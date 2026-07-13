איש אמונה של מירי רגב ימונה ליו"ר רכבת ישראל

ימים אחרונים לפיזור הכנסת: שרת התחבורה מירי רגב מקדמת את מינויו של אבנר פלור לתפקיד יו"ר רכבת ישראל - כך נודע לגלובס. ועדת המינויים דנה ואישרה היום (ב') את כהונתו של פלור כדירקטור בחברה, אשר כיום הוא מכהן בה כמשנה למנכ"ל וכממלא-מקומו.

בשנה שעברה פלור מונה לתפקידו על-ידי דירקטוריון הרכבת לאחר שנים ארוכות שעבד במשרד התחבורה ונחשב לאיש אמונה של רגב.

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קידום מטאורי

לאחר מינויה לקדנציה שנייה במשרד התחבורה, רגב ניסתה למנות את מקורבה משה בן זקן למנכ"ל המשרד, אך ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה קבעה שאין לו מספיק ניסיון. בפשרה של הנציבות מול רגב הוסכם כי במשך חצי שנה בן זקן יכהן כמשנה למנכ"ל המשרד, ואז יובא שוב בפני הוועדה, והוא אכן מונה לבסוף למנכ"ל.

באותה תקופה, מי ששימש כמנכ"ל משרד התחבורה בפועל היה פלור, כאשר גורמים במשרד ציינו כי הוא מקבל כל דרישה של השרה ומעביר אותה "מקצועית". עוד נטען כי פלור היה האיש שהועמד בפרונט, בעוד שמי שניהל את המשרד בפועל באותה תקופה היה בן זקן.

לאחר שמינויו של בן זקן למנכ"ל משרד התחבורה אושר בתחילת הקדנציה, פלור קודם לתפקיד ראש מינהל תשתיות במשרד ואז למשנה למנכ"ל רכבת ישראל, עד שישלים את קידומו המטאורי בתקופת רגב לתפקיד יו"ר רכבת ישראל, מהחברות הממשלתיות הגדולות והמרכזיות, אשר מעסיקה 4,000 עובדים ומצויה במשבר קשה.

אם המינוי יושלם עד לבחירות, פלור יחליף בתפקיד את משה שמעוני, שעבר לכהן כיו"ר חברת מקורות בסבב המינויים שלפני הבחירות.

בממשלה מסבירים את המהלך בכך שפלור נחשב אומנם לאיש אמונה של רגב - אבל גם ליו"ר "נוח" שצפוי לא להיות מעורב בניהול היומיומי של החברה, בניגוד לקודמו בתפקיד. כך, מקווים שם, יצליחו למשוך מנכ"ל חזק ועצמאי, לאחר שבשני הליכי האיתור שפורסמו לא היו שמות של פיגורות בתחום, ולראיה - ההליך הראשון הסתיים ללא בחירה באף מועמד.

חברה במשבר

רכבת ישראל נחשבת בענף לחברה "מצורעת", וגישושים שבוצעו מול מועמדים פוטנציאליים העלו חשש ממעורבות השרה והדירקטוריון ומאחריות פלילית המוטלת על המנכ"ל במקרה של תקלה חמורה, וכאלה לא חסרות.

כבר שנים שרכבת ישראל במשבר. ועד העובדים חזק ומקושר ללשכות השרים, הדירקטוריון עוין למנכ"לים, בוצעו ניסיונות רבים למינויים פוליטיים ולהתערבות בהחלטות ניהוליות, ועשרות מיליארדי שקלים ממתינים לפרסום מכרזים. בין לבין, הנוסעים נפגעים מאיכות הולכת ויורדת של שירותים ומקצב ביצוע לא מספק של פרויקטים.

המנכ"ל הקבוע האחרון של הרכבת, משה (שיקו) זנה, הודיע על התפטרותו בחודש יולי בשנה שעברה. מאז ובמשך כמעט שנה החברה מתנהלת עם ממלאי-מקום בתפקיד המנכ"ל, כשזמן קצר לאחר סיום תפקידו של זנה הרכבת התמודדה עם התקלה הגדולה בתולדותיה, כשמטען השתחרר, פגע בכבלי החשמל, וכתוצאה מכך תנועת הרכבות הושבתה. התקלה יכולה הייתה להסתיים באופן חמור יותר תוך סיכון חיי אדם.

לצד זאת הרכבת מתמודדת עם ביקורת ממשלתית על איכות ומשך ביצוע הפרויקטים ועל השירות הלקוי לנוסעים. בחוק ההסדרים האחרון אף הוצע להפריט את שירותי החברה לנוכח המשבר בה.

במשרדי הממשלה ניסו לגבש "דיל" שבמסגרתו אורלי שטרן, מנכ"לית חברת נתיבי איילון, תגיע לתפקיד מנכ"לית רכבת ישראל, ובתמורה רגב תוכל למנות מועמד מטעמה למנכ"ל נתיבי איילון, אך הדיל עלה על שרטון לאחר ששטרן סירבה להצעה.

שטרן לא היחידה - גם מנכ"לים אחרים סירבו להגיע לחברה הנתונה במשבר עמוק, כמו איתמר בן מאיר, מנכ"ל נת"ע, וניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל. כעת כל אלה יתגלגלו לפתחו של פלור, שיהיה הדמות הבכירה בחברה.