עכשיו זה סופי: בית המשפט העליון דחה אתמול (ב') את ערעורו של מאור להב, אחד משני המייסדים של חברת הפינטק פנדה יישומי מסחר, ואישר כי להב יידרש לשלם הוצאות משפט בגובה 3 מיליון שקל - מהגבוהות שנפסקו עד היום בישראל. בלב הפרשה מצוי סכסוך עסקי חריף בין להב לבין שותפו לשעבר להקמת פנדה, שמואל גוטמן - סכסוך שהעסיק במשך שנים את מערכת המשפט.

נשיא העליון, השופט יצחק עמית, והשופטים יעל וילנר ועופר גרוסקופף, דחו את הערעור שהגיש להב על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיולי 2025, בה קבע שופט המחלקה הכלכלית, מוחמד עלי, כי להב ישלם לגוטמן לא פחות מ-2.5 מיליון שקל עבור שכר-הטרחה של עורכי הדין שייצגו את האחרון בהליך. להב אף נדרש לשלם חצי מיליון שקל נוספים לכיסוי שכר-הטרחה שהוציאה החברה עצמה בהליך, ובסך-הכול נקבע כי ייאלץ להיפרד מ-3 מיליון שקל בהוצאות.

בהחלטתם השבוע קבעו שופטי העליון, כי לא מצאו הצדקה לסטות מההלכות המשפטיות שנקבעו בעבר, ולפיהן ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בגובה ההוצאות. משכך, נדחה הערעור שהגיש להב, ואיתו נדחה גם הערעור שהגישו גוטמן והחברה. אלה טענו, כי אין די בסכום ההוצאות שנפסק לטובתם במחוזי שכן ההוצאות הריאליות של כל אחד מהם מגיעות ל-6.5 מיליון שקל.

"מהלך טקטי שלא בתום-לב"

ביהמ"ש העליון אף דחה את הערעור של להב על החלטה קודמת של המחוזי, מפברואר 2025, שחייבה אותו ואת גוטמן למכור לצד שלישי את פנדה, שהוקמה ב-2007 ועסקה בשירותי תוכנה למסחר בשוק ההון. השניים החזיקו בחברה בחלקים שווים, תוך שהם מכהנים כדירקטורים בחברה, אך מבלי שערכו ביניהם הסכם מייסדים. החברה רשמה הצלחה תוך שהיא מעסיקה עשרות עובדים אך ב-2020 עלו היחסים בין המייסדים על שרטון, והם נקלעו לסכסוך רווי האשמות.

בהמשך הסכימו גוטמן ולהב על היפרדות - אך נחלקו בשאלה כיצד ליישמה. גוטמן הציע למכור את החברה לקונה חיצוני שיציע עבורה את המחיר הגבוה ביותר. להב הסכים לכך בתחילה, אך בהמשך דרש לכפות על גוטמן לרכוש ממנו את מניותיו בחברה. כאמור, המחוזי קיבל את עמדת גוטמן.

השופט עלי מהמחוזי קבע בהקשר זה, כי להב שינה את עמדתו "באופן קיצוני" כאשר הסכים תחילה למכירת החברה לצד ג', "לאחר מכן שמר על עמימות, ועם התקדמות ההליך המשפטי שינה את עמדתו מן הקצה אל הקצה וביקש לקצור יתרון על פני גוטמן, בכך שביקש לחייב את גוטמן לרכוש את מניותיו בערכן ההיסטורי, ובמקביל העלה טענות קשות שיש בהן לפגוע בערך החברה ובסיכויי מכירתה". בית המשפט כינה את ההתנהלות הזו מצד להב "מהלך טקטי שלא בתום-לב".

כעת דחה, כאמור, ביהמ"ש העליון את ערעור להב ואישר כי החברה תימכר. השופטים אף הטילו על להב לשלם הוצאות משפט בגובה של 40 אלף שקל בגין הערעור שנדחה לגבי המכירה.

גוטמן יוצג על ידי עורכי הדין יותם בלאושילד, רעות דהן-היימן, טל גל ורון בכר ממשרד הרצוג. להב ייצג את עצמו בעליון וחברת פנדה יוצגה על ידי עוה"ד זוהר לנדה, לינה מחולה וקרן בן מרדכי ממשרד ברנע ג'פה לנדה.