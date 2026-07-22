התמריצים השליליים שגורמים לנהגי האוטובוסים לא לעצור בתחנות

עלייה של יותר מ־200% בתוך פחות משנתיים: כך זינק מספר הליקויים הקשורים לעצירת אוטובוסים, לפי דוחות הבקרה של משרד התחבורה. במקביל, על פי נתוני ארגון "15 דקות" וחברת HopOn, יותר מ־4.4 אלף נוסעים דיווחו בשנה האחרונה כי נהגים חלפו על פניהם מבלי לעצור בתחנה. בארגוני התחבורה סבורים שלא מדובר רק בתקלה נקודתית, אלא בבעיה מערכתית שנובעת בין היתר ממבנה התמריצים בענף, ממחסור בנהגים ומאכיפה חלקית.

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"אני עובד במרכז וחוזר כל יום ברכבת לבאר שבע", מספר ליאב בר נוי. "כשאני מגיע לעיר, ומחכה לקו 16 - הנהג מסתכל, רואה אותי ועוד אנשים בתחנה, וממשיך לנסוע. והוא אפילו לא ריק". לדבריו, הסיטואציה הזו מתרחשת לפחות אחת לחודש. "זה קורה בעיקר בשנה האחרונה, אני לא יודע מה השתנה. פניתי פעמיים לחברה ואמרו לי שיבררו את העניין, אבל אני מחכה עד עכשיו. באחת הפעמים גם לקחתי מונית, השגתי את האוטובוס והתעמתתי עם הנהג. הוא כמובן טען שלא ראה אותי".

יגיע הרגע שתוותר על האוטובוס?

"הרגע הזה כבר הגיע. בחודשיים האחרונים אני לוקח מוניות כי זה כבר לא הגיוני. מילא שהוא לא מגיע בזמן, התרגלתי, אנחנו לא ביפן. אבל גם כשמגיע - הוא פשוט חולף על פניך".

"העצירה בגדר המלצה"

כאמור, על פי נתוני ארגון "15 דקות" וחברת HopOn, המפעילה בישראל את אפליקציית רב פס ופלטפורמות נוספות לתשלום ותכנון נסיעה - כ־4.4 אלף נוסעים דיווחו בשנה האחרונה (מאי 2025-מאי 2026) על אי עצירה בתחנה. באופן אבסולוטי, התלונות מופנות בעיקר כלפי חברות דן (1,069), מטרופולין (879) ואגד (515). עם זאת, כאשר בוחנים את התלונות ביחס למספר התיקופים באפליקציה - חברת מטרופולין מובילה את הטבלה עם 1.85 תלונות על כל מאה תיקופים, ואחריה חברת תנופה עם 1.6.

גם בהסתכלות רחבה יותר, נראה שחלה החמרה במצב. מדוח הבקרה החצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית, הכולל סקרים ובקרות לאורך המסלולים השונים - נראה כי במחצית השנייה של 2025 עלו 750 ממצאים שליליים בקטגוריית "עצירה". זאת, ביחס ל־593 ממצאים במחצית הראשונה של השנה, 387 ממצאים במחצית השנייה של 2024, ו־244 ממצאים במחצית הראשונה של אותה השנה. עם זאת, יש לציין כי קטגוריה זו רחבה יותר מאי עצירה בתחנה, וכוללת גם עצירה רחוקה יותר ועלייה והורדה שלא בתחנה.

כך או כך, באותו הדוח גם ניתן לראות את פילוח החברות - חברת דן מובילה גם כאן עם 225 ממצאים, מטרופולין עם 128, אגד עם 92 וקווים עם 88. כאשר מנרמלים את המספר ובוחנים את שיעור הממצאים הלא תקין בכל חברה, דן עדיין מובילה עם 3.4%, ולרשימה מצטרפות גם גי.בי טורס עם 2.35% ותנופה עם 1.22% (קווים עם 1.13%, ואגד עם 0.92%). אגב, ע"פ הדוח, האזור שהכי סובל מהתופעה הוא תל אביב - שיעור הממצאים הלקויים של חברת דן באזור עומד על 3.4%.

זה לא נגמר שם: מסקר שירות התחבורה הציבורית בירושלים של ארגון "קו ישיר", עולה כי כ־44% סובלים מאי עצירה בתחנות. אחת מאלו שחוות את התופעה בעיר היא תושבת העיר לימור זלצמן. "הילדים הקטנים שלי סובלים מכך במספר קווים - 75, 74, 5, 505, 504. לצערי, בקווים האלה העצירה בתחנות היא בגדר המלצה בלבד. הם צריכים ממש לרדת לאמצע הכביש ולנסות לעצור את האוטובוס עם היד".

ניסית לפנות למישהו?

"פניתי מספר פעמים בתלונה למשרד התחבורה וקיבלתי תשובות שקנסו אותם, אך לצערי זה לא עוזר והם ממשיכים לא לעצור בתחנות. זה חוסר אונים".

