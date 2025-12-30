מייקל ברי כבר היה בסרט הזה. כמו שרואים בסצנה מהסרט שנעשה על פי דמותו, "מכונת הכסף", כשכריסטיאן בייל המגלם את ברי מספר למשקיעים על ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי; אם הוא צודק, השוק יקרוס ומנהל קרן הגידור יגרוף קופה של 700 מיליון דולר על חוזים דמויי ביטוח. אם לא, הוא יפשוט רגל בעוד כמה רבעונים.

● מנהל ההשקעות שמעריך מה צפוי לשוק הישראלי ב־2026

● הכלכלה שתלויה במניה אחת והמדד שזינק ב־90%: הבורסות הכי חזקות והכי חלשות של 2025

ברי מהסרט אומר: "אתם תראו, זה ישתלם… אולי הקדמתי, אבל אני לא טועה".

"זה אותו הדבר!", צועק לו בחזרה אחד המשקיעים.

כעת, ברי (האמיתי) מנסה לשכנע את וול סטריט שהוא יכול להרוויח מנפילה של ענקיות תחום הבינה המלאכותית - אנבידיה ופלנטיר . התעשייה תמכה לכל אורך השנה בעלייתו של השוק לשיאים חדשים, אך ברי, ששמר על פרופיל נמוך בעשור האחרון, הכריז כי יש בו בועה והיא תתפוצץ בקרוב. הוא רק לא היה בטוח מתי.

"אם מייקל נכשל במשהו בעת בועת הדוט.קום, זה בכך שהקדים את התהליך. בבועת הדיור? הוא שוב הקדים את התהליך", אמר מייקל גרין, מנהל קרן גידור לשעבר שכיום משמש כאסטרטג ראשי בחברת ניהול קרנות הסל האקטיביות Simplify Asset Management. כמו ברי, גם הוא הזהיר מפני טרנדים בשוק - במקרה שלו השקעות פסיביות. "זה עניין משמעותי לדעת כמה מהר זה ייגמר, לא?".

ברי הוא מסוג האנשים הבוטים והמעוררי התנגדות שיכולים להיות דמות טובה בספר של מייקל לואיס (עיתונאי והסופר מאחורי "מכונת הכסף"): הוא נוירולוג בהכשרתו, שהצליח בענק בעיסוק הפנאי שלו - כשהימר נגד הטובים והמבריקים ביותר של וול סטריט.

זו לא רק התרברבות. וורן באפט כינה אותו פעם קסנדרה - הכוהנת הטרויאנית המיתולוגית שנבואותיה הקודרות זכו להתעלמות. מאז הימורו המוצלח נגד שוק הדיור, ברי צבר קהל מעריצים ברשת שמנתחים את הפוסטים שלו בפורומים, לרבות בפורום Burryology ברדיט. הוא אימץ את הפרסונה הזו. ב-X, הוא מכונה "קסנדרה ללא מעצורים", והוא מפרסם צילומי מסך של בייל מגרסת הסרט של חייו עבור יותר ממיליון עוקביו.

הוא מייחס את נקודת המבט הלא שגרתית שלו לאובדן עינו השמאלית בגלל סרטן בילדות, כמו גם לאבחון אוטיזם שעבר בבגרותו. כאילו כדי להדגיש את מעמדו השנוי במחלוקת, הוא מטאליסט מושבע, ומדי פעם הוא ממליץ על שירים כמו "I Am Hated" של Slipknot.

ברי מרגיש את הלחץ כעת. בחודש שעבר הוא סגר רשמית את קרן הגידור שלו. בעקבות זאת, הוא השיק ניוזלטר שלדבריו ישתף את התזה הגדולה הנוכחית שלו עם משקיעים, ויתמקד בסיבות לירידה הצפויה במניות הבינה המלאכותית. בתוך שבועות, "קסנדרה ללא מעצורים" הפך לאחד מהניוזלטרים הפיננסיים הנמכרים ביותר ב- Substack , עם כ-171 אלף מנויים, אם כי בדרך כלל רק אחוז קטן מהם משלמים. ברי מבקש דמי מנוי של 379 דולר לשנה - מחיר מציאה ביחס לחלק מהמתחרים שלו, הגובים למעלה מאלף דולר לשנה.

"ניבא 20 מתוך שני המיתונים האחרונים"

דבריו הנחרצים של ברי מגיעים על רקע החרדה הרווחת ביחס לאופן שבו חברות מבוססות AI משקיעות זו בזו, ולמגבלותיהם של מרכזי נתונים מבחינה מעשית. הרעיון הבסיסי שלו אינו לבטא נבואת זעם נגד בינה מלאכותית, כמו לטעון שהשוק התנתק מהמציאות.

