חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר לאור אוויר הפסגות השורר בת"א ובוול סטריט בעקבות הדוחות הכספיים החזקים של ענקיות הטכנלוגיה. במישור הגיאופוליטי, הפסקת האש "השברירית" בין ארה״ב לאיראן מחזיקה כבר כחודש ימים, ודומה שהסוחרים לא מעריכים שהלחימה תתחדש.

גם בשוק ההימורים פולימרקט המהמרים מסמנים שהסבירות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שהייתה עד לפני שבועיים 85% נמוכה, קרסה ל-38% בלבד. במקביל, המשקיעים גם יוכלו לשאוב עידוד מהודעתו הלילה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הקפאת המבצע האמריקאי במצר הורמוז עקב התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן. לכל אלו אפשר גם להוסיף את העליות הבוקר באסיה, כאשר מעל כולם בולט מדד הקוספי מזנק בכ-7%, אל עבר שיא חדש. גם בגזרת הנפט נרשמת אופטימיות הבוקר בעקבות הכרזת טראמפ עם ירידות של כ-1.7% על ברנט - מחיר חבית עומד כעת על 108 דולר.

המניות הדואליות יתנו לבורסה דחיפה הבוקר - כאשר ברובן הן חוזרות לת"א בפערים חיוביים. מניות השבבים קמטק, טאואר ונובה יעלו ב-2%-3.5%. חברות אלו נהנות מהזינוק בוול סטריט - SOX , מדד השבבים של פילדלפיה זינק אתמול במעל 4% והשלים עלייה של כ-50% מתחילת השנה. בנוסף, AMD פרסמה הלילה דוחות כספיים שצופים צמיחה נוספת בזכות הביקוש הגובר לשבבי AI - מניית החברה קופצת בכ-18% במסחר המוקדם.

אתמול, בצל החשש להתחדשות המלחמה במפרץ הפרסי והעליות בוול סטריט, המסחר בת"א ננעל בשיאים, זה היום השני ברציפות, בהובלת המניות הקטנות יותר - מדד ת"א 90 עלה במעל 2% לשיא, מדד ת"א 35 עלה ב-0.5%, גם כן בשיא.

בלטו אתמול מניות הבנייה - מדד הבנייה זינק ב-3.5% בהובלת מניות פרשקובסקי , אמות ואלקטרה נדלן . מדד בולט נוסף היה מדד נדל"ן 35 שעלה בכמעט 3%. המדד כולל את 35 מניות הנדל"ן הגדולות בבורסה בתל אביב (מניב ויזמי).

בד"כ זינוק במדד ת"א 90 ובמניות הבנייה והנדל"ן קשור לציפיות להורדת הריבית. בבנק הפועלים קושרים את הצפי הזה הפעם לשימור הפסקת האש. "שוק הנגזרים צופה אינפלציה בשיעור של כ-2% בשנה הקרובה, אבל רמת הוודאות במספר הזה היא נמוכה... החלטת הריבית הבאה היא ב-25 במאי. במועד זה מדד המחירים לחודש אפריל, שצפוי לעלות בשיעור גבוה של 1.3%, יהיה כבר מאחורינו, ואם הפסקת האש תישמר סביר שנראה ירידה מהירה בציפיות השווקים לאינפלציה. בתרחיש זה הפחתת הריבית תהיה עוד החודש. ככל שהלחימה תתחדש, הפחתת הריבית תידחה. השווקים צופים הפחתת ריבית אחת השנה ועוד אחת במחצית הראשונה של 2027".

גם ירידת השקל אתמול אל מתחת ל-2.94 שקלים תורמת לציפיות האינפלציה ולכן להורדת הריבית.

מניות נוספות שריכזו עניין אתמול -

אנלייט אנרגיה , חברת האנרגיה המתחדשת, דיווחה על רבעון ראשון חזק שעמד בתחזיות השאפתניות של החברה. אנלייט רשמה הכנסות של 200 מיליון דולר, זינוק של 54% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אודיוקודס , שמספקת פתרונות תקשורת לארגונים, צללה במסחר לאחר שהציגה דוחות מעורבים. החברה הדואלית עקפה את התחזיות כשהכניסה 62.1 מיליון דולר, אך פספסה בשורת הרווח.

מניית טופ גאם טיפסה, לאחר שדיווחה כי השלימה את רכישת הפעילות של חברה לפיתוח ולמסחור של סוכריות גומי פרמצבטיות.

מניית רשת כח האדם והסיעוד תיגבור עלתה, לאחר שדיווחה כי חברת מור גמל ופנסיה תשקיע בה באמצעות הקצאה פרטית.

באסיה, כאמור, נרשמים הבוקר שיאים חדשים על רקע העליות בוול סטריט ודבריו של הנשיא טראמפ. הקוספי מזנק בכ-7% ועובר את רף ה-7,000 נקודות, בשנגחאי נרשמת עלייה של כ-1.3%, ההנג סנג מוסיף לערכו 0.7% וגם הניקיי עם עליות של 0.4%.

