"החלטה לא ראויה": שתי דירקטוריות התפטרו במחאה מרכבת ישראל

דירקטוריון רכבת ישראל החליט שלשום (ג') על מינוי חדש לממלא-מקום מנכ"ל - יעקב מרציאנו, המכהן כסמנכ"ל הנוסעים בחברה. מרציאנו, שמונה לתפקידו הקודם רק בדצמבר האחרון, צפוי להחליף בתפקיד את אבנר פלור, שמונה ליו"ר הרכבת. אלא שההחלטה הזו לא עברה בתמימות-דעים, ואתמול (ד') שתי דירקטוריות החליטו להתפטר כמחאה.

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"בישיבת הדירקטוריון התקבלה החלטה מהותית בעניין מינוי ממלא-מקום מנכ"ל", כתבה הדירקטורית והשופטת בדימוס שרה פריש במכתבה לשרת התחבורה ולשר לשיתוף-פעולה אזורי. "להערכתי, ההחלטה אינה ראויה לחברה בעת הזו. אינני מוכנה לקבל על עצמי אחריות להחלטה זו שהתקבלה ברוב דעות של ארבעה מול שניים. כיוון שאין בידי היכולת לשנות החלטה זו, החלטתי להתפטר מכהונתי כדירקטורית". בנוסף לפריש, גם שלומית גלר הצביעה נגד המינוי והחליטה להתפטר לאחריו.

השופטת בדימוס שרה פריש / צילום: תומר יעקובסון

מרציאנו, כאמור, הגיע לרכבת ישראל לפני שבעה חודשים, עם רזומה של 30 שנות שירות בצה"ל. בתפקידו האחרון שימש כמפקד מרכז הציוד של צה"ל. לאחר מכן הוא שימש כראש אגף הלוגיסטיקה ברשות הארצית לכבאות והצלה.

תקופה מורכבת ברכבת

הסאגה הזו פוגשת את רכבת ישראל בתקופה מורכבת ממילא. המנכ"ל הקבוע האחרון של הרכבת, משה (שיקו) זנה, הודיע על התפטרותו בחודש יולי בשנה שעברה. מאז, ובמשך שנה, החברה מתנהלת עם ממלאי-מקום בתפקיד המנכ"ל, כאשר ועדת האיתור צפויה לצאת לסבב איתור נוסף, לאחר שלא מצאה מועמד ראוי. האחרון שמילא את תפקיד ממלא-מקום מנכ"ל הרכבת היה אבנר פלור, שכעת הופך כאמור ליו"ר החברה.

במקביל, אמש אושר בממשלה מינויו של אבי חליבה למנהל רשות המטרו. חליבה שימש בתפקידו האחרון כממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנציבות שירות המדינה. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל במשרדי החינוך, הפנים ושירות הדת. "ניסיונו הרב של חליבה יסייע בקידום הובלת הפרויקט הלאומי החשוב הזה", מסרה השרה מירי רגב.