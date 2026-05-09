מייקל ברי, הידוע גם כ"ביג שורט", מזהיר כי הקיבעון של שוק המניות על בינה מלאכותית מתחיל להידמות לשלבים הסופיים של בועת הדוט-קום.

"בינה מלאכותית ללא הפסקה. אף אחד לא מדבר על שום דבר אחר כל היום", כתב ברי אתמול (ו') בפוסט בסאבסטאק, לדבריו לאחר שהאזין לסיקור פיננסי בטלוויזיה וברדיו במהלך נסיעה ארוכה.

המשקיע המפורסם הידוע בעיקר בזכות המשבר של 2008 והסרט "מכונת הכסף" (The big Short), אמר כי מניות כבר לא מגיבות באופן משמעותי לנתונים כלכליים כמו דוחות תעסוקה או סנטימנט צרכנים.

"מניות לא עולות או יורדות בגלל מקומות עבודה או סנטימנט צרכנים", כתב ברי. "הן עולות על פי תזה בת שתי אותיות שכולם חושבים שהם מבינים... מרגיש כמו החודשים האחרונים של בועת 2000-1999".

ברי השווה את העליות האחרונות של מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) עם העלייה שקדמה לקריסת מניות הטכנולוגיה במרץ 2000. המדד עלה ביותר מ-10% השבוע, וב-65% מתחילת השנה.

המשקיע המיליארד פול טיודור ג'ונס ערך אף הוא השבוע הקבלה בין קפיצת השווקים המונעת על ידי בינה מלאכותית, לבין התקופה שקדמה לקריסת הדוט-קום, אם כי הוא מאמין שלשוק השוורי עוד יש מהלך לפניו. ג'ונס אמר השבוע לתוכנית "Squawk Box" של CNBC שהסביבה הנוכחית דומה לזו של 1999 - בערך שנה לפני שמניות הטכנולוגיה הגיעו לשיא בתחילת שנת 2000 - והעריך שהעלייה עשויה להימשך עוד שנה או שנתיים.

במקביל, ג'ונס הזהיר כי התיקון הסופי עלול להיות דרמטי אם השווים ימשיכו לעלות.

"רק דמיינו ששוק המניות עלה בעוד 40%", אמר ג'ונס. ״אתה פשוט יודע שיהיו כמה... תיקונים עוצרי נשימה".