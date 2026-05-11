מנהל קרן הפיצויים חושף: סכום העתק שידרש לשיפוץ מגדלי דה וינצ'י

עלויות שיקום מגדלי המגורים שניזוקו בתל אביב וברמת גן יגיעו לכמיליארד שקל, ורק השיפוץ של קירות המסך של מגדלי דה וינצ'י יגיע לכחצי מיליארד שקל. כך אמר אמיר דהן, מנהל קרן פיצויים ברשות המסים בוועידת מרכז הנדל"ן שמתקיימת באילת.

דהן סיפר, כי "האתגרים מה-7 לאוקטובר היו עצומים. עד היום הקרן שילמה קרוב ל-37 מיליארד שקלים ואנחנו צפויים לשלם עוד 10 מיליארד שקלים".

לדבריו, אתגר שיפוץ קירות המסך שניזוקו במלחמה האחרונה, הוא אתגר חדש, שהמדינה לא חוותה עד כה. "קירות מסך שנפגעו בבניינים כמו דה וינצ'י בתל אביב ובז'בוטינסקי 16 ברמת גן הם מאוד מורכבים. יש ריצוף שצריך לפתוח ולהחליף את כל קירות המסך", אמר.

"בהערכה בדה וינצ'י זה יעבור את החצי מיליארד שקל נזק. היום אנחנו שם רק בחלק הקונסטרוקטיבי. זה גורם לנו לאתגרים שלא הכרנו אותם. אנחנו צריכים לחשוב על קירות המסך ולחשוב מה יהיה בעתיד, כי אני מעריך שאנחנו לא לפני תקופת שלום וזה עשוי לקרות שוב". יש לציין, כי גם העלויות המוערכות לשיפוץ מגדל ז'בוטינסקי ברמת גן מגיעות לכחצי מיליארד שקל.

עוד אמר דהן, כי האתגר העיקרי העומד בפני המדינה הוא חוק שיקום אתרי הרס במתחמי פינוי בינוי, "אנחנו רוצים לקדם את זה כמה שיותר מהר. נמליץ על רמת גן, ערד ודימונה כמתחמים הראשונים שייצאו לפועל", אמר והעריך כי בתוך חודשיים ייצאו מכרזים ויזמים יתחילו לעבוד באתרים.