רשות החברות כופה על חוצה ישראל לכנס דיון על המיזוג עם נת"י

מהלך המיזוג של חברת חוצה ישראל לתוך נתיבי ישראל עולה מדרגה. לגלובס נודע כי כחלק מהתהליך, התבקשה הנהלת חוצה ישראל לכנס דיון בנושא כבר במהלך השבוע הקרוב, שבו תובא לבחינה הצעת המיזוג כשלב נוסף בדרך לאישור הממשלה.

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לפי ההצעה עם השלמת המיזוג לא יועברו לחוצה ישראל פרויקטים חדשים. פרויקטים פעילים בתחומי התחבורה הציבורית וכבישים עירוניים יועברו לחברת נתיבי איילון, בעוד שיתר הפעילות של החברה, לרבות פרויקטים בתחום הרכבות, תועבר לידי נתיבי ישראל.

כאמור, בטרם תעלה ההצעה לאישור הממשלה, נדרשת התייעצות עם דירקטוריון חוצה ישראל. רשות החברות הממשלתיות הורתה בשבוע שעבר להנהלת החברה לכנס דיון בנושא בתוך שבוע ימים.

חברת "חוצה ישראל" הוקמה במקור כמנהלת להקמת כביש 6. מאז סיום הפרויקט, כשנפח פעילותה דעך, הקצתה לה הממשלה משימות חדשות בתחומי המטרונית והרכבת הקלה בצפון. לפי הערכות, המיזוג צפוי לחסוך לקופת המדינה כמיליארד שקל בחמש שנים, אם כי הדרך ליישום נראית עוד ארוכה. בשבוע שעבר שלחה הנהלת חוצה ישראל מכתב חריף לשרת התחבורה מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם, ובו תקפה את התנהלות רשות החברות.

במכתב נטען כי לא נעשתה פנייה מסודרת לחברה, לא נמסרו נתונים רלוונטיים ולא התקיימו תהליכי קבלת ההחלטות הנדרשים. "בנסיבות אלה, ברור כי לא ניתן לקדם, כדין וברצינות, מיזוג של חברת חוצה ישראל עם נתיבי ישראל", נכתב. מכל מקום, המהלך כפוף לאישור משרד האוצר, שם הסוגיה עודנה בבחינה, וכלל לא ברור אם עמדת הדרג המקצועי חיובית.