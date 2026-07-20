המדינה החליטה להקים תחנות נוספות למטרו

הוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל) החליטה היום (ב') על פרסום הודעה בדבר הכנת תוכנית להארכת קו המטרו M1 מזרחה - מתחנת הקצה המאושרת בכפר סבא ועד למסילה המזרחית. אורך המקטע כ-2.5 ק"מ והוא כולל הוספת שתי תחנות מטרו חדשות: תחנה בשכונת יוספטל ותחנה נוספת במתחם התחבורה המשולב "כפר סבא צפון", שתוקם בסמוך לתחנת הרכבת המתוכננת במסילה המזרחית. המתחם ישלב מטרו, רכבת כבדה וחניון "חנה וסע".

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הארכת הקו תחזק את הקישוריות בין מערכת המטרו לבין רשת הרכבות הארצית ותאפשר נגישות משופרת למערכת הסעת ההמונים עבור תושבי כפר סבא, יישובי השומרון ויישובי צפון-מזרח המטרופולין. במסגרת הדיון הוצגה בפני הוועדה בחינה מקיפה של האפשרות לחיבור תפעולי ומסחרי בין שתי זרועות המטרו המאושרות - רעננה וכפר סבא. לאחר בחינת החלופות, קבעה הוועדה כי חיבור כזה צפוי לפגוע בתפקוד המערכת, להפחית את תדירות הרכבות ולמנוע עמידה ביעדי השירות, ולכן הוחלט שלא לקדמו.

הוועדה בחרה בחלופה המערבית (חלופה 1.3), שנמצאה כחלופה המיטבית מבין שלוש שנבחנו. החלופה משלבת תוואי תת-קרקעי לאורך רוב המסלול ומקטעים עיליים באזור תחנת הרכבת במסילה המזרחית.

לא קיבלו את המלצת נת"ע

בניגוד להמלצת חברת נת"ע, המשמשת כיזם התוכנית, שלא להקים תחנת מטרו נוספת בשכונת יוספטל בשל תחזיות ביקוש נמוכות, החליטה הוועדה, בהמלצת מינהל התכנון, לכלול בתוכנית תחנה חדשה בשכונה. ההחלטה נשענה על פוטנציאל הפיתוח המשמעותי של האזור, ובראשו תוכנית תמל/2040, שבמסגרתה צפויה שכונת יוספטל לעבור התחדשות עירונית נרחבת ולהגדיל את היקף יחידות הדיור מכ-930 לכ-4,200 יחידות דיור. בנוסף, התחנה צפויה לאפשר מיצוי זכויות בנייה בהתאם לעקרונות תמ"א 70 ולעודד פיתוח עירוני מוטה תחבורה ציבורית.

מערכת המטרו של גוש דן, הנמצאת כיום בשלבי קידום, כוללת כ-150 ק"מ של מסילות תת-קרקעיות ו-109 תחנות, ומהווה את אחד ממיזמי התחבורה הגדולים והמשמעותיים במדינת ישראל.

סגן יו"ר מטה התכנון הלאומי ומ"מ יו"ר הות"ל, עו"ד בני ארביב: "הארכת קו המטרו M1 היא מהלך אסטרטגי המחזק את מערכת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב ומרחיב את נגישותה לאזורי הביקוש המתפתחים. תחנת המטרו החדשה בשכונת יוספטל ומרכז התחבורה המשולב בכפר סבא צפון יאפשרו חיבור יעיל בין מטרו, רכבת כבדה ותחבורה משלימה, ויתרמו הן להתחדשות העירונית בכפר סבא והן לשיפור השירות התחבורתי לתושבי האזור כולו".

מנהלת אגף מטרו והסעת המונים בחטיבת תשתיות במינהל התכנון, אולה אקסלרד: "התוכנית להארכת קו המטרו M1 היא צעד אסטרטגי נוסף בקידום מערכת הסעת ההמונים של ישראל. הארכת הקו עד למסילה המזרחית תחבר בין מערכת המטרו לרשת הרכבות הארצית ותעניק לתושבי מזרח כפר סבא נגישות מהירה ונוחה למוקדי התעסוקה במטרופולין תל אביב. תחנת המטרו החדשה בשכונת יוספטל תהווה מנוף משמעותי להתחדשות העירונית במרחב, תאפשר העצמת זכויות בנייה בהתאם לעקרונות תמ"א 70 ותסייע בהפיכת השכונה לרובע עירוני מודרני, נגיש ומעורב שימושים".