החוזים העתידיים על וול סטריט מראים גם הם עליות הבוקר של 0.3%-0.6% במדדים הבולטים. אתמול, וול סטריט שוב שברה שיאים - המשקיעים שואבים עידוד מהמגעים בין הצדדים בניסיון להוציא את השיחות בין ארה"ב לאיראן מהמבוי הסתום שאליו נקלעו, והחדשות הטובות מגיעות מהדוחות הכספיים של ענקיות הטכנלוגיה.

S&P 500 עלה ב־0.9%, נאסד"ק ב־1%, דאו ג'ונס ב-0.4%. השניים הראשונים ננעלו בשיאים. את העליות הוביל מגזר הטכנלוגיה .

שוב, מניות השבבים זינקו במיוחד, SOXX , תעודת הסל על מניות השבבים זינקה כאמור בכ-4% לשיא. את המדד הובילו מניות אינטל ובעיקר יצרניות הזיכרונות מיקרון טכנולוג'י וסנדיסק . אנבידיה ירדה מעט.

אינטל זינקה לאחר שבבלומברג פורסם שאפל מנהלת מגעים ראשוניים עם אינטל וסמסונג בנוגע לאפשרות לייצור המעבדים המרכזיים של מוצריה בארה״ב, מהלך שיכול לספק לה אלטרנטיבה לשותפה הוותיקה TSMC.

למרות זאת, נתן פטרסון, מנהל מחקר נגזרים ואסטרטגיה בשוואב, מזהיר משקיעים להאט חשיפה לסקטור השבבים לאחר אחד הראלים החדים ביותר שנרשמו בו בשנים האחרונות. פטרסון מדגיש שהסיפור כאן הוא טכני בעיקרו: כלומר משקיעים שקנו מניות שבבים בשיאים האחרונים עשויים למכור כאשר המחירים חוזרים לאזורי הקנייה שלהם, מה שיוצר לחץ כלפי מטה.

מייקל ברי הודיע אתמול כי מכר את כל אחזקתו בגיימסטופ לאחר שהחברה הגישה הצעה נועזת לרכישת איביי , לדבריו, מבנה החוב הצפוי, מעל פי 5 יחס חוב ל־EBITDA וכיסוי ריבית מתחת ל־4 (החברה מרוויחה פחות מפי 4 מהריבית שהיא צריכה לשלם), אינו תואם את האסטרטגיה שעליה בנה את ההשקעה. "לעולם אל תבלבל בין חוב לבין יצירתיות, כשמאות מיליארדים מונחים על השולחן, עדיף להמר על חמדנות פחדנית", צייץ.

בתחילת השבוע, גיימסטופ הגישה הצעה לא מחייבת לרכוש את eBay במחיר של 125 דולר למניה במזומן ובמניות.

עוד אתמול - רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הציעה לאפשר לחברות לדווח תוצאות רק פעמיים בשנה, במקום חובה רבעונית, כשההצעה פתוחה להערות הציבור למשך 60 יום.

יו״ר ה־SEC, פול אטקינס, ציין כי אמנם לחברות יש חובה לספק מידע מהותי למשקיעים, אך הכללים הנוקשים כיום מונעים מהן לבחור בעצמן את תדירות הדיווח המתאימה ביותר. לפי ההצעה, חברות עדיין יוכלו לדווח רבעונית אם ירצו, אך לא יהיו מחויבות לכך.

המהלך הוא חלק מיוזמה רחבה יותר של ממשל טראמפ להקל על דרישות הדיווח ולעודד הנפקות בארה״ב, תחת הסיסמה "Make IPOs Great Again". התומכים טוענים כי הדרישות הקיימות יקרות ומעודדות חשיבה קצרה־טווח מצד הנהלות, בעוד המתנגדים מזהירים כי צמצום הדיווח יפגע בשקיפות ויגביר את הסיכון להסתרת מידע שלילי מהמשקיעים.

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות משמעותיות לכל אורך העקום, על רקע החשש להסלמה נוספת מול איראן ולמחירי נפט גבוהים יותר שידחפו למעלה את האינפלציה. התשואה לעשר שנים טיפסה ביותר מ־6 נקודות בסיס לרמה של כ־4.44%, בעוד תשואת האג"ח ל־30 שנה טיפסה במעל 5 נקודות בסיס וחצתה את רף ה־5%. בבנק אוף אמריקה הזהירו כי "רמת התשואה של 5% באג"ח ממשלתיות ל־30 שנה מסומנת כ"קו מאז'ינו" קריטי - שחצייה חדה שלו עלולה לפתוח את "דלת האבדון" של הכלכלה (Doom Door)".

