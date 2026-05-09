ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם המדד שעלה 65% מינואר ומזכיר למייקל ברי את בועת הדוט-קום
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בינה מלאכותית

המדד שעלה 65% מתחילת השנה ומזכיר למייקל ברי את בועת הדוט-קום

"אף אחד לא מדבר על שום דבר אחר", כתב מייקל ברי, תוך שהוא מזהיר מבועת Ai • אזהרה נוספת שפורסמה השבוע כוללת אפשרות של תיקון חד מאוד בשווקים

שירות גלובס 07:55
מייקל ברי
מייקל ברי

מייקל ברי, הידוע גם כ"ביג שורט", מזהיר כי הקיבעון של שוק המניות על בינה מלאכותית מתחיל להידמות לשלבים הסופיים של בועת הדוט-קום.

מייקל ברי מהמר שלא מוקדם מדי למהלך נגד ענקית הבינה המלאכותית
כשהדולר והאג"ח בארה"ב לא מספקים הגנה: איפה נמצא מקלט לכסף

"בינה מלאכותית ללא הפסקה. אף אחד לא מדבר על שום דבר אחר כל היום", כתב ברי אתמול (ו') בפוסט בסאבסטאק, לדבריו לאחר שהאזין לסיקור פיננסי בטלוויזיה וברדיו במהלך נסיעה ארוכה.

המשקיע המפורסם הידוע בעיקר בזכות המשבר של 2008 והסרט "מכונת הכסף" (The big Short), אמר כי מניות כבר לא מגיבות באופן משמעותי לנתונים כלכליים כמו דוחות תעסוקה או סנטימנט צרכנים.

"מניות לא עולות או יורדות בגלל מקומות עבודה או סנטימנט צרכנים", כתב ברי. "הן עולות על פי תזה בת שתי אותיות שכולם חושבים שהם מבינים... מרגיש כמו החודשים האחרונים של בועת 2000-1999".

ברי השווה את העליות האחרונות של מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) עם העלייה שקדמה לקריסת מניות הטכנולוגיה במרץ 2000. המדד עלה ביותר מ-10% השבוע, וב-65% מתחילת השנה.

המשקיע המיליארד פול טיודור ג'ונס ערך אף הוא השבוע הקבלה בין קפיצת השווקים המונעת על ידי בינה מלאכותית, לבין התקופה שקדמה לקריסת הדוט-קום, אם כי הוא מאמין שלשוק השוורי עוד יש מהלך לפניו. ג'ונס אמר השבוע לתוכנית "Squawk Box" של CNBC שהסביבה הנוכחית דומה לזו של 1999 - בערך שנה לפני שמניות הטכנולוגיה הגיעו לשיא בתחילת שנת 2000 - והעריך שהעלייה עשויה להימשך עוד שנה או שנתיים.

במקביל, ג'ונס הזהיר כי התיקון הסופי עלול להיות דרמטי אם השווים ימשיכו לעלות.

"רק דמיינו ששוק המניות עלה בעוד 40%", אמר ג'ונס. ״אתה פשוט יודע שיהיו כמה... תיקונים עוצרי נשימה".