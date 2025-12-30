למרות עננות רבות של אי-ודאות בשווקים הגלובליים, ממלחמת סחר, דרך מלחמות כואבות כאן בישראל וגם באירופה ובאסיה - שנת 2025 מסתיימת כשנה חיובית מאוד למשקיעים במניות ברחבי העולם.

שורה של מדדים מובילים בבורסות מרכזיות רשמו השנה שיאים חדשים, בארה"ב, באירופה, ביפן וגם כמובן כאן בת"א. במונחי תשואה דולרית, שמתואמת לשינויי המט"ח בורסת תל אביב היא המצטיינת במערב השנה עם תשואה דולרית של מעל 73% (לעומת מעל 50% בתשואה שיקלית). אבל במונחי מטבע מקומי, יש כמה בורסות שהצליחו לעקוף את אחוזת בית. הנה 8 הבורסות המצטיינות והמאכזבות בעולם לשנת 2025.

קוריאה הדרומית: שיאנית התשואות

90% במדד KOSPI 50

הבורסה החזקה ביותר השנה הייתה זו של קוריאה הדרומית: מדד KOSPI 50 הקוריאני זינק ב־90.3% והמדד הנוסף KOSPI 100 הסתפק בעלייה "צנועה" יותר של 84%. המדדים הקוריאנים מוטים לתחומי הטכנולוגיה והשבבים, ופריחת ה־AI תרמה לזינוקים בהם (ובתקופה שגברו החששות מבועת AI, המדדים נחלשו). בין המניות הקוריאניות המרכזיות ניתן להזכיר את Samsung ואת SK Hynix - שתי מניות שכיכבו השנה עם קפיצות בשיעור תלת־ספרתי. באתר CNBC נכתב לאחרונה ש־SK Hynix בוחנת אפשרות להיסחר גם בוול סטריט, שם רשומה למסחר המתחרה שלה, Micron. "החברה נמצאת במוקד הפריחה של תשתיות ה־AI", נכתב שם וצוין שהשבבים שהיא מייצרת משולבים במעבדים של אנבידיה.

באופן כללי יותר, באתר הדרום קוריאני The Korea Economic Daily נכתב לאחרונה כי בשוק מהמרים על התרחבות ההובלה הדרום קוריאנית בסקטורים שונים, מה שעשוי להביא את המדד לרמה של 5,000 נקודות ב־2026, לעומת כ־4,500 כיום.

גאנה: טסה עם הזהב

79% במדד GSE

הבורסה שהניבה את התשואה השנייה בטיבה השנה נמצאת במערב אפריקה: המדד המוביל בבורסה של גאנה, GSE, טיפס השנה ב־79%, והבורסה אף הצליחה למשוך השנה הנפקות חדשות אחרי מספר שנות יובש.

הצמיחה בגאנה הואטה ביחס לשנה קודמת אך היא עדיין מהירה, צמיחה שנתית של 5.5% שנרשמה ברבעון השלישי של השנה בזכות שיפור במגזרי החקלאות והשירותים. ב־IMF (קרן המטבע הבינלאומית) כתבו לאחרונה כי "חלפו 3.5 שנים מאז… משבר מאקרו־כלכלי ומשבר חוב בגאנה… ההתאוששות הכלכלית של המדינה האפריקאית צוברת תאוצה בהדרגה, האינפלציה יורדת משמעותית והמערכת הפיננסית עמידה יותר".

גאנה נהנית גם מעליית מחירי הזהב לשיא. היא נחשבת לאחת מיצרניות הזהב הגדולות באפריקה, והמדיניות הממשלתית בה גם תומכת באופן אקטיבי בסקטור באמצעות יוזמות להרחבת הכרייה.

צ'ילה: נשיא "ידידותי לשוק"

56% במדד IPSA

בורסה נוספת שבלטה לטובה השנה היא זו של צ'ילה, שבה המדד המוביל IPSA עלה ב־56.4%. החודש נערכו בחירות במדינה הדרום אמריקאית ונבחר נשיא חדש, חוסה אנטוניו קאסט שנחשב לשמרן (ופרו־ישראלי). ברויטרס נכתב בעקבות בחירתו כי הציפיות הן שתחת כהונתו ייצאו לפועל יוזמות "ידידותיות לשווקים" וציטטו מומחה שאמר כי התוצאות "שוריות למדי עבור נכסים צ'יליאנים", כמו איגרות חוב והמטבע המקומי, פסו.

