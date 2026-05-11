מהמרים על הסוס הלא נכון: האזהרה של "מלך האג"ח"

"מלך האג"ח" משגר אזהרה למשקיעים שממהרים להשקיע בנכסים מסוכנים.

ג'פרי גונדלאך, משקיע האג"ח האגדי ומנהל ההשקעות הראשי של DoubleLine Capital, אמר כי הוא ממליץ למשקיעים להצטייד במזומן, זהב ונכסים "ריאליים" אחרים בתיקי ההשקעות שלהם השנה.

בשיחה עם בלומברג השבוע, הוא הצביע על קומץ סיכונים שהוא רואה, המרחפים מעל שוק המניות ונכסים אחרים, ובראשם הסיכון שהפדרל ריזרב עשוי להעלות את הריבית במקום להוריד אותה.



גונדלאך, "דובי" ותיק (הנוקט בעמדה פסימית) שהזהיר שוב ושוב מפני סיכוני האינפלציה ושחיקת ערכו של הדולר האמריקאי, התייחס לציפיות שהיו בתחילת השנה, לפיהן הבנק המרכזי יבצע שתיים עד שלוש הורדות ריבית עד סוף 2026.

"אם אתם קונים נכסי סיכון בהתבסס על שתי הורדות ריבית בלבד - וזה הרעיון שבו אתם דבקים בביטחון גבוה - אתם מהמרים על הסוס הלא נכון. אנחנו לא הולכים לראות הורדות ריבית השנה," אמר גונדלאך.

הציפייה להורדות ריבית הייתה כוח מרכזי שדחף את השוק מעלה בשנה האחרונה. אולם, התחזית לגבי הורדת הריבית נפגעה משמעותית בשל המלחמה באיראן, ששלחה את מחירי הנפט לזינוק והציתה חששות מפני אינפלציה גבוהה יותר בכל רחבי הכלכלה.

הסיכויים לכך שהפדרל ריזרב יבצע הורדות ריבית כלשהן השנה עמדו ביום שישי על כ-12%, ירידה לעומת סבירות של 21% שתומחרה לפני כחודש, כך על פי כלי ה-CME FedWatch. במקביל, הסיכויים להעלאת ריבית זינקו במהלך החודש האחרון ל-16%, לעומת סבירות כמעט אפסית בתחילת אפריל.

גונדלאך הוסיף כי המניות נראות יקרות, בהתחשב בסיכון לעליית הריבית. נזכיר כי המדדים המרכזיים טיפסו לשיאים חדשים בשבועות האחרונים, זאת למרות שארה"ב ואיראן טרם חתמו על הסכם שלום רשמי.

אני פשוט חושב שהשווקים גבוהים מאוד, מאוד", אמר גונדלאך, כשהוא מציג את העדכונים האחרונים לתיק ההשקעות האידיאלי שלו עבור משקיעים.

להלן המרכיבים של "תכנית המשחק" המעודכנת של גונדלאך להשקעות:

● מזומן (הקצאה של 20%): גונדלאך אמר כי הוא תומך בכך שחמישית מתיק ההשקעות יוחזק במזומן, ללא שינוי מהמלצתו הקודמת מסוף השנה שעברה.

● נכסים מוחשיים (הקצאה של 20%): סחורות יעבדו היטב עבור פלח זה בתיק, אמר גונדלאך.

● המלצתו להקצות 20% מהתיק לנכסים ריאליים מהווה עלייה לעומת המלצתו הקודמת בשנה שעברה, שעמדה על 10%-15%.

● זהב, כנכס מוחשי, מעורר עניין מיוחד אצל גונדלאך. אם המתכת היקרה תרד מתחת ל-3,500 דולר לאונקיה, גונדלאך אמר שהוא יקנה אותה "בשתי ידיים".