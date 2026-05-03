מתי וורן באפט יחזור לקנות מניות? "כשאף אחד אחר לא יענה לטלפון"

כמדי שנה כינסה ענקית ההשקעות ברקשייר האת'אוויי את בעלי המניות שלה בסוף השבוע לאירוע שזוכה לכינוי "וודסטוק של הקפיטליזם". אלא שהפעם, לראשונה זה יותר מ־60 שנה, וורן באפט לא התייצב על הבמה באומהה שבנברסקה, אלא ישב בקהל. את אור הזרקורים ניסו בברקשייר להעביר למנכ"ל החדש, גרג אייבל. ניסיון שהתבטא במיצג בתוך אולם הכנסים של מכונית ובה פרצופו של אייבל בכיסא הנהג וזה של באפט במושב הנוסע. אלא שנסיונות לחוד ומציאות לחוד, והמשקיעים עדיין היו צמאים בעיקר לדבריו של האורקל מאומהה. בשנה שחלפה מאז שהודיע באפט על פרישתו, מניית ברקשייר ירדה ב־12%, בזמן שמדד S&P 500 עלה בכ־27%. כעת, שווה הקונגלומרט של באפט כטריליון דולר.

איך באפט רואה את השווקים כיום, מה מתכנן המנכ"ל החדש ומה אפשר ללמוד מהדוחות? 5 נקודות מהאספה.

1 "הבורסה כמו כנסייה שהוצמד אליה קזינו"

גישתו ההיסטורית של באפט היא להיכנס להשקעה בחברה טובה, בזמנים גרועים בשווקים ולהחזיק את המניה "לנצח". לכן זה לא מפליא, שהוא מוטרד מאוד מהלך הרוח של המשקיעים בשוק האמריקני כיום ובפרט מטרנד אחד - אתר ההימורים פולימרקט. "זה מרגיש שהשווקים הם כמו כנסייה עם קזינו צמוד. אנשים יכולים לנוע בין הכנסייה לקזינו. הייתי אומר שיש יותר אנשים בכנסייה. אבל הקזינו הפך למאוד אטרקטיבי עבור הצבור", אמר. "אם אתה קונה אופציות ליום אחד או מוכר אותן, זו לא השקעה, זו לא ספקולציה - זה הימורים".

לדבריו, ההתלהבות מאותם הימורים נמצאת בשיאה כיום. "מעולם לא היו לנו אנשים במצב רוח של הימורים יותר מאשר עכשיו", אמר בראיון בשולי הוועידה. הוא התייחס למקרה שדווח בארה"ב שחייל אמריקאי השתמש לכאורה במידע מסווג הקשור למבצע צבאי בוונצואלה כדי לרשום רווח באתר פולימרקט, ואמר: "כמות הדברים האלה פשוט מדהימה".

2 "רק חמש הזדמנויות אמיתיות ב־60 שנה"

לאסיפת בעלי המניות נלווה פרסום הדוחות הכספיים של ברקשייר לרבעון הראשון של שנת 2026, ממנו ניתן היה ללמוד כי הר המזומנים העצום של החברה הולך ותופח. זה הסתכם בסוף מרץ האחרון ב־397 מיליארד דולר, עלייה של 7% בתוך שנה וכמעט שליש מהמאזן של ברקשייר.

באפט, שכאמור הגיע מבלי שהוא נושא תפקיד בהנהלה, התייחס למיעוט ההשקעות ולצבר המזומנים הגדול. בעוד שנראה שברקשייר יכולה להיראות כאילו היא "לא עושה כלום" בנקודות מסוימות, הוא אמר, היא "די פעילה" בזמנים אחרים, אמר. לדבריו, הסיבה לצבירת המזומנים היא שסביבת ההשקעות "לא אידיאלית", וביצוע השקעות צריך להתבצע בנקודות זמן נכונות (spots): "ב־60 השנים שאני בעסק הזה, רק חמש מהנקודות שבחרנו היו עסיסיות באמת". הוא ציטט דברים שאמר בעבר המנכ"ל של IBM, תומאס ווטסון, "אני חכם בנקודות ואני נשאר סביבן, זה כל הסיפור. IBM הייתה בשלושה עסקים שונים, כולל ייצור שעוני נוכחות. שניים משלושת העסקים הללו לא היו טובים - אז הם התמקדו רק באחד (שנותר)".

כאשר נשאל מתי יהיה זה זמן טוב להשקיע, באפט אמר שזה יגיע כאשר "אף אחד אחר (חוץ מברקשייר) לא יענה לטלפונים שלהם". כלומר מחירי המניות יהיו כה נמוכים שחברות "יתחננו" להשקעות.