בלי קשר לבחירות, בבנק העולמי כתבו לאחרונה על צ'ילה כי היא מדינה שידועה ברקורד של מדיניות מאקרו כלכלית איתנה ומוסדות חזקים, והצליחה להתמודד היטב עם תנודתיות גלובלית. עם זאת הוסיפו שם כי היא מתמודדת עם אתגרים הקשורים לצמיחה נמוכה, השקעות נמוכות וקיפאון בפריון. ברבעון השלישי של השנה, כלכלת צ'ילה צמחה בקצב שנתי של 1.6%, נמוך מהתחזיות שהיו 1.9%.

יוון: קאמבק מיתולוגי

52% במדד FTSE/ASE Large Cap

יוון הפגינה השנה קאמבק מיתולוגי. מדד המניות הגדולות ביוון - מדד FTSE/ASE Large Cap סוגר שנה עם עלייה של 51.9%, והמדד היווני ASE (Athens Composite שנחשב למדד המוביל בבורסה היוונית) נהנה גם הוא מרוח גבית ועלה ב־46%.

2025 הייתה השנה שבה סוכנויות הדירוג הבינלאומיות חזרו לדרג את החוב היווני בדירוג השקעה (בניגוד לדירוג ספקולטיבי, "אג"ח זבל") - כך למשל במודי'ס ציינו בחודש מרץ שיש שיפור מהיר מהצפוי ועמידות גבוהה של כלכלת המדינה לזעזועים עתידיים. "אנחנו מצפים שיוון תמשיך לרשום עודף תקציבי שיפחית בהדרגה את נטל החוב הגבוה", נכתב שם. זאת, כעשור וחצי אחרי שיוון נקלעה למשבר כלכלי חמור שכמעט הוביל אותה לפשיטת רגל.

בתחזית שפורסמה בחודש שעבר, הנציבות האירופית צופה שכלכלת יוון תצמח השנה ב־2.1% וב־2026 היא תצמח ב־2.2%. האינפלציה צפויה לרדת בהדרגה ולפי הנציבות, "האבטלה ביוון יורדת לרמות שלא נראו למעלה מעשור, אך האתגרים המבניים נותרו".

דנמרק: תלויה בגלולת הרזיה

24%- במדד OMX Copenhagen 20

הבורסה עם הביצועים החלשים ביותר בשנת 2025 היא דנמרק - מדינה מפותחת עם כלכלה חזקה. בסקירה שפרסמה הנציבות האירופית בחודש שעבר נכתב שהצמיחה מבוססת על הייצור התעשייתי והפקת גז בים הצפוני, והאינפלציה צפויה להישאר מתונה בשל צעדי מדיניות הממשלה.

אם כך, מה מסביר את החולשה הבולטת של המדד המוביל - OMX Copenhagen 20 בשנה האחרונה? המדד נחלש ב־24.4% (למרות עלייה קלה בחודש האחרון) והוא כולל את 20 החברות הדניות הגדולות ביותר, וכמה מהן בלטו לרעה השנה. כך למשל חברת התרופות נובו נורדיסק, שבעבר שוויה היה גבוה יותר מהתוצר של דנמרק כולה, נפלה השנה ב־48% אחרי שקיצצה תחזיות בשל תוצאות נמוכות מהצפוי בתרופות לטיפול בהשמנה, ובהמשך נכשלה בניסוי קליני בתרופה לאלצהיימר. גם מניית האנרגיה Ørsted בלטה בירידה של 36.5% השנה והכבידה על המדד, זאת בין היתר בעקבות ביטול פרויקטים לאנרגיית רוח על-ידי הממשל האמריקאי.

לצרות הספציפיות של החברות יש להוסיף גם איום גיאופוליטי כללי יותר: דנמרק עלתה על הכוונת של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שמעוניין בסיפוח האי גרינלנד, ששייך לדנמרק ומתנהל כאוטונומיה. טראמפ מוביל צעדים נגד דנמרק ובהם איום במכסים וביטול הפרויקטים של אנרגיית הרוח.

