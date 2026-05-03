וורן באפט לא מוצא מה לקנות וחושב שהשוק הפך לקזינו

אסיפת בעלי המניות השנתית של ברקשייר האת'ווי התקיימה אתמול באומהה, כשהפעם וורן באפט בקהל. באפט בן ה-95 סיים בתחילת השנה את תפקידו כמנכ״ל חברת הענק ופינה את הכסא לגרג אייבל שהוביל את האסיפה.

אלא שגם מתוך השורה הראשונה בקהל, בראיונות צד או בארוחת הצהריים, באפט היה זה שגנב את ההצגה עם מספר תובנות על מצב השווקים ומצב החברה שהוא מכהן כיו״ר שלה כעת.

● מתכוונים למכור את הדירה ולקנות חדשה? תקראו את הכתבה הזו קודם

● האינדיקטור בן המאה שמראה: המניות הכי יקרות בבורסה, ואלו שמתחבאות מתחת לרדאר

כך למשל, במהלך הפסקת הצהריים, באפט השווה את "השווקים לכנסייה עם קזינו", תוך הבחנה בין השקעות ערך מסורתיות לבין ההתלהבות הנוכחית ממסחר באופציות לטווח קצר או סיבוב קצר באתרי חיזוי כמו פולימרקט.

"אנשים יכולים לעבור בין הכנסייה לקזינו, והייתי אומר שיש יותר אנשים בכנסייה מאשר אנשים בקזינו, אבל הקזינו הפך לאטרקטיבי מאוד", אמר. "אם אתה קונה אופציות ליום אחד או מוכר אותן, זו לא השקעה, זו לא ספקולציה - זו הימורים".

לדבריו, ההתלהבות מ"הימורים" בשיאה. "מעולם לא היו לנו אנשים במצב רוח של הימורים יותר מאשר עכשיו", אמר.

באפט התייחס למקרה האחרון של החייל האמריקאי שלכאורה השתמש במידע מסווג הקשור למבצע צבאי בוונצואלה כדי לעשות סיבוב בפולימרקט.

"אין אף אחד שיכול להסביר מדוע הם קונים אופציה ליום אחד אלא אם כן יש להם אולי [הזדמנות להרוויח] כמה אלפי דולר מהידיעה מתי אנחנו נכנסים לוונצואלה... כמות הדברים האלה פשוט מדהימה", אמר.

בהמשך, בראיון צדדי מיוחד, באפט אמר לבקי קוויק מ-CNBC שברקשייר יושבת על קופת מזומנים ענקית (כמעט 400 מיליארד דולר) מכיוון שהוא לא רואה סביבת ההשקעה אידיאלית.

באשר למחליפו ולהחלטה מה והיכן להשקיע את כמות המזומנים האדירה, באפט אמר שלקונגלומרט יש את "ההנהלה הנכונה" והוא יכול "לבחור את המקומות שלנו". בעוד שנראה שברקשייר יכולה להיראות כאילו היא "לא עושה כלום" בנקודות מסוימות, היא "די פעילה" בזמנים אחרים, אמר. חלק מההיסוס לגבי השקעת הון נבע מהמחירים הגבוהים בשוק, אמר.

כאשר נשאל מתי יהיה זה זמן טוב להשקיע, באפט אמר שזה יגיע כאשר "אף אחד אחר לא יענה לטלפונים שלהם", רמז לירידה במחירי השוק.