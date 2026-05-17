לקוח תבע עורך דין על הסכם שכר טרחה. מה קבע ביהמ"ש?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל nitsan-s@globes.co.il

השכנה הציבה מצלמות בבניין ונתבעה. מה קבעה המפקחת בנושא? הפסיקה בקצרה: בעלת מספר דירות בבניין בנתה והתקינה פרגולה, דק, מדרגות, הרחיבה את החנות שברשותה וכן התקינה מצלמות אבטחה בעורף הבניין. שכניה תבעו אותה והיא חויבה להסיר את אשר בנתה - מלבד המצלמות. בעלת שלוש דירות בבית משותף בשדרות מוריה בחיפה בנתה בשטח הבניין דק, פרגולה ומדרגות, הרחיבה מחסן וחנות, והתקינה מצלמות בשטחים המשותפים. שני בעלי דירות אחרים הגישו תביעה ודרשו לסלק ידה מהרכוש המשותף ולהרוס את המבנים, בטענה כי העבודות בוצעו ללא היתר בנייה ומבלי שניתנה הסכמת הדיירים. הנתבעת טענה מנגד כי העבודות בוצעו על דעת רוב בעלי הדירות או ללא התנגדותם, וכי חלקן, כמו המדרגות והפרגולה, משמשות את כלל הדיירים, מאחר והמדרגות המקוריות היו במצב שלא ראוי לשימוש. בנוגע להרחבת המחסן והחנות (באמצעות קירוי חורף), טענה כי מדובר בשינויים מזעריים שאינם גורמים נזק לשכנים ואף משפרים את נוחות המעבר במקום. המפקחת על המקרקעין בחיפה, יעל ליבוביץ, קיבלה את התביעה בשבוע שעבר - למעט עניין המצלמות. היא הורתה לדיירת להרוס מבנים שהקימה ברכוש המשותף ללא היתר בנייה וללא הסכמת יתר בעלי הדירות. נקבע כי הנתבעת פעלה באופן שרירותי, וביצעה הרחבות ושינויים רבים ברכוש המשותף לכל בעלי הדירות ללא היתרי בנייה וללא שקיבלה לכך הסכמות. המפקחת ציינה כי הרחבת דירה מחייבת הסכמה של שלושה רבעים מהדיירים ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירתם, או הסכמה גורפת בהיעדר היתר. מנגד, התביעה להסרת מצלמות אבטחה, שהותקנו בעורף המבנה, נדחתה; נקבע כי לא הוצבו לעבר שטחים פרטיים, ועל כן מהווות "שימוש סביר" המגן על קניין הדייר. המפקחת קבעה כי הצבת המצלמות על ידי הנתבעת נועדה לאפשר לה לממש את זכות היסוד שלה להגן על קניינה, על אף שלא קיבלה את הסכמת בעלי הדירות - מה שלא נדרש בשימוש כזה. המפקחת הטילה על הנתבעת הוצאות בסך 25 אלף שקל. משמעות הפסיקה: הצבה של מצלמות בשטח משותף שלא פוגעות בפרטיות

או מונעות שימוש של יתר בעלי הדירות - מותר. מספר תיק: 8/213/25

הטיסה בוטלה בשל המצב הביטחוני, וויזאייר חויבה לשלם פיצוי הפסיקה בקצרה: תביעתה של משפחה שטיסתה לווינה בוטלה בשל תחילתו של מבצע צבאי בלבנון - התקבלה. בית המשפט חייב את חברת התעופה ההונגרית וויזאייר בתשלום פיצויים בסך 11,550 שקלים למשפחה. הורים ושלושת ילדיהם הגישו תביעה בסך 23 אלף שקל נגד חברת התעופה וויזאייר (Wizz Air), בעקבות ביטול טיסתם מתל אביב לווינה ב־25 באוגוסט 2024. במשפט שנערך בפני הרשמת הבכירה מירב גולדנר, בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע, טענה החברה כי היא פטורה מתשלום פיצוי סטטוטורי, שכן ביטול הטיסה נבע מהמצב הביטחוני בישראל המהווה "כוח עליון". על פי חוק שירותי תעופה ("חוק טיבי"), חברות תעופה מחויבות לשלם פיצוי כספי קבוע לנוסעים שטיסתם בוטלה, אלא אם יוכיחו כי הביטול נגרם בשל נסיבות שאינן בשליטתן. על רקע המלחמה המתמשכת, עודכן החוק ונקבעו בו מועדים ספציפיים המעניקים פטור מחובת פיצוי בשל המצב הביטחוני. למרות שמועד הטיסה המדובר לא נכלל ברשימת התאריכים שנקבעו בתיקון לחוק, וויזאייר עמדה בסירובה לשלם. החברה טענה כי ההסלמה הביטחונית בימים שקדמו לטיסה, ובפרט בבוקר הטיסה - אז פתח צה"ל במבצע צבאי בלבנון תוך סגירת המרחב האווירי - מהווה עילה לפטור מפיצוי בשל שיקולים ביטחוניים בלתי צפויים. בית המשפט דחה את טענות החברה. הרשמת ציינה כי נציג החברה אמנם הציג קטעי עיתונות על המצב הביטחוני, אך לא הציג אסמכתאות רשמיות על סגירת המרחב האווירי. נקבע כי "לא היה בפי הנציג הסבר המניח את הדעת לאי־התייצבותו של גורם מקצועי מתחום הביטחון או ניהול הסיכונים", שיכול היה להעיד על השיקולים שהובילו לביטול הטיסה ועל המאמצים שננקטו כדי למנוע אותו. משנקבע כי החברה לא הוכיחה שמדובר באירוע בלתי צפוי ושננקטו "מירב המאמצים" מצדה, חויבה וויזאייר לשלם למשפחה פיצוי סטטוטורי במכפלת מספר התובעים בסך 11,550 שקלים, בתוספת הוצאות משפט בסך 750 שקלים. משמעות הפסיקה: חברת תעופה המבקשת פטור מתשלום פיצוי בגין טיסה שבוטלה במועד שאינו מופיע בחוק, נדרשת להוכיח כי הביטול נבע מנסיבות חריגות וכי נקטה את מירב המאמצים כדי להימנע ממנו. מספר תיק: 63640-09-25