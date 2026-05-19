משרד העבודה הוא שיאן מכתבי התלונה בשנת 2025 - כך עולה מדוח נציב תלונות הציבור שמתפרסם היום (ג'). על-פי הדוח, בשנת 2025 הוגשו 7,082 תלונות נגד משרד העבודה - גידול של 659% לעומת שנת 2024 ושיא שלילי חדש של המשרד. 91% מהתלונות על משרד העבודה נמצאו מוצדקות.

למקום השני הגיע משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עם 2,298 תלונות, אולם רק 26% מתוכן נמצאו מוצדקות.

שר העבודה מאז יולי שעבר הוא יריב לוין, המכהן גם כשר המשפטים, מאז פרישת השר יואב בן צור ביחד עם כל חברי ש"ס מהממשלה בעקבות העיכובים בהעברת חוק הגיוס.

לפי הדוח, מתוך יוזמי התלונות, 211 היו של משרתי מילואים שטענו כי העיכובים ואי-הקדימות גרמו להם מצוקה כלכלית נוספת על המצוקה הקיימת. 106 תלונות הוגשו בידי תושבי עוטף עזה.

אולם משרד העבודה לא לבד. העלייה במספר התלונות נגדו היא חלק ממגמה עליה מצביע נציב תלונות הציבור, ולפיה בשנת 2025 התקבלו בנציבות תלונות הציבור 30,366 תלונות. מעל למחצית מהן, 56%, נמצאו מוצדקות.

"מדובר בעלייה ניכרת של 42% במספר התלונות שהתקבלו לעומת שנת 2024. גם בראי מבצע 'שאגת הארי' - חובה על כלל גורמי הממשלה לבחון את התלונות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה במבצע 'עם כלביא', להפיק מהן את הלקחים הנדרשים ולשפר את השירות לציבור", כתב נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה, מתניהו אנגלמן.

על מנה התלוננו?

לפי הדוח, 29% מהתלונות הוגשו על שירות לציבור, 19% על סבסוד מעונות יום ומשפחתונים, 7% על חינוך והשכלה, ויתר התלונות היו בנושאי כספים, בריאות וגמלאות.

רשות המסים "מככבת" גם היא בדוח: בשנת 2025 הוגשו 1,119 תלונות נגד הרשות, עלייה של 43% משנת 2024, אולם רק 10% מהן נמצאו מוצדקות. הסיבה העיקרית לעלייה בתלונות על רשות המסים, לפי הדוח, היא תלונות של אנשים שנפגעו עקב המלחמה.

על רשות האוכלוסין וההגירה הוגשו 994 תלונות, מתוכן 47% נמצאו מוצדקות. עוד עולה מהדוח כי כ-20% מהתלונות שהתקבלו בנציבות בשנת 2025 עסקו בגופי השלטון המקומי.

תשלומים בסך 12 מיליון שקל

נציב תלונות הציבור מדגיש את התועלת הכלכלית הרבה שיש בתלונות ובפניות של אזרחים על ליקויים קיימים במערכת. כך, בשנת 2025 המתלוננים שפנו לנציבות תלונות הציבור, ואחרים שהושפעו מההחלטות, קיבלו סכום כולל של כ-12 מיליון שקל. כך למשל, בעקבות התערבות הנציבות, מתלונן תושב קריית שמונה שביתו נפגע מטיל, והוא ומשפחתו פונו מהעיר, קיבל מענק בסף 20 אלף שקל מביטוח לאומי, נוסף לתשלום ממס רכוש.

המחוזות שבהם נרשמו מספרי התלונות הרבים ביותר היו יהודה ושומרון וירושלים. מרבית התלונות היו מאשכולות 1 ו-2, המייצגים את הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה ביותר.

ממשרד העבודה נמסר בתגובה כי בשנה הקודמת ניצבו בפניו חסמים ניכרים למתן שירות מהיר, בהם פרסום מבחני התמיכה רק בנובמבר 2024, מערכות מחשוב ישנות ועומס חריג בבקשות וכן הצורך להמתין להכרעת בג"ץ בעתירות שהוגשו. במשרד ציינו כי בוצעה רפורמה משמעותית בנושא הסבסוד על-מנת להקל על הנטל הבירוקרטי. עם זאת, חרף אותם צעדים, הנציבות ממשיכה לקבל מאות תלונות על חוסר זמינות ועיכוב בקביעת דרגות הסבסוד.