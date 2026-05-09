ג'ון פדרסון בן ה־33 נאלץ להפסיק לעבוד. הטבח לשעבר במסעדת Outback Steakhouse התאושש מתאונת דרכים והכסף שלו הלך ואזל. אפליקציית החיזוי קאלשי הבטיחה דרך מהירה לטפל בבעיה. הוא לקח הלוואה בריבית משתנה והתחיל להמר.

בהתחלה זה הצליח. פדרסון הפך כ־2,000 דולר לכמעט 8,000 דולר בהימורים על כמות השלגים היומית בדטרויט, שם הוא מתגורר. עם הסכום הזה הוא הימר שוב - הפעם על ספורט. הוא זכה ב־41 אלף דולר, תוך שימוש באסטרטגיה שפיתח בעזרת בינה מלאכותית, כך על פי סקירה של רישומי החשבון שלו שערך הוול סטריט ג'ורנל.

ואז הוא ניסה את ההימור הנועז ביותר: עם כל 41 אלף הדולר הוא הימר על כך שסלבריטי יגיד מילה מסוימת בטלוויזיה. הוא הפסיד את הכול.

מדממים מזומנים בזמן שאנשי מקצוע מרוויחים

פדרסון אינו היחיד שיוצא בידיים ריקות משוקי ההימורים על כל דבר, הכוללים ספורט, סלבריטאים, חדשות ועוד.

קאלשי ומתחרתה פולימרקט מפרסמות את עצמן ככלים משני חיים עבור אנשים רגילים - ומרמזות שלכולם יש סיכוי הוגן לזכות. "הגעתי למצב שבו כמעט לא הייתי מסוגלת לשלם את שכר הדירה שלי, אבל הרווחתי סכום של שכר דירה לשנתיים בזכות קאלשי", מספרת בהתרגשות אישה אחת בפרסומת של קאלשי בטיקטוק.

אבל עבור רוב המשתמשים המציאות כלל אינה כזאת. במקום זאת, סוחרים מזדמנים מדממים מזומנים, בשעה שמספר קטן של אנשי מקצוע מתוחכמים - לרבות חברות מסחר עם גישה לכמות עצומה של נתונים - מרוויחים על חשבונם, על פי ניתוח של ג'ורנל של נתוני פלטפורמה וראיונות עם סוחרים.

בפולימרקט, לפי ממצאי הג'ורנל, 67% מהרווחים מגיעים רק ל־0.1% מהחשבונות. משמעות הדבר היא שפחות מ־2,000 חשבונות הניבו סכום כולל של כמעט חצי מיליארד דולר. ה"ג'ורנל" ניתח 1.6 מיליון חשבונות פולימרקט שנסחרו מאז נובמבר 2022. באתר ישנם לפחות 2.3 מיליון חשבונות בסך הכול.

גם בקאלשי מספר המפסידים עולה בהרבה על מספר המנצחים. דוברת החברה, אליזבת דיאנה, אומרת שיש 2.9 משתמשים לא רווחיים על כל משתמש רווחי, בהתבסס על נתונים מהחודש האחרון. החברה אינה מפרסמת נתונים מקיפים על רווחי המשתמשים ואינה משתפת את המספר הכולל של המשתמשים שלה.

נפח המסחר הכולל בשתי הפלטפורמות זינק ל־24.2 מיליארד דולר באפריל, לעומת 1.8 מיליארד דולר שנה קודם לכן, לפי חברת ניתוח הנתונים The Block.

התומכים בשווקים האלה אומרים שהם לא נחשבים להימורים, וכי הם רותמים את חוכמת ההמונים כדי לחזות במדויק אירועים עתידיים. מחקר של הפדרל ריזרב מראה שקאלשי היא כלי יעיל לחיזוי מגמות כלכליות.

