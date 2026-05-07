מי אני | יונתן עיני, בן 23 מראשון לציון, שירת 5 שנים בחיל האוויר, כמפתח תוכנה

מבנה התיק: 50% השקעות לטווח ארוך באמצעות מדד נאסד"ק, 30% ניתוח טכני,

20% דברים פורצי דרך כמו ביטקוין

יונתן עיני בן ה־23 מראשון לציון מדבר איתנו במהלך הטיול שלו אחרי הצבא בפרו. "לכן אני גם מתעדכן כעת רק בקטנה בשוק, הרבה פחות מבשגרה". הוא שירת בצה"ל כמפתח תוכנה בחיל האוויר ומתמיין כעת לתפקיד מסווג, לכן ביקש לא לחשוף את פניו.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"התחלתי להתעניין בגיל 16 (קצת לפני הקורונה). אבא שלי משקיע הרבה שנים והוא לימד אותי את הבסיס של השקעות במדדים, פיזור השקעות, החשיבות של להישאר בשוק למרות הסיכונים ולהתמודד עם תנודתיות. אני לוקח את זה לדרך שלי ומשקיע איך שאני רואה לנכון".

במה אני משקיע

"אני מפצל לשלושה תחומים. הראשון הוא השקעות לטווח ארוך, שזה 50% מהתיק שלי. קראתי ספרים כמו השקעות לעצלנים של תמיר מנדובסקי. הרעיון הוא להשקיע כל חודש סכום מסוים במדד, כשהכי פופולרי זה S&P 500 ולהחזיק לאורך שנים. כצעיר, אם אתה יכול לסבול תנודתיות גבוהה יותר, במקום להשקיע ב־S&P 500, מדד עם 500 חברות מתחומים שונים, אפשר למקד את ההשקעה בנאסד"ק 100, שזה חברות הטכנולוגיה.

"חקרתי וראיתי מדוע הנאסד"ק צובר יותר תשואה לאורך זמן (מה־S&P). יש קורלציה ברורה בין שני המדדים, כשאחד עולה אז גם השני. התנודתיות בנאסד"ק גבוהה יותר אבל בהכרח גם התשואה, כי הנאסד"ק מוביל את S&P 500. בדקתי גם את הקורלציה בין מדד 7 המופלאות (אנבידיה, גוגל, אפל, מיקרוסופט, אמזון, מטא וטסלה) לנאסד"ק והיא 90%. כצעיר לא אכפת לי שהנאסד"ק יירד יותר ברגעי משבר, אני יכול לסבול יותר תנודתיות.

"התחום השני הוא מסחר שבועי לטווח קצר, באמצעות ניתוח טכני, וזה 30% מהתיק שלי. אלה חברות שאני לא בהכרח יודע מה הן עושות, אלא מחליט לפי הגרף אם שווה להשקיע בהן. למדתי את התחום דרך מיכה סטוקס ביוטיוב. השיטה הבסיסית היא לפי ממוצעים כמו ממוצע נע 150 או 200 (ימי מסחר, נ"א). אם הגרף מתחת לממוצע לרוב לא יוצאים מזה דברים טובים. אני מחפש מניות מעל הקו וגם שינויי מגמה, באמצעות קווי תמיכה והתנגדות. אבל במקום לחפש מניות אחת אחת, פיתחתי בוט, תוכנה, שסורק את כל המניות הקיימות, מנתח את כל הגרפים ומקפיץ לי התראות איפה שווה להשקיע. זה הרבה התעסקות, אבל נותן תשואה עודפת על המדדים.

"התחום השלישי הוא 'דברים פורצי דרך' וזה 20% מהתיק, שם הסיכון הרבה יותר גבוה אבל גם פוטנציאל התשואה. למשל, הביטקוין מאוד תנודתי, אבל רבים בישראל לא יודעים כמה זה עשוי לשנות את הכלכלה שלנו. היום הכסף בבנקים ויש בזה המון בעיות של ריכוזיות ואבטחה. מתקפת סייבר יכולה להשבית את היכולת למשוך כסף. מנגד, הביטקוין מאובטח ע"י טכנולוגיית בלוקצ'יין ואי אפשר לפרוץ אותה בטכנולוגיה הקיימת כיום. זה גם עדיף בגלל ענייני פרטיות; בביטקוין אף אחד לא יודע מי אני, אפשר לראות רק את הטרנזקציות. היום צריך לקבל אישור מהבנק וגם לספק לו סיבות להעברה. ניסיתי למשוך כסף בעולם והרבה מקומות לא מקבלים. בביטקוין אני יכול להעביר תוך כמה דקות כסף מכל מקום לכל מקום בעולם בלי לתת סיבה. זה מדהים".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טלגרם. אני מעדיף דברים שהם לא בבעלות חזקה של מישהו. טלגרם מעביר את הכוח לעם ושומר על הפרטיות". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין. זה הכלי שמוביל הכול, בלעדיו אין כלום. אין זכות קיום לאתריום בלי ביטקוין". ת"א 35 או S&P 500