מה עושה המדינה

"זו תופעה ששומעים עליה יותר ויותר, בכל הארץ", מסבירה מנכ"לית ארגון 15 דקות סיון שמואלוביץ'. "לפי הדיווחים, אנחנו רואים שהתופעה מתרחשת בעיקר באזורים בעיתיים יותר, כמו כבישים בינעירוניים או כאשר יש מספר תחנות באותו מקום. נוצרים פקקים של אוטובוסים ולנהגים אין סבלנות לחכות".

מעבר לסיבות הטכניות, שמואלוביץ' מצביעה על בעיה מהותית: "למעשה, לנהגי האוטובוס יש תמריצים שליליים לעצור בתחנות, ואין אכיפה מספקת על הדבר. חברות האוטובוסים מתוגמלות בעיקר על כמות הקילומטרים שהן עושות, והן כמעט לא נמדדות על כמות הנוסעים שהן מעלות".

כאן המקום לציין שמשנת 2024 מקודמת הסדרה בענף האוטובוסים, וכחלק ממנה גם נושא זה צפוי להיות מטופל. בינואר האחרון, דובר בוועדת הכלכלה על כך שההסדרה תכלול עלייה של התגמול על חשיפה לנוסעים מ־7% ל־15%, כך ש־85% מהתגמול יהיו לפי ק"מ ו־15% לפי נוסעים. "השאלה איך זה יתורגם בשטח", אומרת שמואלוביץ'. "צריך לזכור שגם המחסור בנהגים גורם לשירות פחות טוב. מקבלים לתחום נהגים פחות מוכשרים, שנותנים שירות פחות טוב. גם הפקקים והמחסור בנת"צים הופכים את הנהגים לפחות סבלניים".

את חווה זאת גם ברמה האישית?

"אכן, חוויתי אי עצירה ודיווחתי לחברה. בהתחלה החברה צידדה בנהג ורק אחרי שהתעקשתי הם הלכו ובדקו במערכות שלהם האם הנהג פתח את הדלתות. זה היה רק אחרי התעקשות, וסביר להניח שהם גם ידעו מי אני. יש ציפוף שורות של החברות סביב הנושא, אין מספיק התרעה, אין מספיק אכיפה ואין מספיק תמריץ.

"בסופו של דבר, זה משפיע באופן מכריע על אמינות התחבורה הציבורית. יש אוסף של בעיות שאנחנו יודעים שיש סיכוי שניתקל בהן בדרך - אוטובוסים שלא עומדים בזמנים, לא מגיעים ולצערנו גם מגיעים ולא עוצרים. כל זה מחריף את חוסר האמון בין הנוסעים לתחבורה הציבורית. מי שאין לו סבלנות, ויש לו אלטרנטיבה, כמובן שיבחר בה".

תגובות: "תופעה ענפית"

תגובת משרד התחבורה: "הרשות לתחבורה ציבורית רואה בחומרה כל מקרה שבו נהג אוטובוס לא עוצר בתחנה ללא הצדקה. כל דיווח בנושא נבדק יסודית, ואם בוצעה הפרה מופעלות כלפי המפעילים סנקציות, לרבות קנסות ואמצעי אכיפה נוספים. העלייה במספר האירועים משקפת, בין היתר, את הרחבת מערך הבקרה ושיפור יכולות הניטור. במקביל, המשרד ממשיך לקדם את ההסדרה הענפית, שנועדה ליצור מנגנוני תגמול נכונים יותר עבור המפעילים לצד חיזוק איכות השירות".

תגובת דן: "במחצית השנייה של 2025 נרשמו 34 מקרים בלבד של אי עצירה בתחנות, מתוך 1.7 מיליון נסיעות ומעבר ב־68 מיליון תחנות. החברה משקיעה משאבים עצומים לצורך בקרה על רמת השירות, ובדגש על נסיעה במסלול ועצירה בתחנות".​

תגובת מטרופולין: "מטרופולין רואה בחומרה כל מקרה שבו אוטובוס לא עוצר לנוסע בתחנה. כל תלונה נבדקת באופן פרטני, ואם נמצא ליקוי הוא מטופל באמצעים מקצועיים ומשמעתיים. החברה פועלת לשיפור השירות ולהפקת לקחים כדי לצמצם ככל האפשר מקרים מסוג זה".

תגובת קווים: "אי העצירה בתחנות היא תופעה ענפית הנובעת מהמחסור בנהגים, ונמצאת בראש סדר העדיפויות של החברה. החברה מטפלת בכל מקרה של אי עצירה בתחנה שמובא לידיעתה או מנוטר על ידה בבקרות שוטפות".

תגובת תנופה: "בהתאם להנחיות משרד התחבורה, חל איסור להעלות נוסעים מעבר לתפוסה המותרת. לפיכך, אוטובוסים שכבר הגיעו לתפוסה המרבית לא יכולים לעצור ולהעלות נוסעים נוספים".

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