סוחרים משלמים כסף רב עבור גישה לזרמי ביג־דאטה מספקי צד שלישי כדי לקבל יתרון. מחשבים משתמשים בנתונים ובאלגוריתמים כדי לחזות תנועות מחירים ולנהל סיכונים במהירות גבוהה מכפי שיכול לעשות אדם. המקצוענים גם מנצלים את גודלם כדי לבצע עסקאות אסטרטגיות תכופות - לפעמים עשרות אלפים ביום - ולרשום רווחים על כל שינוי ערך. הם עושים זאת במידה כזו של תשומת לב ומשמעת, שאפשר למצוא רק לעתים נדירות אצל משתמשים יחידים.

לסוחרים מזדמנים "אין סיכוי. באופן שיטתי", אומר מייקל בוס, שחקן פוקר מקצועי לשעבר וסטטיסטיקאי בהכשרתו. בקאלשי, בוס מבצע 60 עסקאות בדקה ומשנה את הצעות המחיר והבקשות שלו 30 פעמים בשנייה.

דיאנה אומרת ששווקים פיננסיים רבים מציגים דפוסים דומים של ריכוז עושר, וכי יותר משתמשים מרוויחים כסף בקאלשי מאשר במסחר יומי או בהימורי ספורט מסורתיים. לדבריה קאלשי כבר לא מעלה את הפרסומת על "שלם את שכר הדירה שלי".

בפולימרקט סירבו להגיב לניתוח של הג'ורנל. לחברה יש שותפות נתונים עם דאו ג'ונס, המוציא לאור של הג'ורנל. עבור ניתוח זה הג'ורנל השתמש רק בנתונים הזמינים לציבור.

במקרה של פדרסון, הטבח המובטל שאיבד את כל הסכום שהשקיע, הוא נפל בפח בקטגוריה רוויה בהימורים בעלי סיכוי קלוש: שוקי אזכורים. סוחרים מקצועיים אומרים שהם לא מתקרבים להימורים האלה משום שהם בלתי צפויים, ואפילו נתונים בעלות של מיליוני דולרים לא יכולים לספק להם יתרון אמין.

הימורי שוק אזכורים, שבהם המשתמשים מהמרים על מה שאדם יגיד במהלך הופעה פומבית, משלמים באופן קבוע בתדירות נמוכה מהצפוי, על פי הניתוח של הג'ורנל. מהמרים מזדמנים נוטלים סיכונים גדולים יותר מכפי שהם מבינים, בין היתר בגלל תופעה הנקראת "הטיית הימור על סיכויים נמוכים" ("Longshot bias"), שבה מהמרים, המונעים על ידי התרגשות, מעריכים יתר על המידה אירועים לא צפויים.

נפח המסחר החודשי בשוקי אזכורים של קאלשי - הגדול בהרבה מזה של פולימרקט - נסק מאז אמצע 2025, על פי The Block. ההימורים פופולריים בעיקר בקרב משתמשים צעירים, שהאתרים מחזרים אחריהם באמצעות משפיענים המשבחים את ניצחונותיהם ברשתות החברתיות.

"זה כמו סם": כמעט 70% מהמשתמשים מפסידים

עבור כל סוגי ההימורים, פולימרקט וקאלשי מציעות הצעה פשוטה - משתמשים יכולים להפיק רווחים ממה שהם כבר יודעים כדי להרוויח כסף מהיר. ההצעה הזו כבשה את העולם בסערה.

אלא שהניתוח של הג'ורנל מצא כי קרוב ל־70% ממשתמשי פולימרקט מפסידים כסף. מחקר שפורסם בחודש שעבר על ידי חוקרים בצרפת ובקנדה הציג ממצאים דומים. הם מצאו כי כמעט כל הרווחים בשוקי החיזוי מגיעים לסוחרים מתוחכמים, בעוד שהמהמרים על סיכויים נמוכים וסוחרים לא מתוחכמים סופגים הפסדים.

