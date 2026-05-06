מנהלים בדרג ביניים? ייתכן שהמשרה שלכם בסכנה
מנהלים בדרג ביניים? ייתכן שהמשרה שלכם בסכנה

גל הפיטורים האחרון בחברות הטכנולוגיה ונתוני הביקוש לעובדים מלמדים כי מנהלים בדרג הביניים הם בסיכון הגבוה ביותר לפיטורים • מה הם צריכים לעשות כדי לשרוד?

אילוסטרציה: Shutterstock
האם מנהלים בדרך ביניים שלא מייצרים בעצמם הופכים למיותרים? זו לפחות המגמה הבולטת ביותר בגל הפיטורים שסוחף לאחרונה את תעשיית הטכנולוגיה העולמית. כתבה שפורסמה ב-Business Insider סוקרת את ריבוי העדויות האחרון לכך.

כך למשל, במכתב שפרסם מנכ"ל חברת הקריפטו קוינבייס בריאן ארמסטרונג ביום שלישי, הוא הודיע ​​על תוכניות לפטר 14% מכוח העבודה של החברה, ואמר כי כל עובד בחברה חייב להיות "תורם אינדיבידואלי חזק ופעיל". הוא גם אמר כי הצוותים יהיו מעתה קטנים יותר - במקרים מסוימים רק אדם אחד וסוכני הבינה המלאכותית שלו - וכי לא יהיו עוד "מנהלים טהורים".

בחודש שעבר הודיע מנכ"ל חברת התשלומים האמריקאית Block ג'ק דורסי כי החברה תקצץ 40% מעובדיה ותמתג מחדש את המנהלים כ"שחקנים-מאמנים". מנכ"ל Snap אוון שפיגל גיבש אף הוא תוכניות לקצץ כ-1,000 משרות כחלק ממעבר ל"צוותים" קטנים המונעים על-ידי בינה מלאכותית. מארק צוקרברג ממטא ואחרים הביעו רעיונות דומים.

עידן המגה-מנהלים

המגמה משקפת עולם טכנולוגיה מתכווץ שבו מנהלים בדרגי ביניים הם בין הפגיעים ביותר לקיצוצים. מי שבכל זאת יצלחו את מהלכי הפיטורים האגרסיביים, צפויים "ללכלך" יותר את הידיים, לפקח על יותר עובדים ולפקח גם על סוכני בינה מלאכותית. יש להם אפילו שם חדש: מגה-מנהלים.

סקר גאלופ מינואר מראה שמנהלים היו אחראים לממוצע של 12.1 עובדים בשנה שעברה, לעומת 10.9 בשנת 2024. כמו כן, נמצא כי 97% מהמנהלים לוקחים על עצמם עבודה נוספת ומשימות אישיות שאינן בהכרח בתחום המנהיגות שלהם.

יתר על כן, היקף הפרסום של משדרות בדרג ביניים התכווץ ב-12.3% בין 2024 ו-2025 על-פי אתר הדרושים Indeed.

מנהלים בכירים בענף הטכנולוגיה הם בין הראשונים לנער את התרשימים הארגוניים שלהם בדרך הזו, מכיוון שהם היו אימצו מוקדם יחסית כלי בינה מלאכותית, אמר ל-Business insider ריצ'רד לכמן, פרופסור למדיה דיגיטלית באוניברסיטת טורונטו מטרופוליטן ומחבר הספר "חוכמה דיגיטלית: חיפוש אחר סוכנות בעידן הבינה המלאכותית". במקרים רבים הם גם תומכים נלהבים של הטכנולוגיה, בטוחים שהיא יכולה להגביר את הפרודוקטיביות, ומאמינים להייפ", סיכם.