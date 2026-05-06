עשרות דירות יוצאות לשכירות בבת־אחת, באחד האזורים ה"חמים" של תל אביב־יפו. לאחרונה התפרסמה ברשתות מודעה על 40 דירות המוצעות לשכירות בפרויקט "הסוללים", פרויקט של החברות מבנה ותדהר, במזרח העיר ולא רחוק ממחלף השלום. בדיקה מעלה כי מדובר בדירות של חברת מגוריט, הפועלת בתחום השכירות ארוכת־הטווח. מה היא מציעה לשוכרים?

שכירות חודשית בכ־100 שקל למ"ר

פרויקט הסוללים כולל שני מגדלי מגורים בני 33 קומות, עם 360 יחידות דיור, לא רחוק ממתחם ToHa הידוע, שבו נבנה בימים אלו מגדל המשרדים השני. חברת מגוריט רכשה 47 דירות בפרויקט, במרץ 2025, במטרה להשכיר אותן בשוק החופשי. תמורת 47 הדירות, והחניות הצמודות אליהן, שילמה החברה כ־190.4 מיליון שקל.

בדוח האחרון שפרסמה מגוריט היא עדכנה כי במהלך חודש מרץ ואפריל 2026 שילמה את יתרת התמורה עבור 26 דירות מתוך 47 הדירות שרכשה, וכי אותן 26 דירות נמסרו לה. לפי הנתונים שפרסמה, החברה צפויה לקבל את החזקה ביתר הדירות בקרוב. למעשה, באתר החברה כבר מופיעות כל 47 הדירות המיועדות להשכרה.

כעת יוצאת מגוריט רשמית במהלך לשיווק הדירות. על פי המודעות שפורסמו ברשתות, מחירי השכירות בפרויקט נכון להיום הם 7,600-7,900 שקלים לחודש לדירות 2 חדרים; החל ב־9,500 שקלים לחודש לדירות 3 חדרים; 10,500-11,400 שקלים לדירות 4 חדרים. בהתאם למפרט המופיע באתר החברה, דירות 2 חדרים הן בשטח 52 מ"ר, דירות 3 חדרים הן בשטח 72.5 מ"ר ודירות 4 חדרים הן בשטח 101.5 מ"ר. לכל דירה ישנה גם מרפסת או גינה.

בחישוב מהיר, מחיר השכירות למ"ר בחודש, בסכומי המינימום שבטווחים המצוינים במודעות, הוא כ־146 שקל למ"ר בדירת 2 חדרים, כ־131 שקל למ"ר לדירת 3 חדרים וכ־103 שקל למ"ר בדירת 4 חדרים. מרבית הדירות המוצעות על ידי מגוריט הן בנות 4 חדרים (38 מתוך 47), כך שהמחיר הממוצע למ"ר הכולל בפרויקט נוטה יותר לרמת המחיר בדירות אלו.

הצצה לנתוני פרויקטי השכירות הנוספים של החברה בסביבה זו מגלה כי רמות המחירים למ"ר בפרויקט הסוללים מעט גבוהות יותר. כך למשל, בפרויקט מידטאון תל אביב של החברה, השכירות הממוצעת למ"ר בחודש בשנת 2025 היה 100 שקל; בפרויקט הרצליה הילס - 104 שקל למ"ר.

השכירות ידועה מראש - אבל צמודה למדד

בדוחותיה הכספיים מציינת מגוריט כי היא משכירה את דירותיה בתנאים האלה, בין היתר: השכרה לתקופה של 60 חודשים ובדמי שכירות (הצמודים למדד המחירים לצרכן) אשר מתעדכנים מדי שנה ואשר ידועים מראש לשוכרים; מתן זכות לשוכרים להודיע, לאחר תקופת שכירות מינימלית של 12 חודשים, על רצונם להפסיק את השכירות; הענקת זכות ראשונים לשוכרים להאריך את תקופת השכירות לתקופה של 60 חודשים נוספים. עוד מציינת החברה, כי בחלק מהפרויקטים היא מספקת שירותי תחזוקה, ניקיון ועוד.

התנאים הללו מאפיינים את תחום השכירות המוסדית, אשר מיועדת להעניק לשוכרים "ראש שקט" ודאות באשר למחיר השכירות שישלמו לאורך תקופת השהות שלהם בדירה, כמו גם אפשר לצאת ממנה בנוחות ובהתראה קצרה - יתרונות שלרוב אינם קיימים בשוק השכירות החופשי.

אלא שפרט קטן המצוין בתנאים יכול להפחית את הוודאות באשר לגובה דמי השכירות: ההצמדה למדד המחירים לצרכן. בשנים האחרונות מדד זה עלה בקצב גבוה יחסית, ולכן הוא עשוי להעלות לא מעט את מחיר השכירות, בראייה ארוכת־טווח. כך למשל, אם ניקח את קצב העלייה של המדד בין מרץ 2025 למרץ 2026, קצב של 1.9% (לפי הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), הרי ששכר דירה של 7,600 שקלים בחודש "יצמח" לכ־7,750 שקלים לאחר שנה, ושכר דירה של 10,500 יגדל לכ־10,705 שקלים לאחר שנה. מגוריט כמובן מציינת זאת מפורשות, גם בהסכמי השכירות שלה מול השוכרים, אך חשוב לדעת מראש את ההשפעה של סעיף זה על גובה השכירות החודשית.