מניתוח נתוני המסחר של פולימרקט שנערך ע"י הג'ורנל, עולה שמשתמש טיפוסי מפסיד בין דולר אחד ל־100 דולר, בעוד שעשרת האחוזים הפחות מצליחים מבין הסוחרים של פולימרקט הפסידו בממוצע 4,000 דולר כל אחד.

חלקם מקבלים החלטות רגשיות - הולכים בעקבות תחושת הבטן שלהם או בהתבסס על מידע שאספו ממקורות ציבוריים.

אדם מקונטיקט שמגדיר את עצמו כ"מכור להימורים" מספר שהפסיד 2,000 דולר בקאלשי בהימורים של יום אחד על הסופרבול - והכול במהלך הרבעון הרביעי המותח של המשחק. אדם בן 31 מאינדיאנה, שאומר שהמסחר הוא "כמו סם", הפסיד בקאלשי כ־5,000 דולר כשהימר על ספורט כמעט מדי יום בחודשים הראשונים של השנה.

לעומת זאת, שוקי החיזוי מושכים אליהם גם יותר ויותר חברות המעסיקות עשרות עובדים, משלמות מיליוני דולרים עבור נתוני ספורט ופיננסים ומפעילות אלגוריתמי מסחר. הן שואפות לנצח את הסטודנטים, המהמרים היחידים וסוחרים אחרים בעלי נפח מסחר נמוך, המהווים את רוב המשתמשים באתרים.

בהימורים מסורתיים, סוכנויות ההימורים קובעות את הסיכויים, מקבלות את ההימורים ומשלמות לזוכים. בשוקי חיזוי, אין "בית", ובמקום זאת המשתמשים סוחרים עם משתמשים אחרים. את העמלות על העסקאות גובות הפלטפורמות עצמן, והן יכולות להשתנות בהתאם למחיר החוזים שמשתמש רוכש, סוג השוק וגורמים אחרים.

רווחים של שבע ספרות: מי גובר על הסטטיסטיקה

במשרד בסוהו, סמואל ווד־סולוף, סטודנט שנשר מהקולג', בוהה במסך מחשב המציג את מיליוני הדולרים הזורמים מסוחרים מזדמנים שמהמרים על מחיר הביטקוין. הוא עזב את פרינסטון השנה, וקיבל צ'ק של חצי מיליון דולר מ־Alliance Capital, אקסלרטור לחברות קריפטו שמגובה על ידי משקיעים בולטים מעמק הסיליקון. ווד־סולוף, שלמד מתמטיקה באוניברסיטת קליפורניה בברקלי כשהיה תלמיד תיכון וסחר בקריפטו במהלך שנת הפסקה לפני לימודיו בפרינסטון, עבר עם ארבעה חברים לניו יורק כדי לסחור בשוקי חיזוי במשרה מלאה. הם מהמרים על ספורט, פוליטיקה ומחירים עתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים.

"התחרות היחידה שלנו היא עושי שוק", הוא אומר בראיון, כשהוא מתכוון בכך לחברות אחרות כמו שלו שמציעות באופן רציף פוזיציות קנייה ומכירה. הוא מסרב לחשוף את הרווחים או ההפסדים של החברה שלו, אך אומר שיש לה בין 500 אלף דולר למיליון דולר המושקעים בפולימרקט, קאלשי ושוקי חיזוי קטנים אחרים.

בוס, שחקן הפוקר המקצועי לשעבר, הרוויח יותר מ־668 אלף דולר בקאלשי - בעיקר מהימורי ספורט, על פי הפרופיל הציבורי שלו בפלטפורמה - מאז שהחל להתייחס למסחר ברצינות לפני כשלושה חודשים. בנוסף למהירות המסחר שלו, הוא קפדן לגבי האופן שבו הוא מתמחר את המכירה והקנייה שלו.

"אתם תראו שהכסף הכי קל הוא בספורט", הוא אומר. "אני מניח שספורט מושך את תשומת ליבם של כל הצעירים החולים". ב"חולים", הוא מבהיר, הוא מתכוון למכורים להימורים.

