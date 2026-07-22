טסלה של אילון מאסק פרסמה הלילה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026.

החברה דיווחה על הכנסות בגובה של 28.4 מיליארד דולר, תחזיות האנליסטים עמדו על כ־27.6 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב־0.33 דולר למניה, לעומת תחזיות שנעו בין 0.50 ל־0.55 דולר למניה.

טסלה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי שלילי בהיקף של 1.1 מיליארד דולר ברבעון השני.

בעקבות הדוחות מניית טסלה יורדת ב-2.5% במסחר המאוחר.

הדוחות מגיעים לאחר שטסלה דיווחה מוקדם יותר החודש על מסירת 480,126 כלי רכב ברבעון השני, זינוק של כ־25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ונתון שעלה משמעותית על תחזיות השוק, שעמדו על כ־406 אלף רכבים. החברה ייצרה במהלך הרבעון 451,758 כלי רכב, כך שבניגוד לרבעון הראשון, שבו נרשמה הצטברות מלאים, הפעם הצליחה טסלה לצמצם את המלאי בכ־28 אלף רכבים.

במקביל דיווחה החברה גם על פריסה של 13.5 גיגה־ואט שעה במערכות אגירת האנרגיה שלה, עלייה של יותר מ־40% לעומת הרבעון המקביל. עם זאת, למרות השיפור החד בפעילות הרכב, BYD הסינית המשיכה להוביל את שוק הרכב החשמלי ומסרה ברבעון כ־557 אלף כלי רכב חשמליים.

מה שמאסק יגיד

כמו ברבעונים האחרונים, גם הפעם מוקד העניין צפוי להיות בשיחת המשקיעים ולא רק בדוחות עצמם. המשקיעים מצפים לקבל עדכון על התקדמות שירות הרובוטאקסי של החברה, על קצב הייצור של ה־Cybercab ועל פיתוח הדור הבא של מערכת הנהיגה האוטונומית FSD v15, שנחשב לאבן דרך מרכזית בדרך לפריסה רחבה של שירותי הנהיגה האוטונומית.

במקביל, השוק ינסה להבין האם לוחות הזמנים שהציגה החברה בעבר עדיין רלוונטיים. שירות הרובוטאקסי של טסלה פועל כיום בהיקף מצומצם במספר ערים בארצות הברית, בעוד שייצור ה־Cybercab כבר החל במפעל החברה בטקסס, אך עדיין בהיקפים נמוכים יחסית. כל רמז לדחייה נוספת בפריסה הרחבה או בתחילת הייצור ההמוני עשוי להשפיע על תגובת המשקיעים.

בסופו של דבר, גם לאחר רבעון חזק במסירות, השאלה המרכזית שממשיכה לרחף מעל טסלה נותרה ללא שינוי: האם מדובר ביצרנית רכב שהצליחה להתאושש, או בחברת בינה מלאכותית ורובוטיקה שהשווי שלה כבר מגלם הצלחה עתידית שעדיין לא באה לידי ביטוי בפעילות העסקית. תשובתו של אילון מאסק לשאלה הזו עשויה להיות חשובה למשקיעים לא פחות מהמספרים עצמם.