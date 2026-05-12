110 דיירים מול "סרבן" אחד: מה קבע ביהמ"ש?

בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשה של דייר סרבן לעכב פרויקט התחדשות עירונית, לאחר שבית המשפט המחוזי חייב אותו לחתום על ההסכם. הדייר ביקש לא לבצע את פסק הדין עד להחלטה בערעור בטענה כי חתימתו על ההסכם תיצור מצב בלתי הפיך שיסכל את הערעור.

● עשרות אלפי דירות יקבלו מיגון אקוסטי עוד לפני תחילת העבודות

● המהפך של הדרום: העיר שמובילה בהתחלות הבנייה

כל שאר דיירי פרויקט ברחוב שלמה המלך בחיפה חתמו על הסכם עם היזם, אך בעל דירה אחד התנגד כי רצה זכויות נוספות. מדובר בפרוייקט הכולל עשרה בניינים ובהם 111 דירות.

חברת אזורים פעלה לקידום פרויקט פינוי־בינוי במתחם שיאפשר לבנות 616 דירות חדשות במקום הישנות. לפי התוכנית, הדיירים אמורים לעבור מדירתם הישנה היישר לדירתם החדשה - מבלי שיידרשו לשהות בדיור חלופי.

שאלת ההתיישנות

הדייר הסרבן מחזיק בדירה בת 38.2 מ"ר בקומה השנייה. הוא טען שהוא מחזיק במחסן בשטח של כ־41 מ"ר ובחצר בשטח של כ־29 מ"ר, שאביו רכש בשנות ה־50 של המאה הקודמת מחברת עמידר. אין חולק כי הדירה והמחסן מעולם לא נרשמו על שמו, וגם לא על שמו של אביו בלשכת רישום המקרקעין.

כבר ב־2020 הגישו בעלי הדירות תביעה באמצעות עו"ד אלדר אדטו נגד הסרבן בטענה כי סירובו אינו סביר וגורם להם נזק של לא פחות מ־750 אלף שקל. הדייר טען כי הוא זכאי לתמורה גבוהה יותר מזו הנקובה בהסכם שהוצע לו, בשל זכויותיו הנטענות במחסן ובחצר.

החלטת המחוזי: בית המשפט המחוזי קבע כי אביו של המבקש אכן רכש את המחסן והחצר בתמורה לביצוע עבודות בנייה וסלילה עבור עמידר, אך כאשר נרשם הבית המשותף בשנת 1974 לא הוצמדו המחסן והחצר לדירת האב. כיוון שהאב לא פעל לשנות את הרישום וחלפו למעלה מ־25 שנה ממועד הרישום - דין התביעה שהגיש המבקש להידחות מחמת התיישנות.

בית המשפט קיבל את תביעתו להגדלת השטח לו הוא זכאי, והדייר חויב לחתום על ההסכם בכפוף לתוספת שנקבעה. הוא גם חויב ב-15 אלף שקל הוצאות משפט בשל מה שהגדיר בית המשפט כ־"דרישותיו הסחטניות" של המבקש והתנהלותו הדיונית. הדייר החליט לערער על ההחלטה לעליון.

החלטת העליון: השופט יחיאל כשר קבע שאין מקום להמשיך ולעכב את הפרויקט וניתן לדון בערעור גם לאחר שהפרויקט יצא לדרך, זאת מאחר שהדייר מבקש תוספת מטראז'.

"אם מסיבה כלשהי לא ניתן יהיה להעניק למבקש דירת תמורה גדולה יותר בעין, הנזק שייגרם לו כתוצאה מכך אינו אלא נזק כספי, שאין קושי לפצות בגינו". כתב השופט כשר. "קבלת בקשתו של המבקש תפגע ב־110 בעלי הדירות המחכים למימוש פרויקט זה למעלה מחמש שנים. מדובר בדיירים המתגוררים בבניינים ישנים ורעועים, הנטולים מיגון, ואשר חתמו על ההסכם, לאורך תקופה שתחילתה עוד משנת 2014, בציפייה לשיפור דרמטי בתנאי מגוריהם".

השופט כשר הביא בחשבון כי מדובר בפרויקט בינוי־פינוי ולא פרויקט פינוי־בינוי. כלומר, ההריסה אינה מתחילה עד לאחר השלמת הבנייה ומסירת הדירות.

"מאזן הנוחות"

"כל עיכוב נוסף בהתנעת הפרויקט פירושו המשך שהייתם של 110 משפחות בדירות ישנות, ודחיית המועד שבו יוכלו לעבור ישירות לדירותיהן החדשות. מאזן הנוחות נוטה איפוא במובהק לטובת בעלי הדירות", נכתב.

מספר תיק: 74228-03-26