בקאלשי, הוא מציין, מספר רב של סוחרים מזדמנים פשוט מהמרים "כן" על מה שהם מקווים שיקרה. "זה לא מה שרואים בקריפטו או בבורסה, שבה אנשים סוחרים בניירות ערך", הוא אומר.

ג'ונתן סטול־ריאן הוא מייסד שותף של חברה אחרת עם כ־12 עובדים - וכולם, כמוהו, סטודנטים. החברה היא בין חמשת הסוחרים המובילים, לפי נפח, שמהמרים על מחירי קריפטו בקאלשי. סטול־ריאן אמר שהחברה התחילה באלף דולר והגיעה לרווחים של שבע ספרות.

החברה משלמת יותר מ-200 אלף דולר בשנה עבור הזנות נתונים בזמן אמת, סוכני קידוד בינה מלאכותית ושרתים, ומשתמשת באלגוריתמים כדי לבצע עשרות אלפי עסקאות ביום.

רוב הסוחרים המקצועיים הללו משמשים כעושי שוק. קאלשי ופולימרקט אמרו בעבר שהן מחזירות חלק מהעמלות של עושי השוק ולפעמים אף משלמות להם על כך שהם מספקים נזילות.

חברת המסחר הכמותי Susquehanna International Group חתמה על חוזה כעושת השוק המוסדית הגדולה הראשונה של קאלשי בשנת 2024. על פי סוחרים מקצועיים שעוקבים אחר ספר ההזמנות של קאלשי, ההנחה היא כי סוסקהאנה סוחרת במאות מיליוני דולרים דרך קאלשי מדי שבוע. לא ברור כמה כסף החברה מרוויחה מאחר שהפרופיל שלה פרטי. סוסקהאנה סירבה להגיב.

ג'אמפ טריידינג, חברת מסחר כמותי, פעילה גם היא בפולימרקט ובקאלשי. באמצע אפריל, נשיא Citadel Securities, ג'ים אספוזיטו, אמר באירוע של Semafor כי החברה "בהחלט עוקבת" אחר ההתפתחויות בשוקי החיזוי. חלק מהסוחרים שקונים חוזי אופציות בסיכון גבוה נוהרים כעת לשוקי החיזוי.

"כל הימורי הספורט, כל משחקי הפוקר, כל מסחר האופציות - מוודאים שתהמרו נגד מישהו שאתם יותר חכמים ממנו", אמר ג'ף יאס, מייסד שותף של סוסקהאנה, בפודקאסט על הימורי ספורט בשנת 2020. באותו פודקאסט, הוא תיאר את תפקידו כמי שתומך במה שעתיד להפוך לשוקי חיזוי כ"שליחות מאלוהים".

ראשית, לאמריקאים מגיעה האפשרות להמר על ספורט אף שכמה מדינות אוסרות על הנוהג, הוא אמר. אך הוא אמר גם: "אני מצפה להרוויח הרבה כסף". יאס סירב להגיב באמצעות סוסקהאנה.

''חוק מספר 1: איסור סחר במידע פנים''. פרסומת של קאלשי בוושינגטון / צילום: ap, Allison Robbert

כך נלחמים בסחר במידע פנים

הפלטפורמות מעצבות את החוזים עבור משתמשים כך שיוכלו להמר על שאלות כן־או־לא על אירועים עתידיים. החוזים בדרך כלל מוגדרים לתשלום של דולר אחד אם הימור מתגלה כנכון ולאפס אם לא. מחירי החוזים משקפים את ההסתברות המוערכת על ידי הסוחרים לאירועים אלה. אם, לדוגמה, חוזה הקשור לאירוע נסחר ב־41 סנט, שוק החיזוי יאמר שיש סיכוי של 41% שזה יקרה. אם תנצחו, החוזה שקניתם ב־41 סנט ישלם דולר אחד; אם תטעו, תפסידו את כספכם.