3 איך המנכ"ל החדש ינהל את הפורטפוליו?

המנכ"ל החדש אייבל ניסה במהלך הוועידה להדגיש כי הוא שומר על אסטרטגיית ההשקעה של באפט, תוך שהוא מציע תובנות חדשות לגבי האופן שהוא רואה את ההחזקות של החברה. הוא הכתיר 4 החזקות ליבה: אפל, אמריקן אקספרס, מוד'יס וקוקה קולה. אלו, לדעתו את הבסיס של השקעות ברקשייר. עמוד תווך מרכזי נוסף הוא ההחזקות ביפן, בנק אוף אמריקה, שברון ואלפאבית - כשהאחרונה היא אחת ההחזקות הבודדות שברקשייר הגדילה את ההשקעה בה כשרכשה ברבעון השלישי של 2025 מניות בשווי של כ־4 מיליארד דולר.

אייבל אמר כי ינהל את השקעות החברה באופן פעיל על ידי הוספה או שינוי גודלן מעת לעת, והוסיף כי הוא "משתף פעולה באופן מוחלט" עם באפט בהשקעות. הוא חזר על עקרונות ההשקעה והניהול של באפט: החזקת מזומנים באמצעות אג"ח ממשלתיות של ארה"ב, עצמאות פיננסית, גמישות בהקצאת הון, ניהול מס יעיל, וסלידה מ־ABC (ראשי תיבות שמתורגמים ליהירות, ביורוקרטיה ושאננות). "אלו נותרו בראש סדר העדיפויות של ברקשייר, הדגיש אייבל".

4 על טים קוק: "השקענו באדם לא מוכר"

"יש שני ימי הולדת (anniversary) שצריך לציין", אמר באפט ממושבו בקהל. "אחד מהם קרה לפני עשור, אז נתנו התחייבות להעביר 10% מהמשאבים של ברקשייר האת'אווי לאדם שלא היה מוכר באותו זמן". הוא התייחס להשקעה שביצעה ברקשייר כשרכשה מניות של אפל ב־35 מיליארד דולר לפני עשור. בזמנו, היא נוהלה על ידי מנכ"ל טרי יחסית, טים קוק, שנכנס לנעליו הגדולות של סטיב ג'ובס שנפטר לפני 14 שנים. כעת, טים קוק כבר סימן את פרישתו מתפקיד המנכ"ל בספטמבר הקרוב.

"טים קוק הפך את ההשקעה שלנו ל־185 מיליארד דולר לפני מס. טים הודיע שגם הוא פורש, אני חושב שזה ראוי שטים (יקום ויקוד קידה) ויזכה להערכת בעלי המניות שלנו. כשטים קוק נכנס למשרה העליונה באפל, לא רבים הכירו אותו. קדם לו סטיב ג'ובס, מי שהצליח והפך לאגדה ובאמריקה כולם הכירו את השם שלו. כולם אמרו מי ינהל את אפל כשסטיב ג'ובס לא בסביבה? מיעוט מהמשקיעים האמריקאים בכלל שמעו על טים קוק". גרג אייבל חיזק את דברי באפט ואמר גם לקוק "היית שגריר בינלאומי לעסקים אמריקאים".

5 אייבל "בזבז" את כל המשכורת על מניות

התוצאות הכספיות עצמן לסיכום הרבעון הראשון של השנה הציגו בסך הכל שיפור נאה ברווח התפעולי והנקי. הרווח התפעולי של ברקשייר עלה ב־18% בתוך שנה ל־11.4 מיליארד דולר, הודות להתאוששות חדה בעסקי החיתום בביטוח. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב־10.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון, זינוק של 120% בתוך שנה. עיקרו של הזינוק נבע מקיטון חד בהפסדים מהשקעות שרשמה ברקשייר ברבעון הראשון, ביחס לתקופה המקבילה - 1.6 מיליארד דולר, מול 6.4 מיליארד דולר בתקופה המקבילה.

המנכ"ל אייבל החליט על חידוש תוכנית הרכישות העצמית של מניות החברה, לאחר שהגיע למסקנה שערכן הכלכלי גבוה ממחירן בשוק. החברה קנתה מניות של עצמה ב־235 מיליון דולר ברבעון הראשון, לראשונה מאז שנת 2024. אייבל אף "בזבז" את כל משכורתו ורכש מניות ב־15 מיליון דולר ואף הצהיר שימשיך לעשות כך.