ב-56 מיליארד דולר: גיימסטופ מנסה לבלוע את eBay

גיימסטופ הגישה אמש (א') הצעה לרכוש את eBay בעסקה של כ־56 מיליארד דולר במזומן ובמניות. מנכ"ל החברה, ראיין כהן, אף ציין כי הוא מוכן לפנות ישירות לבעלי המניות אם הדירקטוריון של eBay לא ישתף פעולה. אם העסקה תצא לפועל, כהן מתכנן לעמוד בראש החברה הממוזגת.

לפי ההצעה, גיימסטופ מציעה 125 דולר למניה, חצי במזומן וחצי במניות, מה שמשקף פרמיה של כ־20% על מחיר הסגירה האחרון של eBay. מדובר במהלך חריג יחסית, במיוחד בהתחשב בכך שגיימסטופ הייתה עד לפני כמה שנים מניה שולית יחסית, שזינקה לתודעה במהלך טירוף מניות המם.

השווי של eBay גדול כמעט פי ארבעה משלה. למרות זאת, החברה כבר בנתה פוזיציה של כ־5% ב־eBay באמצעות מניות ונגזרים, לפי כהן. כהן שגם מחזיק המניות הגדול ביותר של גיימסטופ, החיבור בין החברות יכול לייצר סינרגיה משמעותית.

רוצה להתחרות באמזון

לדברי כהן, שילוב הפעילות של השתיים עשוי להפוך אותן אפילו מתחרה אמיתי של אמזון, תוך שיפור רווחיות וקיצוץ עלויות. כהן אף טען כי ניתן לחתוך כ־2 מיליארד דולר מהעלויות השנתיות של eBay בתוך שנה מהשלמת העסקה, מהלך שאמור להוביל לעלייה ברווח למניה.

כהן שואף להפוך רשת של כ־1,600 חנויות בארה״ב לתשתית פיזית עבור eBay, אימות מוצרים, קליטה, שילוח ואפילו מסחר חי, ולהפוך את eBay לחברה בשווי של "מאות מיליארדים", תוך קיצוץ עלויות ושיפור רווחיות. המוניטין שלו כמי שהוביל את גל מניות המם נותן לו גב בקרב משקיעי ריטייל, אבל גם מדגיש כי מדובר במהלך לא שגרתי עם סיכון.

עסקאות כאלה בדרך־כלל נשענות על מינוף כבד והנפקת מניות, כלומר הימור על כך שהחברה הממוזגת תייצר רווחים שיצדיקו את המחיר. כהן טוען כי כבר השיג התחייבויות מימון, כולל כ־20 מיליארד דולר חוב, ואף שוקל לצרף משקיעים חיצוניים כמו קרנות עושר מהמזרח התיכון.

המהלך הזה מתחבר לניסיון הרחב יותר של כהן לבצע turnaround לגיימסטופ מאז 2021, מעבר מקמעונאות פיזית לעולם דיגיטלי, אחרי שהחברה זינקה בתקופת מניות המם אך עדיין מתמודדת עם שחיקה מבנית (כולל ירידה של 14% בהכנסות ברבעון האחרון). מנגד, eBay מגיעה ממקום יציב יותר, עם תחזיות הכנסות חיוביות וצמיחה בתחומים כמו פריטי אספנות ומכירות בלייב.