מחיר החוזה משתנה ללא הרף לפני שהוא נסגר, בהתאם לכוחות השוק של הקונים והמוכרים. סוחרים מרוויחים משינויים שוליים במחיר, בדומה לסוחרים בוול סטריט.

שחקנים תמימים רבים בשוקי החיזוי הולכים בעקבות ספקולנטים בודדים המחפשים כסף קל בשווקים הפיננסיים, שם עשרות שנים של מחקרים תיעדו שסוחרי יום כמעט ולא מרוויחים כסף. בשנים האחרונות, סוחרים מזדמנים רבים שהושפעו מהרשתות החברתיות איבדו את כל הונם בגלל הימורים על מניות "מם" (Meme) תנודתיות במיוחד.

הזרועות האמריקאיות של קאלשי ופולימרקט, שהושקו לאחרונה עבור מספר מצומצם של משתמשים מוקדמים, נמצאות תחת פיקוח ועדת סחר החוזים העתידיים של ארצות הברית, והחברות ציינו שהמסחר בפלטפורמות שלהן דומה למסחר בשווקים פיננסיים מוסדרים. כמעט כל הפעילות של פולימרקט מתבצעת בפלטפורמה שלה הנמצאת מחוץ לגבולות ארה"ב, שמבחינה טכנית אסור לאמריקאים לפעול בה, אך ניתן לגשת אליה בקלות באמצעות VPN.

מבקרי השווקים האלה אומרים שהם רגישים לסחר במידע פנים, בין היתר. מקרים אחרונים כוללים סחר של מידע פנים לכאורה על פעולה צבאית אמריקאית בוונצואלה, הכרזות של גוגל ובחירות לקונגרס.

יו"ר ועדת סחר החוזים העתידיים (CFTC) מייקל סליג הגן על שוקי החיזוי, והוועדה הבהירה את סמכותה הפדרלית על האתרים. היא נקטה צעדים נגד סחר במידע פנים לכאורה ובכך סימנה את תחילתה של אכיפה ממשלתית מחמירה יותר.

פולימרקט מסרה כי שיתפה פעולה עם משרד המשפטים בדיכוי סחר במידע פנים. קאלשי אוסרת על סחר במידע פנים בפלטפורמה שלה, והכריזה על עונשים שהוטלו על מספר סוחרים שהפרו כללים אלה בחודשים האחרונים.

עובד לשעבר של קאלשי, אדהי רג'פרבהאקארן, שתיאר בשנה שעברה בפלטפורמת Substack סוחרים מזדמנים כ"דגים", כינוי לשחקנים חסרי ניסיון שעלולים להפסיד כסף, אומר בראיון כי אף שהוא עדיין חושב שזה נכון באופן כללי, הוא גם מאמין שנוכחותם של סוחרים חסרי ידע בשוקי החיזוי היא תמריץ משמעותי עבור סוחרים מתוחכמים יותר להיכנס לשווקים. לדבריו, הדבר יביא לתחזיות מדויקות יותר.

"כל אחד, כשהוא מבצע עסקה, חושב שהוא הסוחר בעל המידע הטוב יותר", הוא אומר. "בטווח הארוך, האנשים שצודקים זוכים יותר בכסף. לא מאלצים אף אחד לעשות זאת".

הימור של 28 מיליון דולר על מילה של טראמפ

עד שנכנס לשוקי האזכורים, פדרסון הצליח בקאלשי לא רע. "אני עוקב אחר תחומי הפיננסים באופן כללי", אמר. "אני תמיד מחפש דרכים לחדד את כושר השיפוט שלי, אם תרצו".

הימורים של שוק אזכורים תלויים בשאלה אחת: האם דמות ציבורית תגיד מילה מסוימת. סוחרים בקאלשי הימרו ביותר מ־28 מיליון דולר על השאלה האם הנשיא טראמפ יגיד ביטויים כמו "קרטל", "סומלי" או "הוקי" במהלך נאום מצב האומה שלו השנה. בסך הכול, משתמשי קאלשי הימרו בכמעט 181 מיליון דולר בשוקי אזכורים בחודש פברואר, על פי The Block.