"הבועה הזו דומה מאוד לדוט.קום", הוא טען בפודקאסט בהנחיית הסופר מייקל לואיס, "שלא הייתה באמת בועה של חברות אינטרנט אלא של העברת נתונים".

יצוין כי ברי לרוב אינו מגיב ומסרב לדבר עם כתבים.

עד כה, השפעתו על המניות הייתה מועטה, אם כי חששות מסוימים סביב תשתית ה־AI גברו. גם התגובות אליו ברשתות החברתיות נוטות לזלזול, כשהבדחנים שם מתלוצצים כי הוא 'ניבא 20 מתוך שני המיתונים האחרונים'.

רבות מהתחזיות הדרמטיות ביותר של ברי לקריסות שוק ב־15 השנים האחרונות היו שגויות. בפוסט חידתי מ־31 בינואר 2023, הוא קרא לעוקביו "למכור". בדיעבד בנק סיליקון ואלי (SVB) אכן קרס חודשיים לאחר מכן, אך מדד S&P 500 עלה בכ־70% מאז, וברי הודה כי זו הייתה טעות.

בניסיון להגן על הרקורד שלו, פנה בימים האחרונים ל־X, שם כתב בין היתר בהתייחס לקריאה שלו מ־2023: "שני בנקים קרס והשוק נפל. תיקנתי את עצמי כשהוא הגיע לתחתית, וטענתי שבטוח לקנות שוב".

אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, כינה את ברי "משוגע לגמרי" ב־CNBC.

זאת לאחר שבתחילת נובמבר ברי חשף הימור נגד אנבידיה - יצרנית השבבים שהיא כיום החברה היקרה ביותר בעולם, ופלנטיר מתחום התוכנה שחזקה ב־AI, אשר יחד שוויין מוערך בכ־5 טריליון דולר. ההימורים של ברי היו קטנים יחסית, כ־10 מיליון דולר באופציות מכר (פוט), אך הם יכולים להפוך ליותר ממיליארד דולר אם המניות הללו ירדו משמעותית.

"הצגה חשבונאית שמזכירה את אנרון"

"פלנטיר ואנבידיה הן שתי החברות בעלות המזל הרב ביותר על פני כדור הארץ", טען ברי בראיון לפודקאסט של לואיס. בין היתר ייחס את הימורי השורט שלו לסיבות שונות, הקשורות זו לזו - לגבי פלנטיר, שהיא תלויה מדי בחוזים ממשלתיים קמצניים ונדיבה יתר על המידה כלפי מנהליה. הוא גם הצביע על תחרות עזה, במיוחד מצד IBM. ההימור שלו ישתלם אם פלנטיר תרד בשנת 2027 ל־50 דולר למניה, לעומת שווי של כ־200 דולר שלפיו היא נסחרת כעת.

המנכ"ל קארפ אמר ב־CNBC כי לא רק שלא הסכים עם הניתוח של ברי, אלא שהוא מאמין כי זה היה ניסיון לתמרן את השוק.

בהתייחס לאנבידיה, ברי תולה את הבעיה בקשר עם לקוחותיה, דוגמת אורקל ומטא, שם הוא רואה רשת של בעיות. אנבידיה סייעה במימון חלק מהרכישות שלהן בעסקאות, שלדברי ברי מזכירות התנהלות של חברות שהסתבכו כמו אנרון, שתמכה כלכלית בלקוחות שלה שרכשו את מוצריה.

ברי התמקד גם בהצגה החשבונאית בחברות אלה, שבאנבידיה התמקדה בתוחלת החיים של השבבים - שסייעה לחברות לנפח את רווחיהן, לטענתו. אם הבועה תתפוצץ, אפקט דומינו של רווחים נמוכים יותר, נפילה במניה וצמצום בהשקעות עלול להכביד על המכירות העתידיות של אנבידיה.

באשר להימור השורט של ברי, זה ישתלם אם אנבידיה תיפול בכ־37%, למחיר מניה של 110 דולר, עד 2027. כעת היא עומדת על כ־190 דולר.

אנבידיה סירבה לקבל את הניתוח של ברי. כפי שהגיבה למגזין Barron’s: "אנבידיה אינה פועלת בדומה להונאות חשבונאיות היסטוריות, משום שהעסק הבסיסי שלה יציב מבחינה כלכלית. הדיווח שלנו מלא ושקוף, ויש לנו מוניטין של יושרה שאכפת לנו ממנו".

מניות אנבידיה ופלנטיר ירדו אמנם מאז ה־3 בנובמבר, אך לא ברציפות.

לעת עתה, ייתכן שההימור של ברי דווקא מדרבן את המשקיעים שאינם רואים אופק קודר. גרין מ־Simplify Asset אף מעלה אפשרות ש"המודעות לכך עודדה אנשים 'לעבור צד' ולהשתכנע אף יותר שהמניות הללו יכולות להגיע לרמות שווי בלתי מוגבלות".