לבנון: משבר כלכלי מתמשך

24%- במדד BLOM

הבורסה הלבנונית נחשבת לאחת הבורסות הוותיקות במזרח התיכון, והיא פועלת מאז 1920. אבל בשנה האחרונה היא בלטה לרעה והמדד BLOM נחלש ב־23.6%. כלכלת לבנון נמצאת במשבר ארוך שנים, ולפני מספר ימים פורסם שהקבינט הלבנוני העביר חקיקה שנועדה להתמודד עם המשבר, כחלק מצעדי רפורמה שדורשת קרן המטבע הבינלאומית (IMF) כדי לאשר הלוואות. מוקדם יותר השנה פרסם הבנק העולמי דוח על כלכלת המדינה וצפה צמיחה שנתית של 4.7% בתמ"ג הלבנוני על רקע הרפורמות הכלכליות והתאוששות בתיירות ובצריכה. עם זאת, נכתב שם כי ההתייצבות הכלכלית "שברירית" וכי המשבר הכלכלי ממשיך לעכב הזרמות הון והשקעות פרטיות במדינה.

גם המצב הביטחוני נראה שברירי למדי כשישראל ממשיכה לתקוף יעדים של חיזבאללה בלבנון, כך שהמשך הפסקת האש מסוף 2024 לא ודאי.

ערב הסעודית: תלויה במחירי הנפט

12%- במדד TASI

עוד בורסה מזרח תיכונית שהציגה ביצועים שליליים השנה היא זו של ערב הסעודית. המדד המוביל בה, TASI, נחלש מתחילת השנה הנוכחית ב־12%.

כלכלת סעודיה מבוססת על הפקת נפט, אך המדינה פועלת לגוון את מקורות הצמיחה שלה וזיהתה את הבינה המלאכותית כמנוע מרכזי, כחלק ממה שהיא מגדירה כ"חזון 2030". בין היתר דווח השנה על הסכם בין ענקית השבבים קוואלקום לחברת HUMAIN הפועלת בתחום הדאטה סנטרים ונתמכת על-ידי קרן העושר הסעודית. עם חתימת ההסכם דווח שהחברה מסעודיה מבקשת להפוך את הממלכה המזרח תיכונית לספקית ה־AI השלישית בגודלה בעולם, אחרי ארה"ב וסין, ושר ההשקעות הסעודי אמר אז שמעל חצי (50.6%) מהכלכלה הסעודית "מנותק לגמרי מנפט". ועדיין, כמעט חצי מהכלכלה עדיין קשור לנפט, ומחיר הנפט ירד השנה בכ־18%. ב־IMF כתבו לאחרונה שהשנה הבאה תהיה מכרעת עבור ערב הסעודית, והיא נמצאת בעמדה טובה להתגבר על הסביבה המאתגרת המאופיינת במחירי נפט נמוכים יותר.

איסלנד: הכלכלה מתכווצת

11%- במדד ICEX

המדד האיסלנדי ICEX נחלש מתחילת השנה ב־11%, והתאוששות מסוימת בחודשיים האחרונים לא הספיקה כדי להפוך את המגמה השלילית מתחילת 2025.

בדוח של ארגון ה־OECD על כלכלת איסלנד מלפני כמה חודשים נכתב כי איסלנד היא אחת המדינות העשירות והשיוויוניות ביותר ב־OECD, בין היתר בזכות כוח עבודה מיומן ותרבות המעודדת חדשנות. יחד עם זאת נכתב בדוח כי הכלכלה האיסלנדית האטה, ואף שישנם סימנים להתאוששות, יש גם סיכונים משמעותיים, חיצוניים ופנימיים. כך למשל נכתב שם שהאינפלציה באיסלנד ירדה אך עדיין גבוהה משמעותית מהיעד ויש לנקוט בצעדים שנועדו לשפר את הדינמיות בשוק העסקי ולהגביר את הפריון. לפי נתוני לשכת המסחר האיסלנדית, הכלכלה האיסלנדית שצמחה משמעותית מאז סיום מגפת הקורונה התכווצה בשנת 2024 ב־0.7% אך צפויה לפי התחזיות להציג צמיחה מתונה ב־2025. במקביל, הריבית באיסלנד גבוהה יחסית, ולאחר שהופחתה לאחרונה ב־0.25%, היא עומדת על 7.25% ולא צפוי שינוי בקרוב.

בין המניות הבולטות במדד האיסלנדי נמצאת חברת התרופות Alvotech שנפלה השנה בכ־60%.