"S&P 500, ברור, כי שם הטכנולוגיה ושם החברות האמיתיות. ת"א 35 זה פחות מאחוז מהכלכלה העולמית. אולי בגיל יותר מבוגר". מדדים או מניות

"גם וגם". חשבון בבנק או בבית השקעות

"בית השקעות. בבנק 'קונסים אותך' בהמון עמלות. למי שנמצא בבנק אני מציע ממש עכשיו לבקש ניוד לכל בית השקעות. כרגע הוא פשוט מפסיד המון כסף על עמלות והמון שטויות, שהבנקים ממציאים ולוקחים הרבה כסף בלי שאנשים שמים לב".

איך אני מתעדכן

"הבוט עוזר לי כאמור בניתוח הטכני. בנוסף, אני קורא המון כתבות באתרים ישראלים, אמריקאים וגם ברשתות החברתיות. אני גם צופה בסרטונים של מיכה סטוקס באדיקות. אני מנסה להבין איפה העולם יהיה בעוד כמה שנים ואם מה שיוביל זה בריאות, טק או פיננסים. כרגע מאוד ברור שהטכנולוגיה כאן ולשנים הבאות".

העברת הכספים כעת מ־S&P לת"א

"אנשים מעבירים עכשיו כסף מ־S&P 500 לת"א והשוק המקומי גדל בלי סיבה הגיונית. עוד כמה שנים אנשים יתחרטו על הרגע הזה. אנשים העבירו את הכסף כי הדולר ירד מול השקל. הם רואים מגמה שצוברת תאוצה ומשנים את כל שיטת ההשקעות שלהם, ואז כשהשני צובר תאוצה הם עוברים אליו, נכנעים למגמות חולפות ומפסידים הרבה מאוד כסף. במדדים צריך להישאר סבלניים, לא להיכנע לטרנדים ולהישאר בשיטת ההשקעה שלך לא משנה מה קורה כרגע בשוק".

מה יקרה לשקל

"אם מסתכלים על השקל מול הדולר אני לא רואה סיבה משמעותית שהוא ימשיך להתחזק. הממשלה לא יכולה לתת לשקל להתחזק כל כך מול הדולר כי חברות ענק גלובליות כמו מטא ואנבידיה לא יפתחו מקומות בישראל".

לקח שלמדתי

"צריך להיות סבלניים. כל פעם רואים איך בשנים האחרונות היו המון משברים. המלחמה באיראן עם ירידות של 10%, המכסים באפריל (אשתקד) כשהמדדים ירדו ב־20% ומאז התאוששות מאוד גבוהה. זה מחזק שברגעי משבר צריך דווקא לחזק ולהשקיע עוד כסף".

בחיים לא אשקיע ב...

"בחברות אנטשימיות או אנטי ישראליות, או מי שמתבטאים נגד הממשלה שלנו. יש דברים חשובים מהכסף. לצערי, יש הרבה חברות כאלה.

"בנוסף, לא אשקיע במניות מאוד קטנות. מניות בשווי של פחות ממיליארד דולר הן מאוד מסוכנות. גם בגלל בעלי שליטה שמחזיקים הרבה מאוד מהמניות ומפמפמים את מחיר המניה, ואז מוכרים ואנשים מפסידים כסף. זה קרה הרבה בשנים האחרונות".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"כל יום אני לומד ומתפתח. אני רוצה להיפתח יותר לעולם הקריפטו והביטקוין, לשפר את הבוט שלי בהשקעות לטווח קצר. כרגע אני ממוקד בטכנולוגיה אמריקאית. אולי בעתיד אמצא עוד סקטורים להשקעה".

כמה כסף עשיתי

"סכום שבגיל שלי אני יכול להרשות לעצמי לטייל בעולם. אבל אני זוכר לא לחיות לפי הכסף שיש לי כרגע, אלא להישאר עם רגליים על הקרקע. זה שהשנים האחרונות היו טובות לא אומר שכך יקרה בשנים הבאות. תוצאות העבר לא מעידות על העתיד. וצריך גם לא לצבור יותר מדי ביטחון בשוק ההון, כי ככה מפסידים".

המלצת מעקב

"אני מציע לכולם בגיל שלי להעביר את ההשקעות שלהם, בעיקר בטווח הארוך, לנאסד"ק 100, במקום S&P או ת"א. אלה החברות האמיתיות שמובילות את העולם. טכנולוגיה חזקה זה באמריקה. אנחנו כאנשים צעירים יכולים לסבול תנודתיות, אז למקד שם השקעות לטווח ארוך".