יו"ר רכבת ישראל משה שמעוני מונה ליו"ר מקורות
יו"ר רכבת ישראל משה שמעוני מונה ליו"ר מקורות

משה שמעוני, המכהן כיו"ר רכבת ישראל מאז 2020, נבחר לעמוד בראש חברת המים הלאומית לאחר שהוועדה למינויים בכירים פסלה את מועמדותו של היו"ר בפועל אנדריי אוזן • המינוי מגיע על רקע היערכות אפשרית לתקופת בחירות, שבמהלכה מוטלות מגבלות על מינויים בכירים בחברות ממשלתיות

סתיו ליבנה 12:04
יו''ר רכבת ישראל, משה שמעוני / צילום: אילן בשור
יו''ר רכבת ישראל, משה שמעוני / צילום: אילן בשור

דירקטוריון מקורות החליט למנות את יו"ר רכבת ישראל , משה שמעוני, לתפקיד יו"ר החברה. בחודשים האחרונים הוזכר שמו של שמעוני כמועמד לשורת תפקידי מפתח בחברות ממשלתיות, בהם גם תפקיד יו"ר חברת החשמל. המינוי מגיע לאחר שהוועדה לבחינת מינויים בכירים פסלה את מועמדותו של אנדריי אוזן, ששימש כיו"ר בפועל של מקורות, בשל זיקה פוליטית ולנוכח טענות בנוגע לניסיון הניהולי הנדרש לתפקיד. בעקבות ההחלטה נותר התפקיד ללא יו"ר קבוע. אוזן עתר לבג"ץ נגד הפסילה, אולם במקביל קודמה מועמדותו של שמעוני, שאושרה באחרונה על ידי הוועדה.

שמעוני מכהן כיו"ר רכבת ישראל מאז 2020. במהלך כהונתו התחלפו מנכ"לים בחברה ונמתחה ביקורת על התנהלותה. לאורך השנים נחשב שמעוני למקורב לגורמים פוליטיים בכירים, בהם השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם ושרת התחבורה מירי רגב, שקידמה בעבר את מינויו לתפקיד יו"ר רכבת ישראל.

ברקע לקידום המינוי עומדת האפשרות לתחילתה של תקופת בחירות בתקופה הקרובה, שבמהלכה קיימות מגבלות על מינויים בכירים בחברות ממשלתיות. מינויו של שמעוני עדיין טעון את אישור השר לשיתוף פעולה אזורי, השר הממונה על החברות הממשלתיות ושר האנרגיה והתשתיות הלאומיות, לאחר התייעצות עם ועדת המינויים.