לדברי אסטרטגים, רמת ה־5% משכה בעבר קונים, אך קיים חשש שחלקם ימתינו להנפקת אג"ח חדשה בשבוע הבא לפני שייכנסו לשוק. ברקע למימושים עומדים חששות מחודשים לאינפלציה ומהאפשרות שהפד ייאלץ להעלות ריבית, בין היתר בשל זינוק במחירי הנפט בעקבות שיבושים באספקה מהמזרח התיכון. במקביל, הוצאות עצומות של חברות על בינה מלאכותית תומכות בצמיחה הכלכלית ובשוק המניות, ומטילות ספק בצורך בהורדות ריבית שהיו מתומחרות במלואן לפני ההסלמה מול איראן.

מנגד, שוק החוב בת"א ממשיך לגלם אופטימיות. מדד תל־גוב כללי נסחר במגמה חיובית מתחילת השבוע, והתשואה הגלומה בו לפדיון עבור אג"ח ממשלתיות ירדה לכ־3.05%, לאחר שכבר נגעה בכ־3.26% בעיצומו של מבצע שאגת הארי.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הביטקוין התאושש לאחרונה. המטבע הדיגיטלי חצה את רף ה־80 אלף דולר, לראשונה מאז תחילת השנה. זאת, לאחר שבחודש האחרון הוא השלים עלייה של כ־20%. עם זאת, הביטקוין עדיין רחוק מאוד מרמות השיא שרשם לפני פחות משנה - אז נסחר ברמה של כ־125 אלף דולר. יצוין כי הביטקוין הוסיף כ־20% לערכו מאז תחילת המערכה מול איראן, ונהנה מאופטימיות של המשקיעים בשל חקיקה בסנאט האמריקאי, שתסייע במיסוד נכסי קריפטו.

במקביל, הדולר המשיך במגמת ההיחלשות מול השקל, וירד בכ־0.6%, שערו היציג עומד הבוקר על כ־2.93 שקל. ירידה דומה נרשמה גם בערכו של האירו שנחלש ב־0.7% ושערו היציג נקבע על 3.44 שקל.

4. מאקרו

כמה בנקים מרכזיים בעולם הותירו לאחרונה את הריביות ללא שינוי, בהם הפד בארה"ב, הבנק המרכזי באירופה, ובבריטניה. לעומת זאת, באוסטרליה הריבית עלתה. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין שהנפט ממשיך לשלוט בנראטיב של הבנקים המרכזיים. השאלה היא: האם הזעזוע במחירי האנרגיה יחלחל לשכר ולאינפלציית הליבה. "זו אינה בהכרח חזרה למחזור העלאות ריבית", הוא אומר, ומוסיף כי "ברור שהחלון להפחתות ריבית כמעט שנסגר לעומת תחילת השנה".

ומה צפוי בישראל? לדברי קליין, הנתונים ממשיך להצביע על צמיחה שלילית ברבעון הראשון, ונמשכת ההתאוששות באפריל, אולם לא ברור האם הקצב יימשך. "ההחלטה האם להוריד את הריבית עוד במאי או להמתין תלויה יותר בהתפתחויות במלחמה ופחות בפרמטרים אחרים".

רמת האינפלציה במדד מנהלי הרכש מדליקה נורה אדומה. המדד זינק לרמה הגבוהה ביותר שלו מאז תחילת 2022. מדד זה הוא מדד מוביל לאינפלציה במדד המחירים לצרכן בפיגור של 3-6 חודשים. לחץ אינפלציוני משמעותי עלול לחלחל למדד המחירים לצרכן בקרוב.

אתמול בארה"ב - מספר המשרות הפנויות בשוק התעסוקה נותר במפתיע ללא שינוי בחודש מרץ, כך לפי דו"ח חודשי מקיף על מצב התעסוקה (JOLTS). תחזית הכלכלנים היתה לירידה, לעומת זאת מספר המתפטרים עלה.

ביום שישי ייפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה המסקרן של חודש אפריל שצפוי להצביע על צמיחה של 55 אלף משרות, האטה לעומת גידול של 178 אלף משרות במרץ, שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי, 4.3%.

5. תחזית

פלנטיר , החברה האמריקאית המספקת פתרונות AI לשוק הצבאי והאזרחי, פרסמה דוחות חזקים עם צמיחה של 85% מהרבעון המקביל להכנסות של כ־1.6 מיליארד דולר, וגידול דו־ספרתי ברווח הנקי וב־EBITDA. עם זאת, המניה נחלשה בכ־30% מהשיא של לפני חצי שנה. החברה נסחרת בשווי של כ־350 מיליארד דולר.

בעקבות הדוחות כתב האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס, כי אין לו ויכוח עם מייסד ומנכ"ל פלנטיר אלכס קארפ על כך שהחברה נמצאת בחזית ה־AI, ובעלת צמיחה גבוהה, אך הדיון הוא על שווי. לדברי ת'יל, המכפילים גבוהים ויש סיכון בשולי הרווח, ואלו מאותתים על השקעות־חסר. ת'יל ממליץ על פלנטיר ב"תשואת חסר" במחיר של 70 דולר, דיסקאונט של 52%. בסיטי הותירו המלצת "קנייה", אך מחיר היעד הופחת מ־260 ל־210 דולר, בשל ירידת מכפילי התוכנה.