבושים באספקת הנפט הגולמי העולמית.

● טסלה עקפה את תחזית ההכנסות, אך פספסה ברווח ויורדת במסחר המאוחר

● אלפאבית הכתה את התחזית עם הכנסות של 119 מיליארד דולר, והנתון המסקרן שמסתתר בדוחות

מחיר של חבית נפט מסוג ברנט עולה בכ-2.1% ועומד כעת על 96 דולר. מחיר חבית מסוג WTI עולה בכ-1.7% ועומד על 88 דולר.

התקיפה אירעה שעות ספורות לאחר שטראמפ הזהיר כי ארצות הברית תהרוס גשר או תחנת כוח איראנית בכל פעם שטהרן תתקוף כלי שיט במצר הורמוז, רמז להסלמה נוספת במתיחות. איראן הגיבה באזהרה כי אם ארה"ב תתקוף תחנות כוח - הי תנתק את בנות בריתה באזור מחשמל.

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות שערים קלות במרבית הבורסות המרכזיות: הקוספי מטפס בכ-2.3%, ההנג סנג עולה ב-1.2% והניקיי בכ-0.2%. השנזן ומדד שנגחאי נמצאים בירידות קלות של כ-0.2% כל אחת.

הלילה פרסמו אלפאבית וטסלה את תוצאותיהן הרבעוניות. שתי החברות דיווחו על תזרים מזומנים חופשי שלילי ברבעון האחרון, והורו למשקיעים להיערך להוצאות הון גבוהות יותר. שתיהן דיווחו גם על הכנסות גבוהות מהתחזיות, אך זה לא הספיק כדי למנוע את ידירת המניות במסחר המאוחר: מניית טסלה צנחה במעל 4% ומניית אלאפבית ירדה בקרוב ל-3%.

חלק ניכר מענקיות הטכנולוגיה צפויות לדווח על תוצאותיהן הרבעוניות בשבוע הבא. מטא ומייקרוסופט מתוכננות לדווח ביום רביעי הבא, ויום לאחר מכן ידווחו אמזון ואפל.