הניתוח של הג'ורנל, שבחן את נתוני קאלשי, מצביע על כך ששוקי אזכורים משלמים לעיתים רחוקות בהרבה מכפי שמהמרים מצפים בהתבסס על הסיכויים הרשומים שלהם.

הג'ורנל ניתח למעלה מ־35 אלף הימורי אזכורים בקאלשי ומצא שבממוצע, עסקאות "כן" במחיר של 50% הסתברות זכייה משלמות בכ־40% מהמקרים. מאחר שמחירי החוזים נועדו להתאים לסיכויים שלהם, מהמרים אלה משלמים יתר על המידה.

ניתוח של הג'ורנל מצא כי עסקאות בשווקים אלה, שלעתים קרובות מציגות הטיה של סיכוי קלוש, מפסידות כסף באופן שגרתי. בממוצע, סוחרי שוק שמהמרים על "כן" במחיר הראשון שהם רואים - דפוס נפוץ בקרב סוחרים קמעונאיים - יפסידו 11% מהכסף שהם מהמרים עליו. אלה תשואות גרועות יותר מרוב מכונות המזל של לאס וגאס, על פי מחקר מאוניברסיטת נבאדה.

דיאנה, הדוברת של קאלשי, מודה ששוקי האזכורים מתמודדים עם הטיה של סיכוי קלוש, אך אומרת שהם לא מייצגים את התמחור הכולל של הפלטפורמה ואינם מועמדים טובים לסוג זה של ניתוח תמחור. היא מוסיפה שניתוח של קאלשי מראה ששוקי האזכורים מתומחרים בצורה מדויקת יותר בארבע השעות שלפני אירוע.

קאלשי עודדה סוחרים בשוק האזכורים לשדר בשידור חי את המסחר שלהם במהלך האירועים - טקטיקה שנועדה להגביר את המעורבות בשווקים. "שידורים חיים של הימורים על שוק האזכורים ברשתות החברתיות הופכים לעתים קרובות ויראליים, ומשפרים את המודעות למותג של קאלשי", כתבו אנליסטים של בנק אוף אמריקה בדוח מאפריל על שוקי החיזוי.

בינואר, פדרסון השקיע את כל 41 אלף הדולרים שהרוויח על כך שאמן ההיפ הופ A$AP Rocky יאמר את המילה "ראפר" במהלך הופעה בתוכנית האירוח Tonight Show של ג'ימי פאלון - הסלבריטאי שיחק לאחרונה בסרט שבו גילם ראפר. פדרסון היה צפוי לזכות ביותר מ־168 אלף דולר. סרטון באורך מלא של הראיון שפורסם ביוטיוב הראה שהאמן אכן אמר "ראפר", אך קטע זה נערך מהגרסה ששודרה ב־NBC. לפי כללי השוק של קאלשי, רק מה שנאמר בשידור נחשב.

חלק זה בכללים לא היה גלוי לפדרסון באופן מיידי באתר האינטרנט של הפלטפורמה, על פי סרטון שפרסם, והוא לא ראה אותו. מאז עדכנה קאלשי את הממשק שלה כדי להפוך את חוקי השוק לברורים יותר.

פדרסון איבד הכול, ולא היו לו משאבים אחרים לפנות אליהם. הוא מתגורר כעת במקלט לחסרי בית במרכז דטרויט, אף שלדבריו קיבל לאחרונה הצעה לעבודה במכירת משכנתאות. ברגע שיחזור לעמוד על הרגליים, הוא אומר, הוא מתכוון לעבוד בתחום הפיננסים כדי לממן את קריירת המוזיקה שלו. האם יחזור לסחור בשוקי חיזוי? "אולי", הוא אומר. "הייתי מעדיף לפעול בשווקים מוסדרים יותר".